Unsicheres Wiesbaden! +++Raub mit Messer+++Körperverletzungen+++Trickbetrüger+++

1. Mit Messer beraubt,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Freitag, 05.05.2023, 21.30 Uhr

(akl) Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde eine Angestellte eines Geschäftes in der Hagenauer Straße unter Vorhalt eines Messers gezwungen, den Inhalt der Kasse zu übergeben. Der Räuber sei ein Mann von etwa 30 – 40 Jahren und einer kräftigen, 180 – 185 cm großen Statur gewesen. Er habe einen südländischen Phänotyp und einen schwarzen Vollbart gehabt. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Pullover, dunklen Schuhen und einer blauen Basecap gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Am Boden getreten,

Wiesbaden, Rheingaustraße, Freitag, 05.05.2023, 22.10 Uhr

(akl) Am Freitag wartete ein 22-jähriger Mann aus Oestrich-Winkel gegen 22.10 Uhr in der Rheingaustraße vor dem Biebricher Schloss auf ein Taxi, als er plötzlich von 4 Personen angegangen und beleidigt worden sei. Nachdem der Mann zu Boden gestoßen worden sei, hätten zwei Personen auf ihn eingetreten. Der Oestrich-Winkler erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht. Die Angreifer seien in Richtung Rathausstraße geflüchtet. Ein Täter sei männlich, etwa zwei Meter groß, mit kurzen Haaren und einer dunklen Überziehjacke gewesen. Ein Weiterer wurde männlich, etwa 180 cm groß, mit Brille und schwarzen lockigen mittellangen Haaren beschrieben. Dieser habe ein weißes Hemd, eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke getragen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Schlägerei mit abgebrochenen Flaschen, Wiesbaden, Westend, Bleichstraße, Samstag, 06.05.2023, 02:45 Uhr

(cp)In der Nacht zum Samstag lieferten sich in Wiesbaden zwei Männer gleich zweimal eine Schlägerei. Beim zweiten Mal gingen sie hierbei mit abgebrochenen Flaschen aufeinander los.

Gegen 02:45 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Bleichstraße gemeldet. Diese hatten sich zwar bereits entfernt, konnten aber zusammen in der Helenenstraße angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatten die beiden sich bereits zuvor eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Platz der Deutschen Einheit geliefert. Zwei Zeugen berichteten, dass die beiden sich dort gestritten hatten bis schließlich die Fäuste flogen. Die Zeugen schritten jedoch ein und trennten die Männer, welche sodann in verschiedene Richtungen davongingen. Kurze Zeit später trafen die beiden Streithähne, nun mit abgebrochenen Flaschen bewaffnet, in der Bleichstraße aber erneut aufeinander. Sofort gingen sie aufeinander los und fügten sich gegenseitig diverse Schnittverletzungen zu. Die Verletzungen selbst waren glücklicherweise eher harmlos, dennoch brachen die Männer nach Eintreffen der Streifen nacheinander bewusstlos zusammen. Dies ist jedoch ihrem überbordenden Alkoholkonsum zuzuschreiben. Beide wurden nach der Wundversorgung ob ihres Alkoholisierungsgrades stationär in einer nahegelegenen Klinik aufgenommen. Hier wurden für die Polizei, die nun gegen beide wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, auch noch Blutproben entnommen.

4. Mit Flasche zugeschlagen,

Mainz-Kostheim, Waldhofstraße, Samstag, 06.05.2023, 21:40 Uhr

(js) Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen kam es am Samstagabend in der Waldhofstraße in Kostheim. Nachdem es zwischen zwei 18-jährigen zunächst zu einem verbalen Streit kam, wurde einer von ihnen mit einer Glasflasche geschlagen. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine Verletzung, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Kontrahent wurde durch die Polizei festgenommen und gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen.

5. Trickbetrüger unterwegs – Zeugen gesucht, Wiesbaden, Am Hochfeld, Freitag, 05.05.2023, 15.30 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr stellte sich ein “falscher Handwerker” an der Wohnungstür einer Dame in der Straße “Am Hochfeld” vor und gab an, aufgrund eines Wasserrohrbruches die Leitungen überprüfen zu wollen. Während er sie in der Küche ablenkte, gelangte eine weitere Person in die Wohnung und entwendete im Wohnzimmer einen größeren Bargeldbetrag. Als die Dame die zweite Person in der Wohnung bemerkte und ansprach, flüchteten die beiden Betrüger. Der “falschen Handwerker” konnte als männlich, unter 30 Jahre alt und 175 – 180 cm groß beschrieben werden. Er sei von kräftiger Statur und mit einer blauen Latzhose bekleidet gewesen und habe blonde Haare gehabt. Der zweite Tatverdächtige konnte nicht beschrieben werden. Die Flucht außerhalb des Hauses sei von zwei Frauen beobachtet worden, die Hinweise auf einem Mercedes mit auswärtigem Kennzeichen geben konnten. Die Polizei bittet diese Zeuginnen sowie mögliche weitere Beobachter, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden