Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung durch Graffiti gestellt!

Am Montag, den 01.05.2023 gegen 16:30 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Greifswalder Innenstadt mehrere Gebäude mit diversen Graffiti besprüht. Dank der Zeugenhinweise, konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Greifswald, ein 17 Jähriger Jugendlicher auf frischer Tat gestellt werden. Dieser hatte im Bereich Lange Straße – Steinbecker Straße und Roßmühlenstraße insgesamt 18 Gebäude und andere Objekte mit gelber Farbe besprüht. Gesprüht wurde u. a. die Abkürzung ACAB, ein dem Antifa-Symbol ähnliches Zeichen, sowie weitere nicht identifizierbare Zeichen. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Schaden von 1.800,- Euro. Gegen den Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

