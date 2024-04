TikTok-Streit eskaliert – Untersuchungshaft für drei Tatverdächtige!

BAYREUTH / SACHSEN-ANHALT. Am frühen Abend des 1. April 2024 sollen sich drei zunächst unbekannte Personen gewaltsam Zugang zur Wohnung eines 29-jährigen Bayreuthers verschafft haben. Im Anschluss attackierten mindestens zwei der drei Täter den 29 Jahre alten Mann unter anderem mit einem Teleskopschlagstock. Umfassende Ermittlungen führten die Kriminalpolizei Bayreuth inzwischen zu drei Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Richter am Mittwoch Haftbefehle gegen die Beschuldigten.

Nach einem Streit über die Social-Media-Plattform „TikTok“, sollen sich die drei Tatverdächtigen am Montag, 1. April 2024, Zutritt zur Wohnung des 29-Jährigen in Bayreuth verschafft haben. Zwei Männer und eine Frau stehen im Verdacht, den Bayreuther anschließend mit einem Teleskopschlagstock angegriffen zu haben. In diesem Zusammenhang soll es auch zu versuchten Tritten gegen den Kopf gekommen sein, die der Bayreuther jedoch abwehren konnte. Außerdem sollen die Tatverdächtigen eine mittlere zweistellige Summe Bargeld gestohlen haben.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen kamen die Kriminalbeamten den drei Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt auf die Spur. Dabei handelt es sich um einen Deutschen im Alter von 26 Jahren, eine Deutsche im Alter von 29 Jahren sowie einen 25-jährigen Syrer.

Die Tatverdächtigen wurden am Mittwochvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ dieser Haftbefehle, unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes, gegen die Männer und die Frau. Diese sitzen inzwischen in Justizvollzugsanstalten ein.

Polizeipräsidium Oberfranken