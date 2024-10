Es gibt ein Vitamin, das dem Körper hilft, Nährstoffe zu nutzen und die Zellreparatur und Energieproduktion zu maximieren

Niacin, auch bekannt als Vitamin B3, ist ein lebenswichtiger Nährstoff, der dem Körper hilft, andere Nährstoffe zu nutzen und die Zellreparatur und Energieproduktion zu maximieren. Von der Umwandlung von Nahrung in Energie bis hin zur Unterstützung der Gesundheit der Haut und dem Schutz des Nervensystems ist Niacin entscheidend für die Aufrechterhaltung einer optimalen Gesundheit und die Vorbeugung von Krebs bis ins hohe Alter. Als Energievitamin ist Niacin für Sportler nach dem Training oder Sport notwendig.

Niacin, das Energievitamin

Stellen Sie sich Ihren Körper als Hochleistungsmotor vor. So wie ein Motor Öl benötigt, um effizient zu funktionieren, benötigt unser Körper Niacin, damit unsere Zellen Nahrung in nutzbare Energie umwandeln können. Niacin, in seinen aktiven Formen, Nicotinamid und Nikotinsäure, wirkt als Coenzym für die Stoffwechselwege, die Adenosintriphosphat (ATP) produzieren. Da Niacin für die Energieproduktion von zentraler Bedeutung ist, erleichtert es den Abbau von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen und ermöglicht die Umwandlung dieser Makronährstoffe in ATP.

Das ATP, das in den Mitochondrien der Zelle produziert wird, ist der Energiebrennstoff der Zelle, der für die biologische Funktion der Zellen und gemeinsam für den gesamten Körper unerlässlich ist. ATP-Energie wird für körperliche Aktivität benötigt, um Prozesse zu denken. Ohne genügend Niacin würden unsere Zellen Schwierigkeiten haben, die für grundlegende Funktionen benötigte Energie zu erzeugen, und wir würden lethargisch und schwach werden, wie ein Motor mit schlechten Zündkerzen, der begrenzte Kraft auf die Zylinder des Motors überträgt.

Untersuchungen deuten darauf hin, dass Niacin auch eine schützende Wirkung auf das Nervensystem hat. Studien weisen auf eine Korrelation zwischen einer höheren Niacinaufnahme und einem verringerten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson hin. Niacin hilft bei der Reparatur der Myelinscheide um die Nerven, wodurch die Nervenfunktion verbessert und Entzündungen reduziert wird. Niacin bekämpft auch oxidativen Stress, beschleunigt die Umwandlung von Stammzellen in Nervenzellen und verbessert ihr Überleben.

Darüber hinaus spielt Niacin eine bedeutende Rolle bei der DNA-Reparatur und der Zellgesundheit. Durch die Aufrechterhaltung des Energieniveaus in den Zellen unterstützt es Prozesse, die das Krebsrisiko verringern. Klinische Studien haben gezeigt, dass eine höhere Niacinaufnahme die Häufigkeit von Hautkrebs senken und die Überlebensraten bei Krebspatienten verbessern kann.

Mehr als 400 Enzyme sind von Niacin abhängig, was es für die richtige Körperfunktion entscheidend macht. Während der Körper Niacin aus der Aminosäure Tryptophan synthetisieren kann, ist es entscheidend, niacinreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, um den täglichen Bedarf zu dechten. Zu den Lebensmitteln, die reich an Niacin sind, gehören: Leber, Huhn, Truthahn, Rindfleisch, Fisch und Schweinefleisch. Vegetarier können Niacin in Nährhefe, Pilzen, Spargel, Süßkartoffeln, Nüssen und Hülsenfrüchten finden. Die Bioverfügbarkeit ist jedoch im Allgemeinen höher bei tierischen Produkten. Männer benötigen 16 mg Niacin pro Tag und Frauen 14 mg. Um die Bioverfügbarkeit von Niacin aus Getreide zu maximieren, können Verarbeitungsmethoden wie Rösten, Keimen oder Gären helfen. Zum Beispiel macht die traditionelle Methode der Nixtamalisierung, die von den Azteken verwendet wurde, Niacin von Mais aus zugänglicher.

Empfohlene Tagesdosis (RDA) für Niacin:

Gebratene Rinderleber (3 Unzen): 93% der RDA



Gegrillte Hähnchenbrust (3 Unzen): 64 % der RDA



Gebratene Putenbrust (3 Unzen): 63 % der RDA



Gekochter Sockeye-Lachs (3 Unzen): 54% der RDA



Leichter Thunfisch in Dosen (3 Unzen): 54 % der RDA



Gebratenes Schweinefilet (3 Unzen): 39% der RDA



In der Pfanne gebräuntes Rinderhackfleisch (3 Unzen): 36 % der RDA



Gekochter brauner Reis (1 Tasse): 33 % der RDA



Trocken geröstete Erdnüsse (1 Unze): 26 % der RDA



Marinara-Sauce (1 Tasse): 64 % der RDA



Pilze (gekocht, 1 Tasse): 30% der RDA



Sonnenblumenkerne (1 Unze): 23 % der RDA



Spargel (gekocht, 1 Tasse): 20% der RDA



Avocado (1 Medium): 15 % der RDA



Hülsenfrüchte (Linsen, gekocht, 1 Tasse): 10% der RDA



Wenn Sie mit Verdauungsproblemen, Müdigkeit, Schwäche, Hautausschlägen und kognitivem Verfall zu kämpfen haben, dann enthält Ihre Ernährung möglicherweise nicht genügend niacinreiche Lebensmittel. Niacin-Präparate können helfen; sie können jedoch überstrapaziert werden, was zu anderen Gesundheitsproblemen führt. Außerdem verstoffwechselt der Körper Niacin leichter aus Nahrungsquellen, insbesondere wenn Niacin in Gegenwart von Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin B1 und Eisen vorhanden ist – die alle bei der Assimilation von Niacin helfen.

