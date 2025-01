Trump wirkt! Selbstabschiebungen nehmen zu, als Trump sein Amt antritt

Eine Welle von Selbstabschiebungen kommt es in den Vereinigten Staaten, da Einwanderer, sowohl dokumentiert als auch undokumentiert, aus Angst vor einer strengeren Einwanderungsdurchsetzung unter der Trump-Regierung gehen.

Der Trend wird durch Personen wie Michel Berrios, einen nicaraguanischen Aktivisten mit Rechtsstatus, veranschaulicht, der das Land unter Berufung auf Unsicherheit und einen Mangel an Humanismus unter der neuen Regierung verließ.

Lokale Interessengruppen und Anwälte in Städten wie Denver berichten von einem Anstieg der Anrufe von Migranten, die Rat zu Selbstabschiebung oder Asyl in anderen Ländern suchen.

Das US-Asylsystem ist angespannt, mit Verzögerungen und betrügerischen Ansprüchen, die den Prozess für legitime Antragsteller erschweren, und einige Migranten ziehen Länder mit effizienteren Asylverfahren in Betracht.

Trumps Einwanderungspolitik, einschließlich der Pläne zur Beendung des vorübergehenden Schutzstatus und humanitärer Bewährungsprogramme, beeinflussen bereits die Ergebnisse und betreffen über 1,5 Millionen Menschen, wie Berrios, die die USA verlassen mussten, um Unsicherheit zu vermeiden.

Während Präsident Donald Trump sein Amt antritt, fegt eine wachsende Welle von Selbstabschiebungen über die Vereinigten Staaten, angetrieben von der Angst vor einer strengeren Einwanderungsdurchsetzung und einem wahrgenommenen „Mangel an Mitgefühl“ unter der neuen Regierung.

Dieses Phänomen, das mit Trumps langjährigen Einwanderungszielen übereinstimmt, hat dazu geführt, dass Personen wie Michel Berrios, ein ehemaliger nicaraguanischer Aktivist, das Land freiwillig verlassen haben, obwohl er einen legalen Status hat. Berrios, 31, verließ die Vereinigten Staaten nur wenige Tage vor dem neuen Jahr und nannte Unsicherheit und ein Gefühl der Entfremdung als ihre Hauptgründe für die Abreise. (Verwandt: Die Trump-Regierung plant Massenabschiebungen, Kürzungen in Heiligtumsstädten am ersten Tag.)

„Die Gründe, warum ich die Vereinigten Staaten verlassen habe, sind nicht nur die Unsicherheit, mit der man lebt, wenn [Trump] an die Macht zurückkehrt, sondern auch, weil es ein Land ist, in dem die Menschen keinen Sinn für Humanismus haben“, sagte Berrios der Associated Press. Ihre Entscheidung spiegelt einen breiteren Trend unter Einwanderern wider, sowohl unter dokumentierten als auch ohne Papiere, die ihre Optionen abwägen, während Trumps Regierung verspricht, gegen illegale Einwanderung vorgehen.

In Denver haben lokale Interessengruppen und Anwälte von einem Anstieg der Anrufe von Migranten berichtet, die eine Selbstabschiebung in Betracht ziehen oder Asyl in anderen Ländern wie Kanada beantragen. Ein venezolanischer Mann zum Beispiel bat um Hilfe bei der Rückkehr nach Kolumbien, was die wachsende Angst in den Einwanderergemeinschaften unterstand. Tom Homan, Trumps Auserwähler der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), hat dieses Gefühl bekräftigt und unverblümt erklärt: „Wenn Sie sich selbst deportieren wollen, sollten Sie sich selbst deportieren, weil wir wissen, wer Sie sind, und wir werden kommen und Sie finden.“

Der Anstieg der Selbstabschiebungen kommt inmitten der anhaltenden Herausforderungen innerhalb des US-Asylsystems. Alberto Bejarano, ein venezolanischer Asylbewerber, wies darauf hin, dass betrügerische Ansprüche zu erheblichen Verzögerungen bei legitimen Antragstellern geführt haben.

„Asyl ist für Menschen, die von ihrer Regierung persönlich verfolgt werden… nicht, weil Ihr Land in schlechter Verfassung ist oder Sie eine schlechte wirtschaftliche Situation haben“, sagte Bejarano der Denver Post.

Diese Sorte ist nicht nur in den Vereinigten Staaten. Die Asylsysteme weltweit haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, was einige Migranten dazu veranlasst, in Ländern mit effizienteren Prozessen Zuflucht zu suchen.

Für Berrios entwickelte sich Irland als eine praktikable Alternative. „Ich hatte das Gefühl, dass Irland ein Land der Chancen war“, sagte sie. Die relativ schnelle Lösung von Asylfällen durch die europäische Nation und das Fehlen einer starken Anti-Einwanderer-Stimmung machten es zu einem attraktiven Reiseziel.

Vorübergehender Schutzstatus und humanitäre Bewährungsprogramme enden bald

Die aktuelle Welle von Selbstdeportationen spiegelt historische Muster öffentlicher Gegenreaktionen gegen Einwanderer wider. Während der Weltwirtschaftskrise zum Beispiel wurden Massendeportationen und freiwillige Abgänge mexikanischer Einwanderer durch wirtschaftliche Schwierigkeiten und fremdenfeindliche Politik getrieben.

Kritiker argumentieren, dass unkontrollierte illegale Einwanderung den amerikanischen Steuerzahlern erhebliche finanzielle und soziale Kosten auferlegt, einschließlich der Ausgaben im Zusammenhang mit der Selbstabschiebung. Bilder von der Grenze zwischen den USA und Mexiko, die von Personen wie Jason Jones geteilt wurden, veranschaulichen die Belastung der Ressourcen und den Umweltbeuerbeutung unkontrollierter Migrationsströme.

Trumps Einwanderungspolitik, die Pläne zur Beendung des vorübergehenden Schutzstatus und humanitärer Bewährungsprogramme umfasst, hat bereits vor seiner Amtseinführung damit begonnen, die Ergebnisse zu prägen. Diese Programme kommen derzeit über 1,5 Millionen Menschen zugute, darunter Berrios, die 2023 im Rahmen der humanitären Bewährungsinitiative des ehemaligen Präsidenten Joe Biden für Bürger gefährdeter Länder wie Nicaragua in die USA kamen.

Nachdem sie aus ihrem Land geflohen war, um Präsident Daniel Ortegas Vorgehen gegen Dissens zu entkommen, sah sie sich erneut mit Unsicherheit in den USA konfrontiert. „Ich habe mich fünf Jahre lang versteckt. Ich musste meine Routine ändern. Ich musste mein Leben komplett verändern“, sagte sie über ihre Zeit in Nicaragua. Mit Trumps Rückkehr an die Macht fühlte sie sich gezwungen zu gehen.

Berrios hat sich jetzt in Irland niedergelassen und teilt sich ein Zimmer mit Frauen aus Somalia, Ägypten und Pakistan in einem staatlich finanzierten Hotel. Sie freut sich darauf, sich in der Schule einzuschreiben und schließlich eine dauerhafte Residenz zu erhalten. Obwohl sie ihren Abgang nicht als Sieg für Trump sieht, sieht sie ihn als Spiegelbild „tieferer gesellschaftlicher Probleme“.

Besuchen Sie InvasionUSA.news für Updates zu Trumps Politik der illegalen Einwanderung.

Sehen Sie sich das Video unten an, in dem es um GOP-Gouverneure geht, die Trumps Massenabschiebungspläne unterstützen.

https://www.brighteon.com/embed/27f77ee8-948e-40d8-85eb-59e7b2752028

Dieses Video stammt vom TrendingNews-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Der mexikanische Präsident erklärt sich bereit, Deportierte im Rahmen von Trumps Vorgehen gegen Einwanderung aufzunehmen.

Trumps kühner Plan: Militärischer Einsatz und Massendeportationen zur Sicherung der Grenze.

Der ankommende Grenzzar Tom Homan schlägt Hotline für die Meldung krimineller Migranten vor und verspricht, Darien Gap zu schließen.

Honduras droht, das US-Militär wegen Trumps Abschiebungsplänen zu verweisen.

Zu den Quellen gehören:

YourNews.com

APNews.com

DenverPost.com

Brighteon.com

newstarget.com