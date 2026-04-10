In Lohr am Main sorgt ein brisanter Arztbericht für Aufsehen und neue Fragen. Der Patient Thomas Krebs suchte wegen plötzlich auftretender Sehstörungen Hilfe bei einem Augenarztzentrum. Er klagte über Flusen und Flocken im Blickfeld – ein Alarmzeichen, das viele sofort an ernsthafte Augenerkrankungen denken lässt. Die Untersuchung wurde umfassend durchgeführt, sämtliche Befunde genau dokumentiert. Doch was zunächst nach einem möglichen Notfall klang, nahm eine überraschende Wendung.

Die Ärzte stellten fest, dass am Auge selbst keine akute gefährliche Erkrankung vorliegt. Eine Netzhautablösung konnte ausgeschlossen werden, die Netzhaut sei intakt und anliegend. Zwar wurden Veränderungen am Sehnerv festgestellt, die auf eine frühere Schädigung hindeuten, doch ein akuter medizinischer Handlungsbedarf bestehe laut Bericht nicht. Die Werte für Sehschärfe und Augendruck bewegten sich im üblichen Rahmen, auch die vorderen Augenabschnitte zeigten keinen auffälligen Befund. Alles deutet darauf hin, dass aus rein augenärztlicher Sicht keine unmittelbare Gefahr besteht.

Foto von Psychiatrieofer Thomas Krebs neben Klinikmahnmal!

Doch der eigentliche Paukenschlag folgt in der abschließenden Beurteilung. Die Beschwerden des Patienten werden dort am ehesten auf eine psychische Belastung zurückgeführt. Eine körperliche Ursache für die aktuellen Symptome konnte nicht festgestellt werden. Damit steht plötzlich nicht mehr das Auge, sondern die seelische Verfassung im Mittelpunkt, obwohl schon zweimal Augeninfarkt (Sehsturz) festgestellt wurde. Warum steht folgender Text (Die Beschwerden sind am ehesten durch psychische Belastung erklärt. Es besteht kein akuter Handlungsbedarf.) im Arztbericht, wenn doch alles angeblich in Ordnung ist? Das Ohrenproblem, Hörstuz oder rauschen wurde überhaupt nicht berücksichtigt von der Klinik! Für viele Beobachter wirft das neue Fragen auf: Wird hier ein ernstes Problem übersehen – oder ist die Diagnose tatsächlich eindeutig? Klar ist nur: Der Fall sorgt für Diskussionen und lässt Betroffene aufhorchen.

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