Trumps Anklage zeigt, dass machtverrückte Demokraten mit der menschlichen Gesellschaft INKOMPATIBEL sind!

Ich glaube, dass Trumps Anklage durch machtverrückte Demokraten ein weiterer notwendiger Schritt für den Prozess durch Feuer ist, der Amerika gegen Tyrannei, Zensur, Wahlbeschlag und den dämonischen Befall der Linken erheben wird, der zu Kinderpflege, Transgenderismus, Transterrorismus und weit verbreitetem psychologischem Trauma geführt hat.

Die Welt musste den Wahnsinn der Demokraten sehen, da sie nicht nur die Wahl gegen Trump (und Amerika) manipuliert haben, sondern sogar jetzt versuchen, ihn hinter Gitter zu bringen… so wie die Demokraten selbst nie wegen schwerer Verbrechen, einschließlich Bestechung, Menschenhandel und Verrat, verfolgt werden.

Wie Sie heute in meiner Brighteon Broadcast News-Episode (unten) hören werden, glaube ich auch, dass Trump selbst diesen Prozess durch Feuer schaffen muss, um eine persönliche Transformation zu erreichen.

Trump war taub gegenüber der systematischen Unterdrückung und dem Targeting seiner eigenen Anhänger

Meiner Meinung nach war Trump zu egozentrisch und taub gegenüber der systematischen Unterdrückung seiner eigenen Anhänger. Jahrelang in seiner ersten Regierung schien Trump völlig nicht bewusst zu sein, dass seine eigenen Anhänger auf fast allen Technologieplattformen zensiert, deplatformed und de-monetisiert wurden. Noch heute versteht Trump immer noch nicht, dass seine Operation Warp Speed zur Tötung und Verstümmelung von Millionen unschuldiger Amerikaner geführt hat. Einige dieser Opfer folgten Trumps Impfstoffratschlägen zu ihrem eigenen Tod.

Damit Trump der Führer ist, den Amerika braucht, muss er bereit sein, an das Kreuz genagelt zu werden (sozusagen) und zu zeigen, dass er bereit ist, seinen eigenen Hals aufs Spiel zu setzen, um für Amerika Stellung zu beziehen. Trump muss auch lernen, die Verräter des Establishments und die Schläger des tiefen Staates, die seine erste Regierung geprägt haben, zurückzuweisen. Vielleicht jetzt, mit dieser Anklage, Donald J. Trump wird endlich erleben, was der Rest von uns in den letzten 7-8 Jahren durchgemacht hat, und Trump selbst wird gerade genug leiden, um zu erkennen, dass es um viel mehr geht als Trump selbst: Es geht darum, ob Amerika die Fesseln des Autoritarismus abwerfen und seinen konstitutionellen Ruhm wiederherstellen kann.

Um Amerika wiederherzustellen, muss Trump das Establishment vollständig ablehnen und die vollständige Demontage des tiefen Staates und aller seiner Institutionen, einschließlich des FBI, des DOJ, der FDA, der CDC, des DHS und mehr, in Frage stellen. Sie sind alle irreparabel korrupt und gegen das amerikanische Volk bewaffnet.

Ich denke, Trumps Verhaftung und Strafverfolgung könnte tatsächlich der Weckruf sein, den Trump braucht, um endlich ernst zu werden, den Sumpf zu entwässern und die Exekutivgewalt zu nutzen, um die Verräter, Agenten und verräterischen Akteure, die dieser Nation den Krieg erklärt haben, zu verhaften und einzusperren.

Dies mag Gottes Plan sein, aber nur Trump selbst kann entscheiden, ob er sich der “Hero’s Journey”-Transformation unterziehen wird, die notwendig ist, um der revolutionäre Führer zu werden, den Amerika braucht.

In der Tat muss Trump Trump transzendieren, wenn er ein wahrer Führer für Amerikas Wiederherstellung sein soll. (George Washington transzendierte übrigens Washington und wurde ein Diener Gottes, um Gottes Plan für Amerika als christlich gegründete Nation zu erreichen).

Persönlich werde ich nicht für Donald Trump, den Mann, stimmen. Ich werde nur für Donald Trump als Diener von Gottes Plan für Amerika stimmen. Es liegt an Trump selbst zu entscheiden, welcher Trump er sein will.

