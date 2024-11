Trump wirft den Mainstream-Medien Verleumdung und politische Voreingenommenheit im industriellen Maßstab vor und fordert Schadensersatz in Höhe von 10 Milliarden Dollar

Der gewählte Präsident Donald Trump hat gerade eine Reihe von Klagen gegen Mainstream-Medienunternehmen (MSM) und Verleger eingereicht, die ihm gegenüber voreingenommen und kritisch waren, darunter die New York Times (NYT), Penguin Random House (PRH), das Daily Beast und CBS News.

Nur wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen sandte Trumps Anwalt Edward Andrew Paltzik einen Brief an die NYT und RH, wie von der Columbia Journalism Review (CJR) am 14. November berichtet. Dem Bericht zufolge forderten der 45. und 47. POTUS 10 Milliarden Dollar Schadenersatz für Artikel, die „falsche und verleumderische Aussagen“ über Trump enthien.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass das Papier auf zwei spezifische Geschichten von Russ Buettner und Susanne Craig hinwies, die sich auf ihr neuestes Buch „Lucky Loser: How Donald Trump Verschwandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success“ beziehen.

Der Brief verwies auch auf einen Artikel von Peter Baker vom 20. Oktober mit dem Titel „Für Trump, ein Leben voller Skandale führt auf einen Moment des Urteils“ und eine Geschichte von Michael S. vom 22. Oktober. Schmidt mit dem Titel „Wenn die Wahl näher rückt, warnt Kelly, dass Trump wie ein Diktator regieren würde.“

Es hieß auch, dass die NYT „jede Absicht hegte, die weltberühmte Trump-Marke zu diffamieren und zu verunglimpfen, die Verbraucher seit langem mit Exzellenz, Luxus und Erfolg in den Bereichen Unterhaltung, Gastgewerbe und Immobilien in Verbindung bringen, neben vielen anderen Branchen, sowie ihn als Kandidat für das höchste Amt in den Vereinigten Staaten fälschlicherweise und böswillig zu diffamieren und zu verunglimpfen“.

In der Zwischenzeit berichtete CJR auch, dass Anwälte von Trumps Wahlkampfchef Chris LaCivita, auf dem Daily Beast schrieb und die Nachrichtenagentur aufforderte, ihre Artikel zu korrigieren, in denen es hieß, dass LaCivita 22 Millionen Dollar sammelte, um Trumps Wiederwahl zu unterstützen.

Die Nachrichtenagentur antwortete in einer Anmerkung des Herausgebers auf ihre Artikel und erklärte: „Basierend auf einer weiteren Überprüfung der FEC-Aufzeichnungen der [Bundeswahlkommission] beträgt die korrekte Summe 19,2 Millionen US-Dollar. Das Biest bedauert den Fehler. Der Artikel wurde auch aktualisiert, um klarzustellen, dass die Zahlungen an LaCivita’s LLC und nicht an LaCivita persönlich gingen.“

Aber ein anschließendes juristisches Schreiben wurde an die Verkaufsstelle geschickt, in dem es heißt, dass die Notiz „die allgemeine Botschaft der Geschichte nicht wiederbehebt – die zeigt, dass Herr LaCivita täuschend Wahlkampfgeld für seinen eigenen persönlichen Vorteil einsteckt und dass er deswegen ‚gefeuert‘ wird und kurz davor steht“, und fügte hinzu, dass die gesamte Erzählung völlig falsch ist.

„Und ein Ergebnis bösartiger und unverantwortlicher Berichte durch das Daily Beast„, fügte der Brief hinzu. (Verwandt: Musk beschuldigt die Mainstream-Medien, Menschen zu ermutigen, IHN ZU ERMORDEN, weil sie Trump unterstützen.)

Im Oktober verklagten auch Anwälte der Trump-Kampagne CBS News und behaupteten, dass das Interview mit der scheidenden Vizepräsidentin Kamala Harris am 7. Oktober auf „60 Minutes“ bearbeitet wurde, um es zugunsten des demokratischen Präsidentschaftskandidaten zu präsentieren. Das Netzwerk ging „ins Overdrive, um Kamala wählen zu lassen“, wies die Klage darauf hin.

Der 19-seitige Brief forderte auch 10 Milliarden Dollar Schadenersatz und beschuldigte die Verkaufsstelle der „parteiischen und rechtswidrigen Handlungen der Wählereinmischung durch böswillige, irreführende und substanzielle Nachrichtenverzerrungen“.

Als Reaktion darauf bezeichnete CBS die Klage als „völlig ohne Verdienst“, bestritt, dass das Interview bearbeitet wurde, und versprach, sich „energisch gegen die Klage zu verteidigen“.

Trump gibt den Medien die zweite und dritte Chance für „freie, faire und offene Medien oder Presse“ – aber er hält die Linie für die 4. Chance

Trotz der Reihe von Gesetzesklagen, die gegen MSM eingeleitet werden, sagte Trump am Montag, dass er bereit sei, denjenigen in den Medien, die ihn seiner Meinung nach schlecht behandelt haben, eine zweite oder dritte Chance zu geben. Er warnte jedoch, dass dies der Punkt sei, an dem „er die Grenze ziehen würde„.

Trump sagte Fox News, dass er es für wichtig halte, „freie, faire und offene Medien oder Presse“ zu haben, nachdem er sich am Freitag, den 15. November, mit den „Morning Joe“-Moderatoren von MSNBC, Joe Scarborough und Mika Brzezinski, getroffen hatte.

„Viele Dinge wurden besprochen, und ich habe die Tatsache sehr geschätzt, dass sie eine offene Kommunikation haben wollten“, sagte er. „In vielerlei Hinsicht ist es schade, dass es nicht vor langer Zeit gemacht wurde.“

Er fügte hinzu, dass er sich dem amerikanischen Volk verpflichtet fühlte, mit der Presse zu arbeiten, selbst denen, die ihm im Laufe der Jahre gegenüber unfair waren.

„Um Amerika wieder groß zu machen, ist es sehr wichtig, wenn nicht sogar lebenswichtig, freie, faire und offene Medien oder Presse zu haben“, sagte Trump und versprach, offen und frei zu sein und die Entwicklungen vor seiner Amtseinführung und darüber hinaus zu teilen. „Wenn es jedoch nicht fair behandelt wird, wird das enden. Die Medien sind sehr wichtig für den langfristigen Erfolg der Vereinigten Staaten von Amerika.“

Während er den „vielen Reportern, Journalisten, Shows und neuen Medienquellen“ für ihre „wahrheitsgemäße, ehrliche und professionelle“ Berichterstattung über die Jahre, in denen er Präsident und Präsidentschaftskandidat war, dankte, sagte Trump, dass es nur so viele Chancen für diejenigen gab, die sich gegen ihn aussprachen.

„Ich bin nicht auf der Suche nach Vergeltung, Prahlstand oder der Zerstörung von Menschen, die mich sehr unfair oder sogar schlecht behandelt haben, außer mir das Verständnis. Ich bin immer auf der Suche nach einer zweiten und sogar dritten Chance, aber ich bin nie bereit, eine vierte Chance zu geben – da halte ich die Linie.“

Besuchen Sie Trump.news, um weitere Updates zum zweiten Präsidentschaftswechsel des designierten Präsidenten Donald Trump zu lesen.

