Acht von 10 Amerikanern sind besorgt

über die Aussicht auf einen Ausbruch des Dritten Weltkriegs, so eine Umfrage von Talker Research.

Die am 1. und 2. Oktober durchgeführte Umfrage befragte 1.000 Amerikaner aus verschiedenen politischen Zugehörigkeiten. Vierundachtzig Prozent der Republikaner und 83 Prozent der Drittwähler äußerten sich besorgt über einen möglichen Weltkrieg, während nur 74 Prozent der Demokraten die gleichen Bedenken hatten.

Bei genauer Prüfung wurden geschlechtsspezifische Unterschiede in den Umfrageergebnissen deutlich. Fünfundachtzig Prozent der Frauen fürchten einen neuen globalen Konflikt, im Gegensatz zu 71 Prozent der Männer. Die Umfrage ergab auch, dass 55 Prozent den anhaltenden Konflikt in Israel als Hauptanliegen anstellen, während nur 28 Prozent über den Russland-Ukraine-Krieg besorgt sind, der sich seit mehr als zwei Jahren hinzieht.

Die Umfrage fragte die Befragten auch, wen sie in einer Zeit des Konflikts führen möchten. Die Hälfte von ihnen äußerte eine Präferenz für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, während nur 41 Prozent die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris wählten. Vierzehn Prozent der Wähler von Drittparteien haben ihr Vertrauen in beides von beiden.

StudyFinds kommentierte verschiedene Aspekte der Umfrageergebnisse. Die Mehrheit der Befragten, die sich unabhängig von den Parteilinien über den Dritten Weltkrieg Sorgen machen, „unterstreicht ein allgegenwärtiges Gefühl des Unbehagens in der amerikanischen Öffentlichkeit in Bezug auf die internationale Stabilität“, hieß es.

Darüber hinaus kommentierte es auch die Befragten, die Trump als geeigneteren Führer wählten, um die Nation in Krisenzeiten zu führen. „Diese Abteilung legt nahe, dass die Wahrnehmung der Führungseffektivität eng mit individuellen politischen Überzeugungen verbunden ist, was die komplexe Dynamik der amerikanischen Politik in Krisenzeiten widerspiegelt“, erklärte StudyFinds. (Verwandt: Der Dritte Weltkrieg ist jetzt unvermeidlich – hier ist der Grund, warum er nicht vermieden werden kann.)

Sind die USA bereit, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht?

Ein aktueller Bericht der parteiübergreifenden U.S. Die Kommission für die Nationale Verteidigungsstrategie (CNDS) betonte, dass Washington bereit sein muss, wenn ein Krieg ausbricht. Der Bericht forderte die USA auf, ihre Verteidigungsausgaben auf das Niveau des Kalten Krieges zu steigern, um den wachsenden Bedrohungen durch China, den Iran, Russland und Nordkorea effektiv zu begegnen.

Ehemalige US- Die Abgeordnete Jane Harman (R-CA), Vorsitzende der CNDS, betonte, dass „die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor ihren „ernsthaftesten und herausforderndsten“ Bedrohungen stehen, einschließlich eines greifbaren Risikos eines „in- kurzfristigen großen Krieges“. Dieser Aufruf zu einer verstärkten militärischen Bereitschaft spiegelt die dringende Notwendigkeit für die USA wider, sich in der Komplexität der modernen Kriegsführung und der internationalen Beziehungen zurechtzufinden.

In jüngsten Äußerungen hob Trump die Nähe der Welt zum Dritten Weltkrieg hervor. Er nannte Chinas Aggression gegenüber Taiwan, die nuklearen Ambitionen des Iran und Russlands Invasion der Ukraine als kritische Faktoren. Die Spannungen im Nahen Osten eskalieren ebenfalls, insbesondere zwischen Israel und der Hisbollah, was Bedenken hinsichtlich des Potenzials für einen ausgesammen Konflikt aufwirft.

Die jüngsten Vergeltungsangriffe zwischen Israel und der Hisbollah haben sich verschärft, wobei der Guardian berichtet, dass es unklar ist, ob die beiden Seiten bereits in „allummaus“ Kriegsgebiet eingedrungen sind. Ein Angriff, von dem allgemein angenommen wird, dass er von Israel initiiert wurde, hinterließ 42 Tote und über 3.000 Verletzte, was die Situation weiter verkomplizierte.

Das Risiko eines größeren Konflikts mit dem Iran, Israel und ihren jeweiligen Verbündeten könnte die USA in eine direkte Beteiligung ziehen, insbesondere angesichts der zunehmenden Besorgnis, dass Russland sensible Informationen und Technologien mit dem Iran teilen könnte.

Während die geopolitische Instabilität weiter zunimmt, einschließlich der Spannungen mit Nordkorea und der Auswirkungen Russlands Handeln in der Ukraine, bleibt das Potenzial für einen globalen Konflikt für viele Amerikaner ein drängendes Problem. In dieser aufgeladenen Atmosphäre hängt das Gespenst des Krieges schwer über dem öffentlichen Bewusstsein und veranlasst die Bürger, ihre politischen Entscheidungen und nationalen Prioritäten neu zu bewerten, während sie sich in einer ungewissen Zukunft zurechtfinden.

