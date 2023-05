Rüsselsheim: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

Ein Motorradfahrer floh am am Sonntag (30.04.), gegen 20 Uhr, vor einer Polizeikontrolle in Rüsselsheim-Bauschheim und lieferte sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der Motorradfahrer fiel einer Streife der Polizeistation Bischofsheim zunächst im Bereich der Brunnenstraße auf und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Während seiner Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die L3482 und die L3012 überfuhr der Fahrer mehrere rote Ampeln und missachtete mehrfach Verkehrsregeln. Die rasante Fahrt endete schließlich im Bereich der Rüsselsheimer Innenstadt. Zeugen sowie möglichen Geschädigte oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06144/9666-0 mit der Polizeistation Bischofsheim in Verbindung zu setzen.