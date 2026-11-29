Bild KI-generiert

Stockholm – Elon Musks Vater Errol hat in einem Interview die harte Erziehung seiner Söhne verteidigt und sie zum Grund für deren Reichtum erklärt. Das Gespräch erschien zuerst im Svenska Dagbladet, nicht in einem Blatt namens „Dageblat“, wie die Bild-Zeitung schreibt. Elon Musk und sein Bruder Kimbal haben den Vater dagegen der psychischen Misshandlung bezichtigt. Mehrere Angaben in dem deutschen Bericht sind verkürzt, falsch zugeordnet oder schon länger bekannt.

Stand: 16:01 Uhr MEZ

Die Originalquelle ist das Svenska Dagbladet. Der in Berlin lebende Journalist John Falkirk traf den 80-jährigen Errol Musk in einer Suite des Grand Hôtel in Stockholm. Das Interview erschien am 26. November um 5:43 Uhr MEZ; der volle Text liegt hinter einer Bezahlschranke. BILD übernahm den Stoff am 28. November und nannte die Zeitung fälschlich „Dageblat“. Errol Musk war in denselben Tagen in der schwedischen Hauptstadt und sprach dort auch mit anderen Medien.

BILD gibt aus dem Gespräch unter anderem diese Aussagen Errol Musks wieder: Er habe stundenlang, manchmal 4 Stunden am Stück, auf die Söhne eingeredet – das, was Kimbal als „psychologische Folter“ bezeichnet habe. Das Ergebnis dieser „psychologischen Folter“ sei, dass sie heute Milliardäre seien; einer zähle zu den reichsten Menschen der Geschichte. Zugleich sprach er von einem „idealen Verhältnis“ zu beiden Söhnen: Wenn er Hilfe brauche, hülfen sie ihm, gelegentlich gebe er Ratschläge, sie täten nichts, was ihn störe. Die wörtlichen Formulierungen stehen in dieser Form in der deutschen Wiedergabe; am vollständigen SvD-Text ließen sie sich nicht gegenlesen.

Besonders eng klingt dieser Kontakt in derselben Wiedergabe nicht. Errol Musk soll gesagt haben, mit seinen Töchtern telefoniere er 3 Mal pro Woche. Bei den Söhnen gebe es 4 Kommunikationsformen: In 50 Prozent der Fälle herrsche Schweigen, sonst beschränkte es sich auf „Ja“, „Nein“ und „Gut“. Die Töchter und weitere Angehörige ohne öffentliche Rolle bleiben hier unbenannt.

Die scharfen Worte der Söhne sind nicht neu. Im Rolling Stone sagte Elon Musk bereits 2017, er habe die Begabung für das Ingenieurwesen vom Vater geerbt; dieser sei darin „brilliant“. Im selben Gespräch nannte er den Vater einen „furchtbaren Menschen“ und sagte, er werde einen sorgfältig durchdachten Plan des Bösen haben. Fast jedes Verbrechen und fast jedes Böse, das man sich vorstellen könne, habe er begangen. BILD verkürzt das zu dem Satz, Errol habe „alles Böse getan, was man sich nur vorstellen kann“, und setzt ein „angeblich“ davor – obwohl Elon Musk das selbst gesagt hat. Den Vergleich mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde schreibt BILD allein Elon zu. In der 2023 erschienenen Biografie von Walter Isaacson heißt es, Elon und Kimbal hätten dem Vater eine solche Natur zugeschrieben; Elon sprach dort von „mental torture“, also seelischer Folter. Nach einem schweren Überfall in der Schule habe der Vater den damals Verletzten eine Stunde lang beschimpft und für wertlos erklärt, erinnerte sich Elon; Kimbal nannte das seine schlimmste Erinnerung.

Als letzte Begegnung nennt Errol Musk laut BILD einen Raketenstart vor 2 Jahren auf dem SpaceX-Gelände Starbase in Südtexas. Dort soll Elon seinen Vater dem Team vorgestellt und gesagt haben, Errol habe ihm alles über Ingenieurwesen beigebracht. Dieselbe Anekdote hat Errol Musk schon Ende 2024 in einem Podcast erzählt, damals als „SpaceX-Veranstaltung in Texas“ etwa 6 Monate zuvor – ohne die genaue Ortsangabe Starbase. Ob es sich um denselben Besuch handelt und wann genau er stattfand, bleibt offen. Über einen erfolgreichen Starship-Test auf dem SpaceX-Gelände Starbase haben wir bereits berichtet.

Zusätzlich belastet wurde das Verhältnis nach der Isaacson-Biografie durch eine später bekannt gewordene Beziehung Errol Musks zu einer früheren Stieftochter, aus der Kinder hervorgingen. Elon Musk soll den Kontakt deshalb lange verweigert haben. Die Betroffenen bleiben hier unbenannt. Errol Musk hat öffentlich eine andere Darstellung gegeben; eine strafrechtliche Verurteilung in dieser Sache ist nicht bekannt. Neu ist vor allem das Stockholmer Gespräch und die These, die harte Erziehung habe Milliardäre erzeugt. Der Familienkonflikt selbst ist seit Jahren dokumentiert, und Errol Musk hat seine Methoden schon früher verteidigt. Ob Kimbal Musk selbst als Milliardär zu gelten hat, ist Errols Formulierung; öffentlich unbestritten ist vor allem das Vermögen Elon Musks. Kimbal sitzt im Tesla-Aufsichtsrat und hält ein größeres Aktienpaket. Die Altersangaben in dem BILD-Bericht (Errol 80, Elon 55, Kimbal 54) stimmen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Reichtum beweist keine Erziehungsmethode. Wer stundenlange Ansprachen als Erfolgsrezept verkauft, dreht die Klage der Söhne einfach um und macht aus dem Vorwurf einen Verdienst.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein ideales Verhältnis, das zur Hälfte aus Schweigen besteht, ist keines. Der Widerspruch stammt aus dem Mund desselben Vaters und sagt mehr als jede Rechtfertigung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer solche Sätze erneut auflegt, ohne klar zu sagen, dass die Söhne das seit Jahren so schildern, verkauft einen alten Familienstreit als frische Enthüllung.

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Quellen:

Svenska Dagbladet – John Falkirk: Musks pappa om hårda fostran, 26.11.2026: https://www.svd.se/a/EbWerj/musks-pappa-om-harda-fostran-se-pa-resultatet

Rolling Stone – Neil Strauss: Elon Musk: The Architect of Tomorrow, 15.11.2017: https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/elon-musk-the-architect-of-tomorrow-120850/

BILD – Errol Musk: Meine harte Erziehung machte Elon zum Milliardär, 28.11.2026: https://www.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/elon-musk-harte-erziehung-machte-ihn-zum-milliardaer-6b0a7d2d741a4ef94784b07f

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