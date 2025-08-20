USA kündigt millionenschwere Förderung für mRNA-Forschung – „Das Vertrauen in mRNA ist weg“!

Washington, 20. August 2025 – Die US-Regierung hat überraschend die millionenschwere Förderung für die Forschung mit mRNA-Impfstoffen eingestellt und damit für massive Kritik in Wissenschaft und Politik gesorgt. Während mRNA-Technologien seit der Corona-Pandemie als zukunftsweisend galten und weltweit neue Hoffnung im Kampf gegen Infektionskrankheiten und Krebs geweckt hatten, bedeutet die Entscheidung einen drastischen Rückschlag für viele Forschungsprojekte. Experten warnen vor einem gefährlichen Signal: Ausgerechnet das Land, das einst als Vorreiter der mRNA-Entwicklung galt, zieht sich nun zurück und überlässt die Innovationsführerschaft anderen Nationen wie China oder der EU. Kritiker sprechen von einer kurzsichtigen, ideologisch geprägten Entscheidung, die nicht nur den medizinischen Fortschritt gefährdet, sondern auch geopolitische Nachteile für die USA nach sich ziehen könnte. Forscher befürchten das Aus für zahlreiche klinische Studien, während Pharmaunternehmen nun verstärkt ins Ausland abwandern dürften. Die Entscheidung zeigt, wie schnell politische Kurswechsel mühsam aufgebaute wissenschaftliche Erfolge zunichtemachen können, und verstärkt die Sorge, dass populistische Strömungen in den USA zunehmend Einfluss auf die Gesundheitspolitik nehmen.