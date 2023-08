Nicht alle Impfstoffchargen sind gleich. Wenn ein größeres Volumen an Adjuvans in einem Impfstoff verwendet wird, kann dies zahlreichere und schwerwiegendere Nebenwirkungen verursachen. Das Adjuvans (normalerweise Aluminiumsalze) ist der Inhaltsstoff, der verwendet wird, um eine Immunantwort beim Einzelnen zu verstärken. Ebenso können Impfstoffhersteller die Art der in einer Impfstoffcharge verwendeten Antigene versehentlich verwechseln oder falsch kennzeichnen. Das Antigen ist der geschwächte, getötete oder lebende Erreger (Virus oder Bakterium), der verwendet wird, um eine spezifische B-Zell-Immunantwort in der Person zu erzeugen.

Impfstoffhersteller können während des Herstellungsprozesses versehentlich mehr Antigen und/oder Adjuvans hinzufügen und Tausende von Impfstoffen erzeugen, die sich von denen unterscheiden, die ursprünglich auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet wurden. Impfstoffhersteller können auch die falsche Art von Antigen zu einem Impfstofflos hinzufügen, oder es könnte zu Fehlern bei der Kennzeichnung, dem Versand und der Handhabung des Endprodukts kommen. Diese Probleme waren in den 1960er und 70er Jahren im Spiel, als DTP-Impfstoffe Cluster von Hirnschäden und Tod bei Säuglingen verursachten.

Einige Impfstoffchargen sind reaktiver und verursachen Hirnschäden bei Kindern

In den 60er und 70er Jahren wurde der DTP-Impfstoff schlecht hergestellt. Der DTP-Impfstoff wurde entwickelt, um Diphtherie, Tetanus und Pertussis (Keuchhusten) zu verhindern und verursachte bei einigen Säuglingen tatsächlich ernstere Gesundheitsprobleme.

Laut einer Untersuchung des britischen Pharmaunternehmens Glaxo Wellcome waren einige dieser Impfstoffchargen tatsächlich 14-mal stärker und giftiger als die Impfstoffchargen, die ursprünglich auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet wurden. In den 1970er Jahren erhielten Säuglinge, die in Großbritannien geboren wurden, schlechte Impfstoffchargen, von denen viele Cholera-Antigene und hochdosierte Adjuvantien enthielten, die nicht auf ihr Körpergewicht und ihr Blutvolumen zugeschnitten waren.

Als die Ärzte begannen, mehr Fälle von hirngeschädigten Säuglingen zu melden, beauftragte das britische Gesundheitsministerium Professor Gordon Stewart, verdächtige DTP-Impfstoffchargen zu analysieren. Laut den Aufzeichnungen des Herstellers gab es zwei verdächtige DTP-Impfstoffchargen, die Cholera-Antigene enthielten. Diese berüchtigten Lose – 84998 und 83607 – enthielten Tausende von Dosen Cholera, die zwischen 1972 und 1974 in Babys injiziert wurden. Diese Chargen waren mit einem schweren Anstieg der Krämpfe und anderen schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen bei Babys verbunden.

Die Impfstoffchargen waren 14-mal wirksamer als die von der britischen Regierung festgelegte Standarddosis. Weitere 14 Chargen wurden nie notwendigen Toxizitätstests unterzogen, was dazu führte, dass Tausende von Babys in ganz Großbritannien vergiftet wurden.

Familie kämpft seit über zwei Jahrzehnten um eine Entschädigung für die DTP-Impfstoffverletzung ihres Sohnes

Eines der verletzten Babys war Kenneth Best. Die britische Regierung gewährte Kenneths Familie 1993 2,75 Millionen Pfund, nachdem die Familie nach der Hirnverletzung ihres Kindes gegen den Impfstoffhersteller gekämpft hatte. Die Verletzung ereignete sich 1969, als Kenneth eine extrem toxische Dosis des Keuchhusten-Impfstoffs (DTP) verabreicht wurde.

Nach dem Impfstoff wurde Kenneth nonverbal, selbstverschämt, inkontinent und zeigte eine schwere geistige und emotionale Unterentwicklung für sein Alter. Das Gericht beschrieb Kenneths Zustand so, als wäre er als sechs bis 18 Monate altes Kind “unumkehrbar eingefroren”. Kenneths Symptome sind typisch für eine schwere Autismus-Diagnose, die in den letzten drei Jahrzehnten häufiger geworden ist.

Der irische Oberste Gerichtshof gewährte dem Jungen eine Entschädigung, und der Richter beschuldigte Glaxo Wellcome der Fahrlässigkeit und der schlechten Qualitätskontrolle in ihren Labors. Weitere Untersuchungen von Denis Naughten, hochrangiger irischer Abgeordneter, ergaben, dass Glaxo etwa zur gleichen Zeit eine noch giftigere Version des DTP-Impfstoffs (Batch 3732) verwendete. Diese Charge wurde bei Hunderten, wenn nicht Tausenden von Babys verwendet.

Mit diesen Enthüllungen meldeten sich Dutzende von britischen Eltern, die früher zum Schweigen gebracht wurden, über Impfstoffverletzungen bei ihren Babys. Am Ende zahlte Glaxo für Kenneths schwere Verletzung, aber das Unternehmen gab nicht zu, dass es schuld war. Das Unternehmen besteht darauf, dass ihre Impfstoffe sicher und wichtig für die Prävention der Zielkrankheiten sind. Dies ist die gleiche Zeile, die von Medien und Regierungen auf der ganzen Welt gepaart wird, aber die Realität ist, dass Kinder jetzt an umfangreicheren chronischen Krankheiten leiden und Familien mit durch Impfstoff verursachten Hirnschäden, neurologischen Entwicklungsstörungen und Autismus bei ihren Kindern herausgefordert werden.

