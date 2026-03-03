TV-EKLAT IM HEUTE JOURNAL! SLOMKA NAGELT AUSSENMINISTER FEST – REISEWARNUNGS-WIRRWARR UM NAHOST-KRIEG

Berlin steht Kopf nach einem denkwürdigen Schlagabtausch im heute-journal! Als Außenminister Johann Wadephulam späten Abend live zugeschaltet wurde, wollte er eigentlich Führungsstärke im Nahost-Chaos demonstrieren. Doch Moderatorin Marietta Slomka ließ nicht locker – und stellte die entscheidende Frage: Gab es wirklich schon vor Ausbruch der Raketenangriffe eine förmliche Reisewarnung für die Golfstaaten? Wadephul beharrte zunächst darauf, man habe bereits frühzeitig gewarnt, sprach von klaren Hinweisen und sogar einer formellen Warnung. Slomka konterte ruhig, aber hartnäckig: Eine solche Reisewarnung habe es vor dem offenen Krieg nicht gegeben – zumindest nicht für Ziele wie Dubai. Das Studio wurde zur Arena, das Wortgefecht immer schärfer.

Der Minister widersprach mehrfach, betonte, es habe seit Jahresbeginn Hinweise und eine formelle Warnung gegeben, doch die Moderatorin blieb bei den Fakten. Tatsächlich hatte das Auswärtige Amt zwar auf eine mögliche Eskalation hingewiesen, eine ausdrückliche förmliche Reisewarnung für die Golfstaaten wurde jedoch erst Ende Februar ausgesprochen. Am Morgen danach folgte die Kehrtwende: Über die Plattform X räumte Wadephul ein, dass er sich geirrt habe. Eine formelle Reisewarnung für die Golfstaaten bestehe „in der Tat“ erst seit dem entsprechenden Datum. Ein seltener Moment politischer Selbstkorrektur – doch der Imageschaden war da längst angerichtet.

Und der Druck wuchs weiter! Auch aus der Wirtschaft kam Widerspruch. Sebastian Ebel, Chef des Reisekonzerns TUI, stellte im Morgenmagazin klar, dass es eine solche Warnung zuvor nicht gegeben habe. Man respektiere jede offizielle Reisewarnung, doch für die betroffenen Reiseziele habe sie nicht bestanden – sonst hätte man keine Kunden dorthin reisen lassen. Auch der Deutsche Reiseverband widersprach öffentlich. Der Eindruck bleibt: Inmitten der explosiven Lage im Nahen Osten geriet nicht nur die Region ins Wanken, sondern auch die Kommunikation der Bundesregierung. Ein TV-Moment, der nachhallt – und zeigt, wie schnell politische Aussagen im Live-Fernsehen auf den Prüfstand geraten.

