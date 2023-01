Tötungsdelikt an Lehrerin in Ibbenbüren, Probleme in der Schule!

Nachtrag zur Pressemitteilung „55-jährige Lehrerin in Schule getötet – 17-jähriger Schüler ist tatverdächtig“ (ots Polizei Münster vom 10.01.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5413306)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Steinfurt und Polizei Münster

Ermittlungen nach dem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 55-jährigen Lehrerin am Dienstagnachmittag (10.1., 14:51 Uhr) in Ibbenbüren haben ergeben, dass der Tatverdächtige Probleme in der Schule gehabt haben soll.

Die Mordkommission der Polizei Münster unter der Leitung von Frank Schneemann hat noch am Dienstag die Ermittlungen übernommen. Erste Zeugenbefragungen deuten darauf hin, dass der 17-jährige Tatverdächtige Probleme in der Schule gehabt haben soll. Die immer wiederkehrenden Konflikte mit Lehrerinnen und Lehrern sollen am Dienstagmorgen (10.1.) in einen eintägigen Schulverweis gemündet sein, der durch die Schulleitung ausgesprochen worden sein soll. Am Nachmittag soll der Tatverdächtige seine Klassenlehrerin, die zu dem Zeitpunkt alleine in dem Klassenzimmer gewesen sein soll, angegriffen und getötet haben.

Der 17-jährige Beschuldigte äußert sich bislang nicht zur Tat. Die Motivlage ist unklar.

Der Leichnam der 55-Jährigen soll heute obduziert werden. Medienanfragen erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387.

Erstmeldung vom 10.01.2023

Ein 17-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, seine Lehrerin am Dienstag (10.1.) in einem Berufskolleg an der Wilhelmstraße in Ibbenbüren getötet zu haben.

Der Tatverdächtige soll die 55-jährige Frau bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag (14:51 Uhr) im Schulgebäude aufgesucht haben. Zu diesem Zeitpunkt soll diese allein in einem Klassenzimmer gewesen sein. Der Beschuldigte soll seine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben.

Anschließend hat er den Notruf der Polizei gewählt und sich von Einsatzkräften widerstandslos festnehmen lassen. Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang.

Medienanfragen erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 01722913810.