Symbolfoto – Bild KI-generiert

Huntsville – Im texanischen Staatsgefängnis ist der 70-jährige Reinaldo Dennes am Donnerstag, dem 19. November 2026, mit einer tödlichen Injektion hingerichtet worden. Nach Angaben der Justizvollzugsbehörde und übereinstimmenden Zeugenberichten dauerte die Prozedur 63 Minuten, gerechnet vom Festgurten auf der Liege bis zum Abschluss um 19.07 Uhr Ortszeit; eine Minute später wurde er für tot erklärt. Medienzeugen und der geistliche Beistand schildern Schmerzenslaute und Sätze wie „Nimm mich, Vater. Lass mich nicht so leiden.“ Eine Sprecherin der Behörde sagte, alle Vorschriften seien eingehalten worden, und deutete an, Dennes könne die Schmerzen übertrieben haben. Die Bild-Zeitung spricht von „63 Minuten Qualen“ und einer Hinrichtung, die zur „Tortur“ geworden sei. Das ist eine Wertung, keine amtliche Feststellung.

Die Texas Department of Criminal Justice führt Dennes in ihrer öffentlichen Liste der hingerichteten Gefangenen als den 605. Fall und den neunten in diesem Jahr im Bundesstaat. Die Hinrichtung fand in der Huntsville Unit statt, der Anstalt, in der Texas tödliche Injektionen vollstreckt. Als Mittel nennen übereinstimmende Agentur- und Zeugenberichte das Betäubungsmittel Pentobarbital, verabreicht über zwei venöse Zugänge. In der letzten offiziellen Erklärung der Behörde, veröffentlicht unter seinem Namen und der Gefangenennummer 999248, heißt es: „I just want my family and loved ones to know that I have been extremely blessed these thirty years. Knowing the love of the father and I hope that they believe me in the things that I’ve said to them and that they to get to know this great gift and great grace of God the father. Amen, thank you.“ Das Datum der Vollstreckung ist dort mit dem 19. November 2026 angegeben. Die Behördenakte nennt als Geburtstag den 9. Februar 1956; am Hinrichtungstag war Dennes demnach 70 Jahre alt. Er war am 18. Dezember 1997 in die Todeszelle aufgenommen worden, verurteilt im Bezirk Harris.

Die Zahl 63 Minuten ist also belegt, aber sie misst nicht durchgehend sichtbar erlittene Qual. Ein Bericht der Associated Press hält fest: Der Vorgang war um 19.07 Uhr abgeschlossen, 63 Minuten nachdem Dennes auf der Liege festgeschnallt worden war; um 19.08 Uhr erklärte ihn ein Arzt für tot. Zurückgerechnet begann das Festgurten damit gegen 18.04 Uhr Ortszeit, entsprechend 1.04 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 20. November. Einen großen Teil dieser Spanne verbrachten Zeugen nach übereinstimmenden Schilderungen nicht in der Kammer. Der langjährige AP-Berichterstatter Michael Graczyk, der angibt, seit 1983 fast 500 Giftspritzen in Texas miterlebt zu haben, schrieb, die Zeugen seien um 18 Uhr in die Anstalt gekommen und um 18.20 Uhr immer noch in einem Vorraum gewesen. Etwa dreißig Minuten später – also gegen 18.50 Uhr – seien sie eingelassen worden. Dennes habe ruhig gelegen, die Augen geschlossen, die Kleidung nicht zerrissen, keine zusätzlichen Kopfhalterungen, also kein sichtbares Zeichen eines Kampfes gegen das Team. Der Sender ABC13, dessen Reporter ebenfalls vor Ort war, beruft sich auf die Behörde mit der Angabe, die Medikamente seien um 18.52 Uhr geflossen. Zwischen dem Beginn der Mittelgabe und der Todeserklärung liegen damit 16 Minuten, nicht eine volle Stunde.

Was Zeugen nach dem Öffnen der Kammer hörten, ist ausführlich protokolliert und weicht vom Ton der Behörde ab, ohne dass daraus schon eine gerichtlich festgestellte Folter folgt. Nach dem letzten Wort an den Anstaltsleiter – Zeugen geben es mit „Go“ oder „Go, warden“ wieder, die Bild-Zeitung übersetzt „Los, Gefängnisdirektor!“ – habe sich Dennes’ Verhalten sofort geändert. „The pain! Go! Go!“ rief er laut Graczyk. Fast drei Minuten lang habe er immer wieder gestöhnt: „Take me father! … Take me into your arms! … Take me father!“ Er fluchte, stöhnte, sagte, sein rechtes Bein bringe ihn um, es sei wie ein Krampf, und fügte hinzu: „I don’t think this is normal.“ In der AP-Hauptmeldung steht auch der Satz, den die Bild-Zeitung ins Deutsche hebt: „Take me, father. Don’t let me suffer like this. C’mon.“ Der geistliche Beistand, Pfarrer Jeff Hood, der nach eigenen Angaben mit der Hand an Dennes’ Schulter stand, schilderte dem Sender ABC13 die ersten Worte anders, nämlich als Rufe über das Bein, das brenne, und danach den Satz, es funktioniere nicht. Der Bezirksstaatsanwalt von Harris County, der die Hinrichtung als Zeuge sah, sagte, man habe die Schmerzklagen gehört, der sichtbare Vorgang sei aber von Anfang bis Ende etwas mehr als zehn Minuten gelaufen. Amanda Hernandez, Sprecherin der Texas Department of Criminal Justice, erklärte, alle Vorschriften seien eingehalten worden. Das Team habe wiederholt erfolglos nach einer geeigneten Vene gesucht; wie oft, wisse sie nicht. Die Nadeln seien schließlich im linken Fuß und an der linken Halsseite gesetzt worden. Diese Ausweichstellen entsprächen dem Verfahren und seien in früheren Fällen, wenn auch selten, schon genutzt worden. Sie deutete an, Dennes könne Schmerzen übertrieben oder vorgetäuscht haben, weil er schon vor dem Fließen der Mittel und an Stellen ohne Zugang geklagt habe. Auf die Frage, ob er simuliert habe, antwortete sie laut AP sinngemäß, es habe entsprechende Vorwürfe gegeben; auf Seiten der Behörde sei nichts Unnormales gewesen. Ob die Klagen dem Verlauf der Injektion entsprachen, ließ sich von den Zeugenplätzen aus nicht unabhängig feststellen: Die Füße waren von einem Tuch verdeckt, sichtbar war nach Graczyk nur die rechte Halsseite.

Dennes war 1997 von einer Jury im Bezirk Harris, also im Großraum Houston, wegen Mordes in Tateinheit mit einem Raub zum Tode verurteilt worden. Nach der Behördenakte vom 24. Januar 1996 tötete und beraubte er in einem Büro einen Mann und schoss auf einen unbewaffneten Wachmann, der überlebte und ihn später wiedererkannte. Gerichtliche Zusammenfassungen und texanische Medien beschreiben das Opfer als Diamantenhändler mit einem Büro in Houston; die Bild-Zeitung schreibt von einem „Diamantenhändler aus Boston“. Diese Ortsangabe findet sich in der Behördenakte und in den vorliegenden Gerichtsberichten nicht. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hatte ein letztes Gesuch um Aufschub abgelehnt, nachdem die Verteidigung unter anderem geltend gemacht hatte, die damalige Pflichtverteidigung habe entlastendes Material zur Herkunft und zur geistigen Leistungsfähigkeit nicht ausreichend ermittelt. Die Vollstreckung selbst ändert nichts daran, dass Schilderungen aus der Kammer und die Bewertung der Behörde auseinanderlaufen und getrennt wiederzugeben sind.

Dennes war an diesem Donnerstag der zweite in den Vereinigten Staaten hingerichtete Gefangene. Zuvor hatte Florida Thomas Mitchell Overton hingerichtet; das war nach übereinstimmenden Berichten die 20. Vollstreckung in Florida in diesem Jahr, nicht automatisch die 20. in den gesamten USA, auch wenn die Formulierung der Bild-Zeitung so gelesen werden kann. Ein Bericht der Bild-Zeitung stellt den Fall in Texas in eine Reihe mit der gescheiterten Hinrichtung in Tennessee, bei der Christa Pike im September zwei Dosen Pentobarbital überlebte. Der Vergleich betrifft die Methode, nicht denselben Staat und nicht denselben Ausgang: Dennes wurde für tot erklärt, Pike nicht. Dokumentiert sind das Datum, der Ort Huntsville in Texas, die tödliche Injektion, die offizielle letzte Erklärung, die 63 Minuten vom Festgurten bis zum Abschluss, die Todeserklärung um 19.08 Uhr, die Schwierigkeiten beim Venensuchen, die Zugänge an Fuß und Hals sowie die von mehreren Zeugen wiedergegebenen Schmerzklagen und Gebete. Nicht belegt als amtliche Tatsache ist, dass die ganze Stunde aus Schreien bestanden habe. Nicht belegt als Feststellung einer Behörde oder eines Gerichts ist, die Hinrichtung sei eine „Tortur“ oder ein „Martyrium“ gewesen. Nicht belegt ist die Behauptung, das Opfer des zugrunde liegenden Mordes sei ein Diamantenhändler aus Boston gewesen. Die Behörde besteht auf einem vorschriftsgemäßen Ablauf und stellt die Glaubwürdigkeit der Klagen infrage; Zeugen, darunter ein erfahrener Agenturberichterstatter, beschreiben einen Verlauf, den sie so nicht kannten. Beides gehört in den Bericht, keines von beiden darf die Überschrift als fertige Wahrheit tragen. Eine unabhängige medizinische Untersuchung der Einstichstellen oder ein öffentlich vorliegender Autopsiebefund war am Freitagnachmittag nicht dokumentiert. Die Behörde hatte Dennes bereits zuvor auf ihrer Liste der angesetzten Hinrichtungen für den 19. November geführt; nach der Vollstreckung erscheint er in der Liste der hingerichteten Gefangenen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Stunde auf der Liege und eine Stunde sichtbarer Qual sind nicht dasselbe. Wer beides in einem Aufmacher zusammenzieht, macht aus einer messbaren Verfahrensdauer eine fertige Foltergeschichte. Das hilft weder der Aufklärung noch den Lesern. Zuerst muss stehen, was die Uhr misst – und erst danach, was Zeugen in einem kürzeren Abschnitt gehört haben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Behörde darf sagen, sie habe ihre Vorschrift eingehalten. Zeugen dürfen sagen, was sie gehört und gesehen haben. Keine der beiden Seiten besitzt ein Monopol auf die Wahrheit hinter der Haut, wenn die Zugänge verdeckt sind und niemand unabhängige medizinische Befunde vorlegt. Gerade deshalb ist Zurückhaltung keine Verharmlosung, sondern die einzig redliche Form der Berichterstattung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Todesstrafe verlangt, wenn ein Staat sie vollstreckt, wenigstens nachvollziehbare Abläufe und eine Sprache, die zwischen Schmerzbericht, Behördendarstellung und Kommentar unterscheidet. Große Worte wie Folter oder Martyrium ersetzen diese Unterscheidung nicht. Sie machen laut, was erst belegt werden müsste – und sie nehmen einer unbequemen Zeugenaussage ausgerechnet die Kraft, die sie haben könnte.

Was meinen Sie: Reicht die gestufte Akten- und Zeugenlage, um von einer verpfuschten Hinrichtung zu sprechen – oder ist das eine Zuschreibung, die weiter geht als die Belege? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Texas Department of Criminal Justice, Last Statement von Reinaldo Dennes, Hinrichtung am 19. November 2026; ferner die Inmate-Information und die Liste der hingerichteten Gefangenen der Behörde: https://www.tdcj.texas.gov/death_row/dr_info/dennesreinaldolast.html

Associated Press, „Texas execution took over an hour as staff struggled to find vein; Reinaldo Dennes moaned about pain“, 19./20. November 2026: https://apnews.com/article/execution-florida-texas-68c0916f95f514c293fd557a47406787

Bild-Zeitung, „Todesspritze wirkte zu langsam: 63 Minuten Qualen! Hinrichtung wird zur Tortur“, 20. November 2026: https://bild.de/news/ausland/haeftling-bei-hinrichtung-nimm-mich-vater-lass-mich-nicht-so-leiden-6b004f9cbe487c5437747480

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