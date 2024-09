KEINE SUBSTANZ: Kamala Harris konzentriert sich in der bevorstehenden Debatte auf persönliche Angriffe gegen Donald Trump

Vizepräsidentin Kamala Harris wird in der bevorstehenden ABC News-Präsidentschaftsdebatte am 10. September im National Constitution Center in Philadelphia, Pennsylvania, direkte Angriffe auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump über detaillierte politische Diskussionen stellen.

Laut einem NBC-News-Bericht schlägt Harris’ Wahlkampfteam vor, dass sich die Debattenstrategie des Vizepräsidenten mehr darauf konzentrieren wird, Trump direkt auf seine Bilanz und seinen Charakter herauszufordern, als die Vorteile ihrer politischen Vorschläge anzupreisen, da eine politiklastige Diskussion die Wähler möglicherweise nicht so sehr beeinflussen wird wie direkte persönliche Angriffe auf Trump.

Das Team des Vizepräsidenten möchte Trumps angebliche “Lügten, Misserfolge und gebrochene Versprechen” ansprechen, um Harris als starken, furchtlosen Kandidaten darzustellen, der bereit ist, es mit dem ehemaligen Präsidenten frontal zu nehmen.

“Es wird weniger um Substanz gehen, sondern mehr darum, Harris als eine Frau zu präsentieren, die keine Angst hat und nicht zusammenkauern wird und die sich gegen Trump stellt und ihn zur Rechenschaft zieht”, sagte die Quelle gegenüber NBC News. Harris’ Wahlkampfteam glaubt, Trump mit scharfer persönlicher Kritik zu verprügeln, könnte effektiver sein, als sich an spezifischen politischen Debatten zu beteiligen.

Harris’ Wahlkampfteam plant, die Wähler an die Kontroversen im Zusammenhang mit Trumps erster Amtszeit zu erinnern. Dazu gehören sein angebliches Versäumnis, die Finanzierung einer Grenzmauer zu sichern, die Reaktion auf die Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19), der vorgeschlagene alternative Gesundheitsplan, nachdem er das Affordable Care Act nicht aufgehoben hatte, und die angebliche Unfähigkeit, ein umfassendes Infrastrukturgesetz zu verabschieden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Harris Trump auf seine Ablehnung des parteiübergreifenden Grenzgesetzes von Präsident Joe Biden Anfang dieses Jahres mit Unterstützung einiger Republikaner im Kongress angreift.

Es scheiterte im Senat, und Harris und ihre Demokratenkollegen haben argumentiert, dass der Einfluss von Trump auf die republikanischen Gesetzgeber wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Gesetzentwurf im Senat nicht verabschiedet wurde. (Verwandt: Kamala Harris reduziert die illegale Einwanderung, indem sie sie LEGALISIERT, nicht stoppt.)

Diese Debattenstrategie soll Trump als Führer darstellen, der seine Versprechen nicht einhält, während Harris sich als entschlossene Kandidatin darstellt, die angeblich nicht vor einem Kampf zurückschrecken wird.

Harris distanziert sich auch von Biden und seiner kontroversen Politik

Neben dem Angriff auf Trump schafft das Harris-Team auch eine gewisse Distanz zwischen dem Vizepräsidenten und bestimmten Richtlinien der Biden-Regierung, die es zuvor lautstark unterstützt hat.

Harris bereitet sich auch darauf vor, sich subtil von einigen der umstritteneren Aspekte der Biden-Regierung zu distanzieren, wie dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2021. Ihr Team arbeitet daran, diese Herausforderungen sorgfältig anzuerkennen, ohne Biden direkt zu kritisieren. Das Team glaubt, dass dieser Ansatz es Harris ermöglicht, eine ausgeprägte Identität als Kandidatin zu schaffen, die ihre Rolle als Vizepräsidentin respektiert, aber bereit ist, ihren Kurs als Präsidentin zu planen.

“Sie versuchen herauszufinden, wie sie etwas Abstand zwischen ihr und einigen seiner Entscheidungen schaffen können”, sagte die Quelle. “Es gibt eine Art, es so zu sagen: ‘Ich bin der Vizepräsident; ich arbeite auf Geheiß und Anweisung des Präsidenten.’ Sie möchte herausfinden, wie sie diese Fragen strategisch beantworten kann, ohne Biden Probleme zu bereiten.”

Ein weiteres wichtiges Element ihrer Strategie ist es, persönliche Geschichten und Erfahrungen zu teilen, die sich auf einer menschlicheren Ebene mit den Wählern verbinden. Dies zielt darauf ab, Harris als “echte Person” zu präsentieren, die die Kämpfe gewöhnlicher Amerikaner versteht, der Wahrnehmung entgegenzuwirken, dass sie übermäßig geskriptet oder losgelöst sein kann.

Im Einklang mit all dem hält Harris ihren Beraterkreis klein und eng zusammen, darunter ihr Schwager Tony West und ihr langjähriger Helfer Rohini Kosoglu. Diese ausgewählte Gruppe stellt Harris Briefing-Bücher zur Verfügung und bezieht sie in Frage-und-Antwort-Sitzungen ein, um sicherzustellen, dass sie auf eine breite Palette von Themen und potenziellen persönlichen Angriffen von Trump vorbereitet ist. Sie hat aus der demokratischen Vorwahldebatte 2019 gelernt, wo sie von der Kritik der damaligen Kandidatin Tulsi Gabbard überrascht wurde.

