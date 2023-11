Stuttgart: Joggerin sexuell belästigt!

Ein unbekannter Radfahrer hat am Mittwochabend (08.11.2023) auf dem Ferdinand-Leitner-Steg eine 31-jährige Joggerin sexuell belästigt. Die 31-Jährige lief gegen 17.50 Uhr auf dem Steg Richtung Mittlere Anlagen, als sich der Radfahrer von hinten näherte. Er bremste ab, kniff der Frau ins Gesäß und fuhr in Richtung Klett-Passage weiter. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er an seinem Fahrradgepäckträger auf der linken Seite eine auffällige rechteckige hellgraue Gepäcktasche angebracht hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.