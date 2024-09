Tötungsdelikt in Attendorn – Mann stirbt vor Obdachlosenunterkunft

Am Freitag, 06.09.2024, kam es zu einem Tötungsdelikt in Attendorn. Zeugen fanden gegen 13 Uhr in der Straße Mühlwiese vor der dortigen Obdachlosenunterkunft eine Person mit einer Stichverletzung auf. Der 50-jährige Mann verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat ermitteln jetzt die Siegener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Polizei. (hir)

Polizei Hagen