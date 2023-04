Unglaublich: Macheten-Mord in Wiener U-Bahn!

Nachtrag zur Meldung vom 20.04.2023: Mann von mehreren Personen attackiert und lebensgefährlich verl

Wie heute bereits berichtet wurde ein derzeit unbekannter Mann von mehreren Personen mittels Schlägen und Macheten attackiert.

Der Mann wurde in ein Spital gebracht wo er heute mittags seinen Verletzungen erlegen ist.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Obduktion wird in den nächsten Tagen stattfinden. Die Vernehmung des festgenommenen Tatverdächtigen steht noch aus.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit völlig unklar.

Mann von mehreren Personen attackiert und lebensgefährlich verletzt

Vorfallszeit: 20.04.2023, 00:50 Uhr

Vorfallsort: 20., Jägerstraße

Sachverhalt: Zeugen alarmierten den Polizeinotruf, da ein Mann von mehreren Personen mittels Schlägen und Macheten attackiert worden sein soll.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau leisteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ehe der Verletzte von Einsatzkräften der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht wurde.

Es wurde eine Sofortfahndung nach den Tatverdächtigen eingeleitet an der sich das Stadtpolizeikommando Brigittenau, die Polizeidiensthundeeinheit, die WEGA und die Bereitschaftseinheit beteiligten.

Im Zuge der Fahndung wurde eine tatverdächtige Person im Bereich des Donaukanals wahrgenommen, der in den Donaukanal sprang als er die Polizei sah. Im Bereich der Friedensbrücke konnte der Mann (24, StA.: Algerien) von Beamten der Bereitschaftseinheit Wien aus dem Wasser gerettet und in weiterer Folge vorläufig festgenommen werden.

Die Identität des Opfers konnte bis dato nicht festgestellt werden. Der Mann befindet sich im kritischen Zustand in einem Spital.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Vernehmung der festgenommenen Person sowie des Opfers stehen noch aus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.