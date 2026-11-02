CDU-ÜBERLÄUFER ZU SIEGMUND? WAS DAS YOUTUBE-VIDEO VERSCHWEIGT

Thumbnail: YouTube-Kanal „Kern Blick“ – Gesichter von Privatpersonen von der Redaktion verpixelt

Magdeburg – „CDU wirft das Handtuch!“ steht in riesigen Lettern auf dem Vorschaubild, darüber ein Strom von Anzugträgern mit Umzugskartons, die vom CDU-Gebäude zur AfD marschieren. Im Titel legt der YouTube-Kanal „Kern Blick“ nach: „Sie kommen kaum noch hinterher! Jetzt wollen alle zu Ulrich Siegmund!“ Das Video, hochgeladen am Samstag, 31. Oktober 2026, um 17:00 Uhr, ist rund 16 Minuten lang. Wer es anschaut, bekommt allerdings keine neue Wechselwelle zu sehen, sondern Ausschnitte aus einer fast acht Wochen alten Talkshow – und ein Zitat von AfD-Chef Tino Chrupalla, das bei genauem Hinhören deutlich weniger hergibt, als Titel und Thumbnail versprechen. Wir haben die Aussagen geprüft.

Grundlage des Videos ist die ZDF-Sendung „Markus Lanz“ vom Montag, 7. September 2026 – also vom Tag nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Zu Gast waren laut Tagesspiegel BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht, AfD-Co-Chef Tino Chrupalla, die Journalistin Melanie Amann (Chefredakteurin Digital der Funke Zentralredaktion) und der Sicherheitsexperte Peter R. Neumann. Dass die Aufnahmen aus der Wahlnacht-Woche stammen, erfährt der Zuschauer im Video nicht. Für ein Video mit dem Titel „Jetzt wollen alle zu Ulrich Siegmund!“ ist das ein nicht ganz unwichtiges Detail.

Kern des Videos ist ein Wortwechsel, den der Kanal gleich an den Anfang stellt. Lanz fragt Chrupalla, ob es nach dem Wahlerfolg Anfragen aus der CDU gebe. Chrupalla antwortet: „Natürlich gibt es auch Anfragen aus der CDU, auch mit Parteibuch der CDU.“ Es gebe Leute mit CDU-Parteibuch, „die sich zum Beispiel vorstellen können, auch in der zweiten, dritten Reihe bei uns mitzuarbeiten und zu unterstützen“. Als Lanz nachhakt, ob es sich um Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion handle, rudert Chrupalla zurück: „Das hab ich nicht gesagt.“ Und weiter: „Ich hab doch keine Gespräche geführt.“

Fairerweise muss man sagen: Der Sprecher des Videos ordnet das am Schluss selbst ziemlich nüchtern ein. Eine persönliche Anfrage, eine Mitarbeit im Hintergrund und der Wechsel eines gewählten Abgeordneten seien „drei völlig unterschiedliche Dinge“, heißt es. Konkrete Gespräche mit Mitgliedern der CDU-Landtagsfraktion könne Chrupalla „nicht eindeutig bestätigen“. Daraus eine Verschiebung der Mehrheiten abzuleiten, „wäre deshalb verfrüht“. Auch in der Videobeschreibung steht, die Schlagzeile „CDU zur AfD?“ solle „nicht als bereits eingetretene Entwicklung verstanden werden“. Nur: Titel und Vorschaubild behaupten genau das Gegenteil.

Was die Fakten sagen: Bei der Landtagswahl am 6. September 2026 kam die AfD nach dem endgültigen amtlichen Ergebnis auf 43,8 Prozent der Zweitstimmen und 39 von 83 Sitzen. Die CDU stürzte auf 17,2 Prozent und 15 Sitze ab, SPD, Grüne und Linke erhielten je 8 Sitze, das BSW 5. Für die absolute Mehrheit sind 42 Stimmen nötig – der AfD fehlen also drei. Das steht auch korrekt in der Videobeschreibung.

Und die angeblichen Überläufer? MDR Investigativ hat kurz nach der Wahl alle 15 CDU-Abgeordneten gefragt, ob sie einen Wechsel zur AfD ausschließen. Ergebnis laut MDR vom 12. September 2026: Alle 15 schlossen einen Seitenwechsel aus. Eine Abgeordnete nannte einen solchen Wechsel „niederträchtig“. Anfang Oktober bekräftigte Ministerpräsident und CDU-Fraktionschef Sven Schulze in der ARD: „Es wird keiner von der CDU zur AfD in irgendeiner Form wechseln.“ Alle Abgeordneten hätten das mündlich und schriftlich bestätigt. Ein tatsächlicher Wechsel eines CDU-Abgeordneten zur AfD ist bis heute nicht bekannt.

Ganz so ruhig, wie die CDU es gern hätte, ist es in Magdeburg allerdings nicht. Bei der Wahl des AfD-Abgeordneten Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten Anfang Oktober erhielt dieser in geheimer Abstimmung nach Angaben von MDR und Tagesschau 48 Ja-Stimmen – vier mehr, als AfD und BSW zusammen Sitze haben. Wer die zusätzlichen Stimmen abgab, ist nicht bekannt; es wird darüber spekuliert, dass sie aus der CDU kamen. Die CDU-Fraktion beschloss daraufhin Mitte Oktober, bei den ersten beiden Wahlgängen zur Ministerpräsidentenwahl den Plenarsaal zu verlassen. Der frühere Fraktionschef Guido Heuer kündigte an, im Saal zu bleiben, ließ aber offen, wie er abstimmen wird. Zudem berichtet der MDR, dass einige CDU-Abgeordnete über einen Austritt aus der Fraktion nachdenken – wegen eines internen Machtkampfs um Schulze, nicht wegen eines Wechsels zur AfD.

Die Ministerpräsidentenwahl ist laut MDR für Mitte Dezember geplant. Siegmund braucht im ersten und zweiten Wahlgang mindestens 42 Stimmen, hat aber angekündigt, nur im ersten Wahlgang anzutreten. Das BSW will sich enthalten. Ende September sagte Siegmund, man sei in „konstruktiven Gesprächen“ mit anderen Parteien und auch einzelnen Abgeordneten – ohne Details zu nennen. Ob er am Ende die nötigen Stimmen bekommt, ist offen. Dass „alle“ zu ihm wollen, belegt keine einzige Quelle.

Im Video kommen auch die anderen Gäste zu Wort. Melanie Amann sagte in der Sendung, die AfD sei „keine demokratische Partei“, und führte unter anderem einen Landtagsabgeordneten an, der zwölf Jahre Stasi-Offizier gewesen sei, sowie eine Razzia in diesem Jahr. Beides lässt sich belegen: Der AfD-Abgeordnete Frank-Ronald Bischoff hat selbst eingeräumt, von 1977 bis 1989 als „Offizier im besonderen Einsatz“ für das DDR-Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen zu sein, wie unter anderem ZDFheute berichtet. Und im August 2026 gab es Durchsuchungen wegen der mutmaßlichen Fortführung der 2023 verbotenen neonazistischen „Artgemeinschaft“. Betroffen waren auch zwei heutige AfD-Landtagsabgeordnete. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle; ihr Anwalt weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer privaten Sonnenwendfeier. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Amanns Einstufung der Partei ist ihre Meinung. Fakt ist: Der Landesverfassungsschutz Sachsen-Anhalt stuft den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch ein, wie MDR und ZDFheute berichten. Chrupalla widersprach in der Sendung: Die Wähler hätten frei und demokratisch entschieden. Amann konterte laut Morgenpost: „Eine demokratische Stimmabgabe macht keine demokratische Partei.“

Chrupalla selbst warf in der Sendung mit Zahlen um sich. „Mit diesem Ergebnis haben wir zehn Prozent mehr an die Wahlurne gebracht“, sagte er. Tatsächlich stieg die Wahlbeteiligung laut amtlichen Wahlergebnissen von 60,3 Prozent im Jahr 2021 auf 77,8 Prozent – ein Plus von 17,5 Prozentpunkten, also sogar mehr als von ihm genannt. Wie viele dieser zusätzlichen Wähler die AfD wählten, ist damit allerdings noch nicht gesagt.

Bei den Insolvenzen sprach Chrupalla von „25 Prozent größeren Insolvenzen seit letztem Jahr“. Laut Statistischem Landesamt stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzanträge im Jahr 2025 gegenüber 2024 um 23,9 Prozent auf 436 – das kommt seiner Zahl nahe. Im ersten Halbjahr 2026 betrug das Plus bei Unternehmen allerdings nur noch 4,8 Prozent, die Zahl aller Insolvenzanträge sank sogar um 2,4 Prozent. Diese Halbjahreszahlen wurden erst nach der Sendung veröffentlicht. Dass CDU und SPD die Insolvenzen „verursacht“ hätten, ist Chrupallas politische Wertung.

Auch seine Aussage, der größte Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt sei die Deutsche Bahn, stimmt: Im Ranking der größten Unternehmen des Landes der NORD/LB für das Geschäftsjahr 2024 liegt die Bahn mit knapp 8.100 Beschäftigten auf Platz 1. Seine Behauptung, die Spritpreise seien in osteuropäischen Ländern „50, 60 Cent“ niedriger, haben wir nicht überprüft; die Preisunterschiede schwanken je nach Land und Tag stark. Seine Prognose, die AfD werde bald „vier, fünf Ministerpräsidenten im Osten“ stellen, ist eine Vorhersage, keine Tatsache.

Wagenknecht wiederum machte in der Sendung laut ZDFheute klar, dass das BSW Siegmund nicht zum Ministerpräsidenten wählen werde. Sie wünsche sich einen „überparteilichen Ministerpräsidenten“. Lanz warf ihr vor, sich zum „Steigbügelhalter“ der AfD zu machen, weil eine Enthaltung des BSW in einem späteren Wahlgang Siegmund helfen könnte. Wagenknecht nannte das eine „Unverschämtheit“. Eingespielt wurde in der Sendung zudem ein Zusammenschnitt, der zeigte, wie sich Chrupalla und Siegmund vor und nach der Wahl in Fragen wie Minderheitsregierung und Tolerierung widersprachen.

Unterm Strich bleibt: Das Video selbst ist in seinem Kommentarteil vorsichtiger als viele ähnliche Clips. Doch die Verpackung führt in die Irre. Das Thumbnail mit dem Slogan „CDU wirft das Handtuch!“ und den Kolonnen von Menschen mit Umzugskartons suggeriert eine Massenflucht von der CDU zur AfD, die es nach allen verfügbaren Quellen nicht gibt. Der Titel „Jetzt wollen alle zu Ulrich Siegmund!“ wird vom eigenen Videoinhalt widerlegt – denn dort sagt Chrupalla selbst, er habe keine Gespräche geführt, und bestreitet, von CDU-Landtagsabgeordneten gesprochen zu haben. Und das Material ist kein aktuelles, sondern stammt vom Tag nach der Wahl.

Bei den Bildern auf dem Thumbnail handelt es sich zudem erkennbar um eine Collage beziehungsweise Montage; ob einzelne Motive mit KI erstellt wurden, gibt der Kanal nicht an. Wir haben die Gesichter der abgebildeten Personen in der Menge, die keine Personen des öffentlichen Lebens sind, verpixelt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man muss es dem Kanal lassen: Wer einen Titel wie „Jetzt wollen alle zu Ulrich Siegmund“ wählt und im Video dann ausführlich erklärt, warum das so nicht stimmt, hat das Prinzip Clickbait wirklich durchdrungen. Die Wahrheit steht drin – nur eben ganz hinten, wo kaum noch jemand zuschaut.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Umzugskartons auf dem Vorschaubild sind ein schönes Detail. Schade nur, dass bisher niemand aus der CDU-Fraktion tatsächlich umgezogen ist. Vielleicht warten die Kartons ja noch im Keller, oder sie gehören einfach zu Leuten, die nur das Büro wechseln. So genau will man es bei einer guten Schlagzeile offenbar nicht wissen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende ist es fast rührend: Ein AfD-Chef sagt im Fernsehen, er selbst habe gar keine Gespräche geführt, und ein Kanal macht daraus eine Völkerwanderung. Wer Politik auf diese Weise erklärt, braucht keine Gegner mehr – die eigenen Zuschauer merken den Unterschied zwischen Titel und Inhalt irgendwann von selbst.

Was meinen Sie: Wird Ulrich Siegmund im Dezember Ministerpräsident – oder halten die Abgrenzungen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Faktencheck!

Quellen:

YouTube, „Kern Blick“ (Ausgangsvideo): https://www.youtube.com/watch?v=Q8qjAojzBKU

Die Bundeswahlleiterin, Landtagswahl Sachsen-Anhalt: https://www.bundeswahlleiterin.de/service/landtagswahlen/land-15.html

Landeswahlleiterin Sachsen-Anhalt, endgültiges Ergebnis: https://wahlen.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/wahlen/PDF/2026_09_06_Endgueltiges_Wahlergebnis.pdf

ZDFheute, Chrupalla bei Lanz: https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/lanz-chrupalla-wagenknecht-afd-sachsen-anhalt-wahl-100.html

Tagesspiegel, TV-Kritik „Markus Lanz“: https://www.tagesspiegel.de/politik/wagenknecht-und-chrupalla-bei-markus-lanz-herr-siegmund-hat-schiss-vor-der-verantwortung-16028799.html

Berliner Morgenpost, TV-Kritik „Markus Lanz“: https://www.morgenpost.de/kultur/tv-streaming/article413091968/das-war-nur-wahlkampf-chrupalla-geraet-bei-lanz-ins-schwimmen.html

MDR, alle 15 CDU-Abgeordneten befragt: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/ueberlaeufer-cdu-afd-100,landtagswahl-akt-130.html

MDR, Schulze: Keiner wechselt zur AfD: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/cdu-afd-ueberlaeufer,sven-schulze-landtagswahl-100.html

MDR, Ablauf der Ministerpräsidentenwahl: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/siegmund-afd-cdu-bsw-landtag-ablauf-2026,wahl-ministerpraesident-118.html

MDR, Heuer will im Saal bleiben: https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/landtag-afd-ministerpraesidentenwahl-heuer,heuer-cdu-100.html

Tagesschau/MDR, CDU-Fraktion droht Spaltung: https://www.tagesschau.de/inland/regional/sachsenanhalt/fraktion-droht-spaltung,cdu-landtag-mifri-100.html

ZDFheute, AfD-Abgeordnete mit dubioser Geschichte: https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/sachsen-anhalt-wahl-landtag-afd-abgeordnete-100.html

Landeswahlleiterin Sachsen-Anhalt, Ergebnis 2021: https://wahlen.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/wahlen/Pressemitteilungen/2021_06_21_Endgueltiges_Wahlergebnis.pdf

Statistisches Landesamt, Insolvenzen 2025: https://statistik.sachsen-anhalt.de/news/news-details/80-mehr-insolvenzantraege-2025-als-im-vorjahr

Statistisches Landesamt, Insolvenzen 1. Halbjahr 2026: https://statistik.sachsen-anhalt.de/daten-und-veroeffentlichungen/pressemitteilungen/2026/09/251/2026-2025-1-784-insolvenzantraege-im-1-halbjahr-2026-in-sachsen-anhalt

NORD/LB, größte Unternehmen in Sachsen-Anhalt: https://www.nordlb.de/die-nordlb/presse/groesste-unternehmen-in-sachsen-anhalt-mit-umsatzrueckgang-im-geschaeftsjahr-2024

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