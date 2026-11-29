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Berlin – Der Spritpreis könnte zum Jahreswechsel steigen: Der Tankrabatt von rund 17 Cent je Liter läuft am 31.12.2026 aus, und die gesetzliche Treibhausgasminderungsquote für Kraftstoffe steigt von 12 auf 17,5 Prozent. Die Bild-Zeitung berichtet am Samstag, die Bundesregierung halte insgesamt 20 bis 30 Cent mehr je Liter für möglich, und die Koalition könne ihre Verschärfung der Quote per Gesetz zurücknehmen. Amtlich beziffert ist nur der Wegfall der Steuersenkung; der Aufschlag durch die Quote ist eine Schätzung von Branchenvertretern. Der nationale CO₂-Preis steigt 2027 dagegen nicht weiter, weil der Korridor von 55 bis 65 Euro je Tonne ein Jahr länger gilt.

Stand: 15:35 Uhr MEZ

In ihrem Beitrag vom 28.11.2026 schreibt Bild, die Regierung wolle Autofahrer vor hohen Spritpreisen schützen, habe aber selbst eine Vorschrift beschlossen, die das Tanken verteuern könne. Gemeint ist die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote). Sie verpflichtet Unternehmen, die Otto- und Dieselkraftstoff in Verkehr bringen, die Treibhausgasemissionen ihrer Kraftstoffe zu senken, etwa durch Biokraftstoffe oder eingekaufte Quoten. Die Kosten können die Unternehmen über den Preis weitergeben. Der Bundesverband freier Tankstellen (bft) hatte bereits zuvor vor einem kräftigen Preissprung zum Jahreswechsel gewarnt; darüber haben wir bereits berichtet.

Die Zahlen zur Quote sind belegt. Nach Paragraf 37a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt ab dem Kalenderjahr 2027 eine Quote von 17,5 Prozent, nach 12 Prozent im Jahr 2026; für 2028 sind 19,5 Prozent vorgesehen. Beschlossen hat das der Bundestag am 23.04.2026 im Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote (Gesetz vom 01.06.2026). Union und SPD stimmten zu, Grüne, Linke und AfD dagegen. Die Bundesregierung hatte in ihrem Entwurf 16 Prozent für 2027 vorgesehen; Bild nennt als ursprünglichen Wert 14,5 Prozent; das entspricht dem früheren Gesetzesstand von 2021. Der Bundesrat verlangte im Januar eine Anhebung auf 17,5 Prozent, weil Übererfüllungen aus früheren Jahren sonst die Nachfrage nach erneuerbaren Kraftstoffen drücken würden (Stellungnahme des Bundesrates). Dass die EU die 17,5 Prozent nicht vorschreibt, stimmt: Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED III verlangt für den Verkehr bis 2030 eine Minderung um 14,5 Prozent oder einen Erneuerbaren-Anteil von 29 Prozent. Die Angabe „Plus von fast 46 Prozent“ ist rechnerisch korrekt (5,5 Prozentpunkte auf 12), sagt aber nichts über die Preiswirkung je Liter.

Bei den Cent-Beträgen ist die Lage unterschiedlich belastbar. Fest steht der Tankrabatt: Das Bundesfinanzministerium senkte die Energiesteuer für Benzin und Diesel vom 01.10. bis 31.12.2026 um 14,04 Cent je Liter, mit Umsatzsteuer rund 17 Cent. Läuft die Senkung aus, steigt die Steuerlast um diesen Betrag. Für die Quote nennt weder der Gesetzentwurf noch die Bundesregierung einen Cent-Betrag je Liter. Bild beruft sich auf den bft, der 5 bis 6 Cent netto, brutto 6 bis 7 Cent erwartet; andere Schätzungen nennen 7 bis 10 Cent. Dass die Bundesregierung insgesamt 20 bis 30 Cent für möglich hält, wurde bislang nur von Bild berichtet, eine Berechnungsgrundlage ist nicht veröffentlicht. Rechnerisch ergeben 17 Cent plus 6 bis 10 Cent eine Spanne von 23 bis 27 Cent. Die Aussage, eine 50-Liter-Füllung koste durch die Quote 3,00 bis 3,50 Euro mehr, folgt aus 6 bis 7 Cent und ist eine Schätzung.

Beim CO₂-Preis gibt es keine zusätzliche Verteuerung. Der Bundestag beschloss am 15.10.2026 im Dritten Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, den Korridor von 55 bis 65 Euro je Tonne auch 2027 beizubehalten; der Bundesrat erhob am 20.11.2026 keinen Einspruch. Hintergrund ist, dass der europäische Emissionshandel ETS 2 für Verkehr und Gebäude erst 2028 startet statt 2027. Nach ADAC-Angaben endeten 2026 alle Versteigerungen beim Höchstpreis von 65 Euro; das entspricht rechnerisch bis zu 18,6 Cent je Liter Benzin und 20,5 Cent je Liter Diesel einschließlich Mehrwertsteuer. Diese Beträge stecken bereits im heutigen Preis. Ein Bild-Teaser vom 27.11.2026 spricht dagegen von einer steigenden CO₂-Abgabe; gemeint ist offenbar die THG-Quote. Der Preis für Kraftstoff entsteht dabei aus Rohöl, Energiesteuer, CO₂-Preis, Quotenkosten, Marge und 19 Prozent Mehrwertsteuer, die auch auf die Steuer und weitergegebene Kosten erhoben wird.

Zur Frage, was die Regierung tun könnte: Die Quote steht im Gesetz und müsste von Bundestag und gegebenenfalls Bundesrat geändert werden; eine entsprechende Initiative der Koalition ist in den ausgewerteten Quellen nicht belegt. Bild hat recht, dass eine Absenkung keinen Haushaltsposten belastet, anders als die Steuersenkung, die das Finanzministerium mit rund 2,5 Milliarden Euro Mindereinnahmen für drei Monate beziffert. Der Bundesrat begründete die Anhebung mit der Marktstabilität für erneuerbare Kraftstoffe, die Koalitionsfraktionen verwiesen auf Klimaschutz, Planungssicherheit und Betrugsprävention. Der geplante Spritpreisdeckel soll laut Entwurf vom 01.01. bis 31.03.2027 gelten, das Kabinett könnte am Mittwoch, 02.12.2026, entscheiden. Er begrenzt nur den Aufschlag auf den Großhandelspreis. Nach einer Rückrechnung des RWI hätte er 2025 und 2026 im Schnitt nur 0,2 bis 0,65 Cent je Liter gespart, weil er in etwa 90 Prozent der Zeit nicht gegriffen hätte (RWI-Mitteilung vom 26.11.2026; Tagesschau zum Entwurf).

Das aktuelle Preisniveau ist niedriger als zuletzt: Laut ADAC kostete Super E10 am 25.11.2026 im Schnitt 1,866 Euro, Diesel 2,085 Euro; binnen einer Woche fielen die Preise um 7,2 und 9,6 Cent. Der Verband sieht weiteres Senkungspotenzial, falls sich der Markt stabilisiert. Ob und wie stark die Preise im Januar steigen, hängt daher neben Steuer und Quote vom Ölpreis ab, der zuletzt zwischen 90 und 95 Dollar je Barrel lag. Die Prognose von ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski, die Inflation liege ab Januar wieder über 3 Prozent, ist eine Einschätzung und in den hier genutzten Quellen nicht bestätigt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zwischen beschlossenem Steuerende und geschätztem Quotenaufschlag liegt ein Unterschied. Wer Autofahrern Klarheit schuldet, sollte offenlegen, womit die Spanne gerechnet wird, statt mit Höchstwerten Alarm zu machen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine niedrigere Klimaquote kostet den Haushalt nichts, doch sie ist keine kostenlose Lösung. Sie berührt Biokraftstoffbranche, Klimaziele und Verlässlichkeit der Politik – das gehört in die Abwägung, bevor man sie als Entlastung verkauft.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn ein Preisdeckel im Schnitt kaum spürbar entlastet, braucht es ehrliche Erwartungen. Entlastung entsteht eher durch Marktpreise und gezielte Maßnahmen als durch Regeln, die nur Spitzen kappen.

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Quellen:

§ 37a Bundes-Immissionsschutzgesetz – Pflichten für Inverkehrbringer von Kraftstoffen (THG-Quote): https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__37a.html

Bundesfinanzministerium – Fragen und Antworten zur befristeten Senkung der Energiesteuer für Kraftstoffe, 25.09.2026: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiesteuersenkung.html

ADAC – CO₂-Steuer bei Benzin und Diesel 2027, 10.11.2026: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/kfz-steuer/co2-steuer/

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