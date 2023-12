Studie zeigt, dass COVID-19-Injektionen bisher erstaunliche 17 MILLIONEN Todesfälle verursacht haben

Es wird jetzt geschätzt, dass weltweit mindestens 17 Millionen Menschen an der Folge der “Impfung” gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) gestorben sind.

Neue Forschung, zusammengestellt von Drs. Denis Rancourt, Marine Baudin, Joseph Hickey und Jérémie Mercier, veröffentlicht am 17. September 2023, schätzen, dass seit dem Start der Operation Warp Speed mindestens 17 Millionen Menschen gestorben sind.

Da die neue Studie eine sofortige Einstellung aller COVID-Injektionen fordert, gab es viele “Faktenprüfungen”, die darauf abzielten, die Ergebnisse zu “entlarvisieren”, die Big Pharma dem Risiko von Umsatz- und Gewinnverlusten aussetzten.

Für die Studie untersuchte das Ärzteteam 17 Länder auf vier Kontinenten in Lateinamerika und der äquatorialen Region, die ihnen eine repräsentative Stichprobe der Welt zur Verfügung stellten.

“Wir berechnen die Toxizität des Impfstoffs für alle Altersgruppen angesichts der Anzahl der weltweit verabreichten Dosen, um zu dem Schluss zu kommen, dass 17 Millionen Menschen durch diesen Impfstoff getötet worden wären”, erklärte Dr. Rancourt.

Zu den 17 untersuchten Ländern der äquatorialen und südlichen Hemisphäre gehören Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Malaysia, Neuseeland, Paraguay, Peru, die Philippinen, Singapur, Südafrika, Suriname, Thailand und Uruguay.

Diese Länder machen 9,10 Prozent der gesamten Weltbevölkerung aus, 10,3 Prozent der weltweiten COVID-Injektionen (mit einer Injektionsrate von 1,91 pro Person) und praktisch jeder COVID-Impftyp und Hersteller.

(Verwandte: Die DNA-Kontamination, die in COVID-Pjab-Fläschchen gefunden wird, ist mit “Turbo”-Krebs, tödlichen Gerinnseln und Autoimmunerkrankungen verbunden.)

COVID-Impfs haben keine positive Wirkung

Nach der Betrachtung und dem Knirschen der Daten stellten die Forscher fest, dass es keine Beweise gibt, die auf der Gesamtmortalität (ACM) basieren, dass es irgendwelche positiven Auswirkungen von COVID-Injektionen gegeben hat. Es gibt auch keinen zeitlichen Zusammenhang zwischen der COVID-Injektion und einer proportionalen Reduzierung der ACM.

Es stellt sich heraus, dass das Gegenteil der Fall ist, da alle 17 Länder nach der Freisetzung der Jabs im Vergleich zu vor ihrer Markteinführung viel höhere ACM-Zahlen verzeichneten.

Neun der 17 bewerteten Länder zeigten in dem Zeitraum von etwa einem Jahr nach der Erklärung der “Pandemie” am 11. März keinen nachweisbaren Überschuss an ACM. Dies war ungefähr der Zeitraum zwischen der ersten Ankündigung von COVID und der Zeit, in der die Injektionen ausgelöst wurden.

Nachdem die Schüsse um die Milliarden in die Arme gerührt waren, begannen die ACM-Zahlen zu steigen. Im Sommer 2022 für die südliche Hemisphäre (Januar-Februar) gab es “beispiellose Gipfel in ACM, die [rot] auftreten”.

“Diese Spitzen sind synchron mit oder unmittelbar vorangestellt von schnellen Einführungen der COVID-19-Impfstoff-Booster-Dosis (3. oder 4. Dosis)”, zeigen die Berichte. “Die Forscher sagen, dass dieses Phänomen in jedem Fall mit ausreichenden Sterblichkeitsdaten vorhanden ist”.

“Es ist unwahrscheinlich, dass die Übergänge zu Regimen mit hohem ACM, die mit der Einführung und der nachhaltigen Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen in allen 17 Ländern der südlichen Hemisphäre und der äquatorialen Breiten zusammenfallen, auf eine andere Ursache als die Impfstoffe zurückzuführen sein könnten”, erklärten die an der Forschung beteiligten Ärzte.

Sie entdeckten weiter, dass je älter der Jab-Empfänger ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie früh an der Impfung wegen COVID sterben wird. Die Ärzte stellten eine “Synchronizität zwischen den vielen Spitzen in ACM (in 17 Ländern, auf 4 Kontinenten, in allen älteren Altersgruppen, zu verschiedenen Zeiten) und die damit verbundenen schnellen Booster-Rollouts diese feste Schlussfolgerung in Bezug auf die Kausalität und genaue Quantifizierung der COVID-19-Impfstofftoxizität ermöglichen”.

Alles in allem wurden bisher etwa 17 Millionen zusätzliche Todesfälle durch COVID-Impfung verzeichnet, wahrscheinlich noch viele weitere in den kommenden Jahren.

“Das Gesamtrisiko eines durch Injektion mit den COVID-19-Impfstoffen induzierten Todes in tatsächlichen Populationen, das aus der übermäßigen Gesamtmortalität und ihrer Synchronizität mit den Rollouts abgeleitet wird, ist weltweit allgegenwärtig und viel größer als in klinischen Studien, der Überwachung der Nebenwirkungen und der Todesursachenstatistiken aus Sterbeurkunden um drei Größenordnungen (1.000-mal größer) gemeldet”, berichtet das Exposé.

Weitere verwandte COVID-Impfstoff-Nachrichten finden Sie unter ChemicalViolence.com.

