Skandal in der Forensik-Klinik Lohr am Main: Bezirksbehörde deckt illegalen Gutachten-Missbrauch – Gericht verbietet Verwendung, doch Klinikleitung handelt rechtswidrig weiter und gefährdet Betroffenen Thomas Krebs! 

In einer schockierenden Fachaufsichtsbeschwerde hat Thomas Krebs aus der Rupert-Mayer-Klinik für Forensische Psychiatrie in Lohr am Main schwere Vorwürfe gegen den Bezirk Unterfranken erhoben und dabei ein eklatantes Behördenversagen angeprangert. Der Betroffene kritisiert in scharfen Worten, dass die Bezirksbehörde seine frühere Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Klinikleitung zu Unrecht und ohne jede Grundlage zurückgewiesen hat, obwohl ein rechtsverbindlicher Gerichtsbeschluss klipp und klar ein Verwendungsverbot für ein bestimmtes psychiatrisches Gutachten eines Sachverständigen ausspricht. Dieses Gutachten durfte nach richterlicher Anordnung bis zur endgültigen Klärung eines Befangenheitsantrags nicht mehr genutzt werden, doch die Klinikleitung soll es trotzdem bereits in einem anderen Verfahren herangezogen haben – ein klarer Rechtsbruch, den das Gericht ausdrücklich festgestellt hat. Der Bezirk Unterfranken behauptet stattdessen steif und fest, es habe kein fehlerhaftes Verhalten der Klinikleitung gegeben, und weist damit alle Vorwürfe zurück. Diese Haltung ist jedoch nicht nur aktenwidrig, sondern steht in direktem Widerspruch zu den amtlichen gerichtlichen Erkenntnissen, die eine rechtswidrige Verwendung des Gutachtens eindeutig belegen und sogar eine konkrete Gefahr für weitere Verstöße sehen. Thomas Krebs wirft der Bezirksbehörde vor, die gesamte Aktenlage ignoriert und die Klinikleitung fälschlicherweise in Schutz genommen zu haben, obwohl das Gericht die drohenden schweren Nachteile für den Betroffenen ausdrücklich als gravierend eingestuft hat. Dieser Fall wirft ein dramatisches Schlaglicht auf mögliche Missstände in der Aufsicht über forensisch-psychiatrische Einrichtungen, wo sensible Gutachten über psychische Verfassungen und weitere Unterbringungen entscheiden können und wo das Ignorieren von Gerichtsentscheidungen fatale Folgen für den Einzelnen haben kann. Die Beschwerde unterstreicht, wie ein Betroffener gegen bürokratische Mauern ankämpfen muss, wenn Behörden sich gegenseitig decken und rechtsstaatliche Prinzipien scheinbar mit Füßen getreten werden. Es geht hier um nicht weniger als um das Vertrauen in unsere Institutionen, denn wenn selbst ein ausdrückliches Verwendungsverbot eines Gerichts missachtet wird, geraten die Rechte von Menschen in forensisch-psychiatrischer Betreuung in akute Gefahr. Thomas Krebs fordert mit dieser neuen Eingabe endlich Klarheit und Konsequenzen, damit solche Vorfälle nicht weiter bagatellisiert werden und Betroffene nicht länger als Spielball von Behördenwillkür enden.

Das zuständige Landgericht hat in seinem Beschluss eine Reihe von zentralen und unmissverständlichen Feststellungen getroffen, die den Missbrauch des Gutachtens durch die Klinikleitung amtlich und unwiderlegbar dokumentieren. Es wurde ausdrücklich untersagt, das schriftliche Gutachten des betreffenden Sachverständigen weiter zu verwenden, und das Gericht hat klargestellt, dass die Ausführungen bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Befangenheitsantrag nicht verwertbar sind. Besonders brisant ist die gerichtliche Erkenntnis, dass die Klinikleitung bereits in einem anderen Antragsverfahren auf die Ausführungen des Sachverständigen Bezug genommen hat – ein klarer Verstoß gegen das Verbot, der damit offiziell bestätigt ist. Darüber hinaus sieht das Gericht die konkrete Gefahr, dass sich die Klinikleitung auch bei künftigen Entscheidungen auf das verbotene Gutachten stützen könnte, was die Dringlichkeit der Angelegenheit noch einmal dramatisch erhöht. Die drohenden Nachteile für den Betroffenen werden vom Gericht als schwerwiegend bewertet, was zeigt, wie gravierend die Folgen eines solchen Rechtsbruchs in einem sensiblen Bereich wie der forensischen Psychiatrie sein können. Diese richterlichen Feststellungen bilden das unerschütterliche Fundament der aktuellen Fachaufsichtsbeschwerde und beweisen, dass die Klinikleitung gegen klare rechtliche Vorgaben verstoßen hat, obwohl sie als staatliche Einrichtung eigentlich Vorbild für Rechtsstaatlichkeit sein sollte. In einer Einrichtung, in der Gutachten über psychische Zustände, Behandlungswege und weitere Unterbringung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen entscheiden, ist ein solcher Verstoß besonders erschütternd und kann das Leben und die Rechte eines Einzelnen massiv beeinträchtigen. Der Betroffene sieht sich durch die rechtswidrige Verwendung des Gutachtens erheblichen und unnötigen Belastungen ausgesetzt, die das Gericht selbst als schwerwiegend anerkannt hat. Dieser Vorfall wirft die Frage auf, wie es sein kann, dass eine Klinikleitung ein vom Gericht für unverwertbar erklärtes Dokument trotzdem nutzt und dabei offenbar auf Deckung von höherer Stelle hofft. Thomas Krebs kämpft mit seiner Beschwerde nicht nur für seine eigenen Rechte, sondern auch dafür, dass in Zukunft solche klaren Gerichtsentscheidungen respektiert und nicht einfach ignoriert werden, um weitere Schäden von Betroffenen abzuwenden.

Die Ablehnung der ursprünglichen Beschwerde durch den Bezirk Unterfranken wird in der neuen Eingabe als schwerwiegender fachaufsichtlicher Prüfungsfehler angeprangert, da die Behörde die gerichtliche Aktenlage komplett ignoriert, die rechtswidrige Verwendung des Gutachtens nicht erkannt und die Klinikleitung unrechtmäßig entlastet hat. Stattdessen wurde die Dienstaufsichtsbeschwerde fehlerhaft zurückgewiesen, die Rechtslage unzutreffend bewertet und die Bedeutung des gerichtlichen Verwendungsverbots schlicht verkannt. Thomas Krebs beantragt nun eine umfassende fachaufsichtliche Überprüfung der Entscheidung des Bezirks, die ausdrückliche Feststellung, dass die Klinikleitung das Gutachten rechtswidrig verwendet hat, eine Weisung an den Bezirk zur erneuten und korrekten Prüfung der Angelegenheit, die Untersuchung möglicher dienstrechtlicher Konsequenzen gegen die Verantwortlichen der Klinikleitung sowie eine Mitteilung über den weiteren Verfahrensverlauf an ihn selbst. Als Beweismittel liegen der Beschwerde die ursprüngliche Dienstaufsichtsbeschwerde, das ablehnende Schreiben des Bezirks, der maßgebliche Gerichtsbeschluss sowie die Stellungnahme der Klinikleitung bei. Dieser gesamte Vorgang verdeutlicht auf dramatische Weise, wie Behörden sich gegenseitig schützen und Gerichtsentscheidungen zum Nachteil des Einzelnen umgangen werden können – ein Zustand, der das Fundament unseres Rechtsstaats erschüttert. In einem sensiblen Bereich wie der forensischen Psychiatrie, wo Menschen in schwierigen Lebenssituationen auf faire Verfahren und korrekte Gutachten angewiesen sind, ist ein solches Behördenversagen besonders inakzeptabel und kann existenzielle Folgen haben. Die Öffentlichkeit hat ein berechtigtes Interesse daran, dass solche Vorwürfe lückenlos aufgeklärt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden, damit das Vertrauen in Justiz und Verwaltung nicht weiter schwindet. Thomas Krebs setzt mit dieser Beschwerde ein starkes Zeichen gegen bürokratische Willkür und fordert endlich Transparenz und Konsequenzen. Es darf nicht sein, dass ein klares Gerichtsverbot ignoriert wird und Betroffene dadurch schwerwiegende Nachteile erleiden, während die Verantwortlichen unbehelligt bleiben. Dieser Fall ist ein Weckruf: Die Aufsicht über forensisch-psychiatrische Kliniken muss funktionieren, Gerichtsentscheidungen müssen respektiert werden und Behörden dürfen keine Parallelwelt schaffen, in der Recht und Unrecht beliebig verdreht werden. Nur durch konsequente Aufklärung und Ahndung solcher Vorfälle kann verhindert werden, dass weitere Menschen zu Opfern von Missachtung und Vertuschung werden.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24