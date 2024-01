Treptow-Köpenick: 82-jährige messert Mann (83) nieder!

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0091

Zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Köpenick hat die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes gestern Nachmittag die Ermittlungen übernommen. Gegen 13.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem verletzten Mann in die Rudower Straße alarmiert. Bei dem 82-Jährigen wurde eine Stichverletzung am Bauch festgestellt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Senior in der Wohnung. Dessen 83-jährige Ehefrau steht im Verdacht, ihn zuvor verletzt zu haben. Sie wurde festgenommen und der Mordkommission überstellt. Die Ermittlungen dauern an.