Tod der Verbraucherwirtschaft: Über ein Drittel der Erwachsenen in den USA hat jetzt Schwierigkeiten, ihre grundlegendsten Ausgaben zu bezahlen

Wenn es den US-Verbrauchern gut geht, geht es der US-Wirtschaft gut. Aber natürlich ist auch das Gegenteil der Fall. Wenn es den US-Verbrauchern nicht gut geht, leidet die US-Wirtschaft wirklich. Die Regierung hat sich sehr bemüht, den Dingen ein glückliches Gesicht zu geben, aber die Wahrheit ist, dass der Lebensstandard der meisten US-Verbraucher seit langem gesunken ist. Die Lebenshaltungskosten sind schneller gestiegen als die Gehaltsschecks, und so haben die meisten von uns weniger diskretionäres Einkommen als früher. Und das sind wirklich schlechte Nachrichten für die US-Wirtschaft, denn wie die offizielle Website des Weißen Hauses hervorgehoben hat, machen die Konsumausgaben in der Regel etwa zwei Drittel aller Wirtschaftstätigkeit aus…

Die Konsumausgaben machen im Durchschnitt zwei Drittel der US-Wirtschaft aus, so wie die US-Verbraucher, so auch die US-Wirtschaft.

Ausnahmsweise hat uns das Weiße Haus etwas gesagt, das tatsächlich korrekt ist. Im ersten Quartal 2024 machten die Verbraucherausgaben 68 Prozent des BIP aus. Es liegt seit vielen Jahren bei etwa zwei Dritteln, und das macht es zu einer der stabilsten Zahlen in der Wirtschaft.

Leider sind die Verbraucher heute finanziell gestresster als seit Ewigkeiten. Tatsächlich wurde eine Umfrage, die kürzlich von den USA durchgeführt wurde. Das Census Bureau hat herausgefunden, dass 37 Prozent der Erwachsenen in den USA jetzt Schwierigkeiten haben, ihre grundlegendsten Ausgaben jeden Monat zu bezahlen…

Etwa 37 % der amerikanischen Erwachsenen leben in Haushalten, die es laut den USA zwischen Ende Juni und Ende Juli etwas oder sehr schwierig fanden, typische Ausgaben zu bezahlen. Household Pulse Survey des Census Bureau.

Wenn Sie kaum in der Lage sind, Lebensmittel, Wohnungen und andere wichtige Dinge zu bezahlen, wird es kein zusätzliches Geld geben, das Sie in Einzelhandelsgeschäften und Restaurants ausgeben können. Dies ist einer der Hauptgründe, warum so viele Einzelhändler und Restaurantketten im Jahr 2024 bankrott gehen.

Natürlich ist der wirtschaftliche Schmerz nicht gleichmäßig über das ganze Land verteilt.

