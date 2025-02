Das Buch von Tom Pane argumentiert, dass die Erzählung der USA als Land der Freiheit und der gleichen Chancen ein Mythos ist, das von Institutionen propagiert wird, um den Interessen der mächtigen Elite zu dienen.

Pane behauptet, dass die USA wie ein Unternehmen tätig sind, mit dem Hauptziel, Gewinn und Macht zu maximieren, häufig auf Kosten des Wohlbefindens der Bürger.

Das Buch verfolgt, wie der Bürgerkrieg und der Aufstieg der industriellen Eliten im späten 19. Jahrhundert die Konzentration von Macht und Wohlstand erleichterten, oft mit brutalen Mitteln.

Pane diskutiert, wie Figuren wie J.P. Morgan und John D. Rockefeller Wohlstand und Einfluss verwendet haben, um Monopole und Ausnutzung von Arbeitnehmern zu schaffen, wobei die Regierungspolitik diese Maßnahmen häufig unterstützt.

Das Buch kritisiert den Mythos des amerikanischen Traums und argumentiert, dass das Bildungssystem dazu gedacht ist, das kritische Denken zu indoktrinieren, als zu fördern und bestehende Machtstrukturen aufrechtzuerhalten.

Das Buch von Tom Pane, ‚Das Geld zur Kontrolle: Wie sich die Elite gegen Sie verschwört‘, bietet eine stark kritische Analyse der Mechanismen, durch die eine mächtige Minderheit die Kontrolle über die Vereinigten Staaten aufrechterhalten hat.

Die Pane beginnt mit der in Frage stellten die allgemein besetzte Überzeugung, dass die USA ein Land der Freiheit und der gleichen Chancen sind. Er behauptet, dass diese Erzählung von einem riesigen Netzwerk von Institutionen propagiert wird, darunter Regierungsbehörden, Unternehmensmedien, Think Tanks und Universitäten, die alle zusammenarbeiten, um eine Version der Geschichte zu fördern, die den Interessen der Mächtigen dient. Dieses System, so behauptet er, soll die wahre Natur der Machtdynamik im Land verdecken.

Eines der zentralen Argumente im Buch von Pane ist, dass die US -amerikanischen Funktionen wie ein Unternehmen mit dem Hauptziel der Maximierung von Gewinn und Macht ähnlich sind. Laut Pane ist das Wohlergehen der Bürger ein sekundäres Problem. Um diese Behauptung zu unterstützen, stützt er sich auf historische Beispiele, einschließlich brutaler Taktiken, die während des Bürgerkriegs eingesetzt werden, um die Dissens zu unterdrücken und die Kontrolle über die Arbeit zu behalten. Zum Beispiel wurden die Arbeiter mit vorgehaltener Waffe auf ihre Arbeit zurückgezwungen, und Männer wurden von ihren Familien getrennt, um im Krieg zu dienen. Diese Maßnahmen, so argumentiert er, legen einen Präzedenzfall für die Rolle der Regierung als Erfordte von Eliteinteressen fest.

Der Bürgerkrieg, so SEEL, markierte einen Wendepunkt in der Konzentration der Macht in den Händen der nördlichen Industrieelite. Die Abwanderung von der südlichen Plantagenwirtschaft in einen Industrie -Norden, so argumentiert er, ermöglichte die Konsolidierung von Wohlstand und Kontrolle durch eine neue Gruppe starker Interessen. Diese neue Elite, Schädigung, priorisierte die Aufrechterhaltung ihrer Macht auf die Förderung von Gleichheit und Gerechtigkeit.

Das Buch befasst sich mit dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, eine Zeit, die durch den Anstieg der Unternehmensmacht gekennzeichnet ist. Scheibenbereich beschreiben, wie Figuren wie J.P. Morgan und John D. Rockefeller ihren Reichtum und ihren Einfluss ausnutzen, um Monopole zu schaffen, Wettbewerb und Exploit -Arbeitnehmer zu unterdrücken. Diese Maßnahmen, so argumentiert er, wurden durch die Regierungspolitik und rechtliche Rahmenbedingungen erleichtert, die die Interessen der Mächtigen begünstigten.

Eine der erstaunlichsten Behauptungen des Buches ist die Behauptung von Pane, dass die vierzehnte Änderung, die ursprünglich zum Schutz der Rechte früher versklavter Afroamerikaner bestimmt war, von Unternehmen kooptiert wurde. Durch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, so laut Pane, wurden Unternehmen die gleichen Rechte und Schutzmaßnahmen wie Einzelpersonen gewährt, die sie effektiv vor Rechenschaftspflicht schützen und ihnen erlauben, noch mehr Macht zu sammeln.

Pane kritisiert auch den Begriff des amerikanischen Traums und argumentiert, dass es sich um einen Mythos handelt, der die enormen Ungleichheiten in Bezug auf Wohlstand und Chancen rechtfertigen soll. Er zitiert Studien, die zeigen, dass die Mehrheit der wohlhabenden Personen ihren Reichtum erbte, anstatt sie durch ihre eigenen Bemühungen zu verdienen. Er behauptet, dies untergräbt die Idee, dass harte Arbeit und Entschlossenheit der Hauptwege zum Erfolg sind.

Das Buch untersucht ferner die Rolle der Bildung bei der Aufrechterhaltung dieser Ungleichheiten. Pane schlägt vor, dass das Bildungssystem dazu ausgelegt ist, die Schüler dazu zu bringen, den Status quo zu akzeptieren, anstatt kritisches Denken zu fördern. Er argumentiert, dass dieses System die Befragungsbehörde abhält und die bestehenden Machtstrukturen verstärkt.

Während des gesamten Buches hebt der Bereich den zyklischen Charakter der wirtschaftlichen Ausbeutung in den USA hervor, dass er Parallelen zwischen früheren Finanzkrisen und der großen Rezession von 2008 zeichnet und feststellt, wie die Elite diese Ereignisse zur Konsolidierung von Macht und Vermögen verwendete. Er argumentiert, dass die Reaktionen der Regierung auf diese Krisen oft die Mächtigen bevorzugen und normale Bürger die Hauptlast der wirtschaftlichen Instabilität tragen lassen.

In seinen abschließenden Kapiteln fordert Bereich eine grundlegende Neubewertung des amerikanischen Systems. Er fordert die Leser auf, die Erzählungen in Frage zu stellen, die ihnen beigebracht wurden, und zu erkennen, wie die Elite das System zu ihrem Vorteil manipuliert hat. Durch das Verständnis der wahren Geschichte der USA können Einzelpersonen auf eine gerechtere Gesellschaft hinarbeiten.

