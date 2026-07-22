UNFAIR-SCHOCK AN UNSEREN SCHULEN: Dauer-Kranke Lehrerin klagt gegen Ruhstandsversetzung!

Seit fast zwei Jahrzehnten hat diese Frau keine einzige Schulklasse mehr von innen gesehen, doch der Steuerzahler kasseert Monat für Monat brav für sie ab! Während Fleißige im ganzen Land jeden Tag schuften gehen und elende Überstunden schieben, gönnt sich die Duisburger Studienrätin einen Dauer-Arbeitsausfall der Extraklasse. Nach gefühlten Ewigkeiten auf dem heimischen Sofa soll nun endlich Schluss sein mit dem vollen Gehalt – doch anstatt demütig den Rückzug anzutreten, zieht die Dame vor Gericht! Sie will die Kürzung ihrer üppigen Bezüge auf eine normale Pension nicht einfach so hinnehmen und pocht dreist auf ihr volles Geld. Der Schulleiter kennt ihren Namen schon gar nicht mehr, aber das Amt überweist unverdrossen jeden Monat ein kleines Vermögen an die Phantom-Pädagogin!

Als Begründung für ihr jahrelanges Fehlen schiebt die Lehrerin stets ein psychisches Leiden vor, das sie angeblich komplett amtsunfähig macht. Doch abseits der Kreidetafel scheint die Energie komischerweise nie ganz auszugehen! Nebenbei tüftelte die angeblich so Schwerkranke mit ihrer Partnerin munter an Schönheitsprodukten, räumte Preisgelder bei Gründerwettbewerben ab und stand sogar unter Verdacht, heimlich als Heilpraktikerin gearbeitet zu haben. Während die Schüler auf Vertretungsunterricht angewiesen sind und die Kollegen die Mehrarbeit stöhnend auffangen müssen, erfand die Luxus-Patientin lieber exklusive Handcremes. Ein Schlag ins Gesicht für jeden ehrlich arbeitenden Menschen, der sich trotz Erschöpfung jeden Tag pünktlich an den Arbeitsplatz quält!

Jetzt ermittelt sogar schon die Staatsanwaltschaft, und bei einer Durchsuchung ihrer eigenen vier Wände sicherten die Ermittler jede Menge verdächtiges Material. Doch bis die Mühlen der Justiz ein finale Urteil fällen, tickt die Geld-Uhr munter weiter für die umstrittene Beamtin. Jeder verstreichende Kalendermonat und jede juristische Verzögerung spült ihr weiterhin die maximale Summe aufs Bankkonto – und die Steuerzahler finanzieren das muntere Spektakel unfreiwillig weiter. Eine unfassbare Dreistigkeit, die das Vertrauen in unser gesamtes System tief erschüttert und bei allen ehrlichen Beitragszahlern für pure Wut sorgt!

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