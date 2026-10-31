VERMUMMTE IN BERLINS STRASSEN! BÖLLER, FLASCHEN, FESTNAHMEN AN DER M2 – ABEND-DEMO IN PRENZLAUER BERG ESKALIERT!

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Schwarze Kapuzen, Tücher vor den Gesichtern, Böller zwischen den Füßen der Beamten und am Ende Festnahmen direkt am Gleisbett der Straßenbahn! Während die offizielle „Gen Z regelt“-Kundgebung am Brandenburger Tor am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben „beinahe störungsfrei“ zu Ende ging, kippte am Abend eine zweite, ganz andere Demonstration durch Mitte und Prenzlauer Berg. BILD berichtet im Live-Ticker von „Vermummten in den Straßen“, von Menschen, die plötzlich losrennen, und von Polizisten, die zurückgedrängt werden. Wir haben die Berliner Meldungen mit Polizei Berlin, rbb24, Tagesspiegel, B.Z., Berliner Morgenpost und dpa abgeglichen – was ist bestätigt, was ist nur BILD-Darstellung, und was muss korrigiert werden?

Zuerst das Wichtigste, weil es in vielen Schlagzeilen untergeht: Die Abend-Demo in Berlin war keine Veranstaltung von „Gen Z regelt“. Der Aufzug lief unter dem Motto „GenZ hat genug!“, startete gegen 17:30 Uhr am Rosenthaler Platz in Mitte und sollte laut angemeldeter Route über Weinbergsweg, Fehrbelliner Straße, Choriner Straße, Schwedter Straße, Kastanienallee, Schönhauser Allee und Danziger Straße bis zum S-Bahnhof Prenzlauer Allee führen. Die Initiative „Gen Z regelt Berlin“ hatte sich laut B.Z. bereits am Freitag in ihrer Telegram-Gruppe klar distanziert: „Diese Demo hier ist keine offizielle GenZregelt-Demo.“ Sie selbst organisiere in Berlin ausschließlich die Kundgebung um 14 Uhr am Platz des 18. März. Auch dpa stellt klar: Der Protestzug steht im Kontext der bundesweiten Jugendproteste, ist aber nicht Teil der Demos von „Gen Z regelt“. Den Veranstalter ordnet die Polizei nach dpa-Angaben dem linken Spektrum zu, auch Teilnehmer aus der propalästinensischen Szene waren vor Ort.

Wer da mitlief, beschreibt der Tagesspiegel ziemlich deutlich: Aufgerufen hätten vor allem verschiedene linksradikale Gruppen, angeführt wurde der Zug von einem Block sogenannter „roter Gruppen“, also kommunistischer Jugendgruppen. Skandiert wurde ein „Potpourri linker Slogans“ – von „Free Gaza“ bis „Die Jugend eine Zukunft, die Reichen wollen Krieg“. Die rbb-Reporter berichteten von einem „schwarzen Block“ am Rosenthaler Platz und Sprechchören wie „Ganz Berlin hasst die Polizei“. Die Berliner Morgenpost hörte zudem „Viva, Palästina!“-Rufe und beobachtete einen Vermummten am U-Bahnhof, der die Menge „unter Jubel“ anheizte. Parallel mobilisierten laut Tagesspiegel Gruppen aus der israelfeindlichen Szene unter dem Motto „Stand with Lebanon and Palestine“. Die Polizei schrieb um 18:29 Uhr auf X, sie begleite „weiterhin zwei Aufzüge“ durch Prenzlauer Berg und Mitte.

Und damit zum Kern: den Vermummten. Die Berliner Zeitung meldete schon um 17:30 Uhr, zahlreiche Teilnehmer am Rosenthaler Platz seien „schwarz gekleidet und vermummt“, einige kletterten auf das U-Bahn-Schild und auf Laternen. Um 17:55 Uhr hieß es dort: „Die meisten Demonstranten haben ihre Gesichter vermummt.“ Brisant: Laut Berliner Zeitung waren die Teilnehmer im Vorfeld ausdrücklich aufgefordert worden, sich „wegen Halloween zu maskieren“ – und die Polizei hatte angekündigt, dies zu dulden. Halloween als Freifahrtschein für Sturmhaube und Schal bis unter die Augen? So jedenfalls wirkte es auf den Bildern vom Abend. Der Tagesspiegel beschreibt eine Szene an der Kreuzung Eberswalder Straße/Danziger Straße: Ein junger Mann „mit roter Vermummung“ und ein Polizist am Fronttransparent schubsten sich kurz, „beide sichtlich genervt voneinander“ – danach folgte zunächst nichts weiter.

Wie schnell die Stimmung umschlug, zeigen die Zahlen. Die Berliner Zeitung zählte nach Polizeiangaben gegen 17:30 Uhr rund 250 Menschen am Rosenthaler Platz. Um 17:52 Uhr meldete die Polizei auf ihrem Einsatz-Account @PolizeiBerlin_E „mehr als 500 Teilnehmende“ und schrieb, aus der Menge heraus „sollen einzelne Eier- und Flaschenwürfe“ erfolgt sein. Ein Polizeisprecher nannte gegenüber dpa rund 700 Teilnehmer. Um 18:38 Uhr dann der Sprung: „Auf dem Weg in Richtung Prenzlauer Berg ist die Zahl der Versammlungsteilnehmenden auf rund 3000 angestiegen“, so die Polizei auf X und in ihrem WhatsApp-Kanal. Zur Einordnung: Angemeldet waren laut Berliner Zeitung lediglich 400 Teilnehmer. Am Brandenburger Tor waren es am Nachmittag in der Spitze bis zu 5.000 – die Veranstalter sprachen von mehr als 11.000.

Die erste Eskalation kam früh. Laut rbb24 flogen gegen 17:45 Uhr Böller auf Polizeikräfte, dazu Flaschen und Eier aus dem Demonstrationszug heraus. Der Tagesspiegel schreibt von einer „schnellen Eskalation“: Schon nach wenigen Metern seien erste Böller in Richtung Polizei geflogen. Eine rbb-Reporterin berichtete, ein Polizist sei mit einem Knalltrauma leicht verletzt worden. Wichtig: Eine offizielle Bestätigung dieser Verletzung durch die Polizei Berlin lag uns bis Redaktionsschluss nicht vor. BILD schildert die Szene so: Ein Böller sei „mitten zwischen die Füße von Polizisten“ geworfen worden, einer der Organisatoren habe daraufhin per Megafon gefordert, damit aufzuhören – „doch unmittelbar danach knallt es erneut“. Zur Klarstellung: Gemeint sind die Organisatoren der Abend-Demo „GenZ hat genug!“, nicht die von „Gen Z regelt“.

Polizeisprecher Jörn Iffländer fand gegenüber dpa deutliche Worte: „Wir stellen fest, dass der eine oder andere Teilnehmer bereit ist, Straftaten zu begehen.“ Dem werde die Polizei „konsequent begegnen“. BILD hat dieses Zitat inzwischen ebenfalls im Ticker. Auf X appellierte die Polizei an die Demonstrierenden, „sich unbedingt friedlich zu verhalten, keine Pyrotechnik zu benutzen und sich klar und deutlich erkennbar von Gewalttätigkeiten zu distanzieren“. Wörtlich hieß es weiter: „Es kam und kommt vereinzelt zum illegalen Abbrennen von Pyrotechnik.“ Nach Angaben der Berliner Zeitung kippten Demonstranten gegen 18:25 Uhr an der Ecke Kastanienallee/Schwedter Straße außerdem Mülltonnen um – die Polizei sei zunächst nicht eingeschritten.

Ein Punkt muss korrigiert werden, weil er sich in manchen Berichten festgesetzt hat: Die Berliner Zeitung schrieb um 17:55 Uhr, die Polizei habe die Gruppe der Vermummten am Rosenthaler Platz „eingekesselt“. Nach den späteren Berichten von Tagesspiegel, rbb24 und Morgenpost und nach den Posts der Polizei selbst wurde der Aufzug zwar mehrfach gestoppt, durfte dann aber unter enger Polizeibegleitung weiterziehen – Richtung Prenzlauer Berg. Von einem dauerhaften Kessel am Rosenthaler Platz kann also keine Rede sein. Auch die rbb-Angabe „bisher keine Festnahmen“ aus dem frühen Abend ist inzwischen überholt, dazu gleich mehr.

Jetzt zu den neuesten BILD-Meldungen aus Berlin, die zwischen 18:52 Uhr und 19:07 Uhr im Ticker erschienen. Um 18:54 Uhr meldet BILD „nach BILD-Informationen“ eine Festnahme „im Bereich einer Straßenbahn“, dazu erneut Eierwürfe und Pyrotechnik. Um 18:57 Uhr heißt es: „Zahlreiche Menschen rannten plötzlich los, die Polizei wurde von der Menge zurückgedrängt und mit Pyrotechnik beworfen.“ Beamte hätten „mehrere Chaoten aus der Menge“ gezogen. Um 19:00 Uhr schreibt BILD, Demonstranten und Polizisten stünden sich „auf den Straßenbahngleisen gegenüber“, das Kommando an die Einsatzkräfte laute „Doppelreihe“. Und weiter: Ein Teilnehmer sei von einem Polizisten „von hinten mit einem Arm am Hals gepackt“ worden. Diese Detailschilderungen – das Losrennen, das Zurückdrängen, der Griff an den Hals – sind bislang Beobachtungen der BILD-Reporter vor Ort. Eine offizielle Darstellung der Polizei dazu gibt es bis Redaktionsschluss nicht.

Was sich unabhängig bestätigen lässt: Die Berliner Morgenpost, deren Reporter Dennis Meischen mitlief, berichtet ebenfalls von einer Festnahme, die zu einer Unterbrechung des Zuges führte. „Eine Menge bedrängt die Einsatzkräfte, die Person freizulassen“, heißt es dort. Schmährufe auf die Polizei, vereinzelt Böller, und es sei gegen die Scheiben einer stehenden Tram geschlagen worden. Kurz darauf: „Rund um die Tram werden immer mehr Pyro und Böller gezündet. Die Polizei geht gegen einzelne Krawallmacher vor und wird dafür ausgebuht und angegangen.“ Die bislang jüngste Meldung der Morgenpost (Stand 19:08 Uhr): Der Aufzug sei offiziell beendet worden, die Polizei nehme nun „rund um das Gleisbett der M2“ – also der Straßenbahnlinie auf der Prenzlauer Allee – Personen fest, die Steine und Flaschen auf Einsatzkräfte geworfen haben sollen.

Wie viele Menschen genau festgenommen wurden, ob Polizisten oder Demonstranten verletzt wurden und welche Ermittlungsverfahren eingeleitet sind – dazu hat die Polizei Berlin bis Redaktionsschluss keine Zahlen veröffentlicht. Der letzte Post auf dem Einsatz-Account stammt von 18:38 Uhr. Eine Pressemitteilung mit Bilanz steht noch aus. Für alle Festgenommenen gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung: Ob jemand tatsächlich einen Stein, eine Flasche oder einen Böller geworfen hat, müssen Ermittlungen und gegebenenfalls Gerichte klären – nicht ein Live-Ticker und auch nicht wir.

Bemerkenswert ist der Kontrast zum Nachmittag. Am Brandenburger Tor hatte Polizeisprecher Iffländer dem Tagesspiegel am frühen Nachmittag noch gesagt: „Alles friedlich, keine Vorfälle.“ Gegen 17:20 Uhr erklärte sie die Kundgebung für beendet und zog auf X Bilanz: Der Verlauf sei „insgesamt beinahe störungsfrei“ gewesen. Eine Person wurde demnach aus der Kundgebung geführt, weil sie „unter dem Vorwand journalistischer Tätigkeit“ die Versammlung „durch gezielte Provokation von Teilnehmenden gestört haben soll“; ein Begleiter soll Widerstand geleistet haben und wurde kurzzeitig festgenommen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 1.500 Kolleginnen und Kollegen stadtweit im Einsatz – unterstützt laut Berliner Zeitung von Kräften aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und der Bundespolizei. Insgesamt waren in Berlin an diesem Samstag laut Berliner Zeitung 16 Demonstrationen angemeldet.

Und dann ist da noch dieses Bild, das BILD-Reporter Johannes Schmitz und Volkmar Otto am frühen Abend beschrieben: Anwohner beobachten den Protest vom Straßenrand und aus den Fenstern, ein kleines Mädchen im Hexenkostüm weint, Kinder laufen auf der Suche nach Halloween-Süßigkeiten zwischen Demonstranten und Polizeiketten hindurch. Die Geschäfte blieben nach BILD-Beobachtung zunächst unbehelligt – Plünderungen wie zuletzt in Frankreich wurden aus Berlin bis Redaktionsschluss von keiner Seite gemeldet. Am Kurfürstendamm hatten mehrere Läden ihre Schaufenster vorsorglich mit Holzplatten verrammelt, die B.Z. berichtete, die Sicherheitsbehörden hätten für den Rosenthaler Platz mit einem „hohen Störpotenzial“ gerechnet – Hinweise auf geplante schwere Gewalttaten habe es aber nicht gegeben.

Fassen wir zusammen, was am Samstagabend in Berlin gesichert ist: Die offizielle „Gen Z regelt“-Kundgebung blieb friedlich. Die davon ausdrücklich distanzierte Abend-Demo „GenZ hat genug!“ wuchs von wenigen Hundert auf nach Polizeiangaben rund 3000 Teilnehmer an, viele davon vermummt. Es flogen nach Polizeiangaben Eier und Flaschen, es wurde wiederholt illegal Pyrotechnik gezündet, laut rbb24, Tagesspiegel und Morgenpost auch Böller in Richtung der Beamten. Laut Morgenpost wurde der Aufzug beendet, und es kam zu Festnahmen an der Tram-Trasse der M2. Alles Weitere – Zahl der Festnahmen, Verletzte, Steinwürfe – muss die Polizei Berlin in ihrer Bilanz bestätigen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man stelle sich die Einsatzbesprechung vor: Es ist Halloween, die Teilnehmer wurden zum Maskieren aufgerufen, und die Polizei kündigt an, das zu dulden. Was soll da schon schiefgehen? Am Ende stehen Hexen, Gespenster und Sturmhauben nebeneinander auf den Gleisen der Prenzlauer Allee, und niemand kann mehr sagen, wer hier Süßigkeiten sammelt und wer Böller wirft. Süßes oder Saures – die Antwort kennen wir jetzt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Besonders bitter ist das für die jungen Leute, die am Nachmittag am Brandenburger Tor friedlich für bessere Schulen, bezahlbare Mieten und gegen die Wehrpflicht demonstriert haben. Sie haben sich brav distanziert, sie haben zur Gewaltfreiheit aufgerufen – und trotzdem läuft am Abend unter einem zum Verwechseln ähnlichen Namen ein ganz anderer Zug durch die Stadt. Markenrecht für Demo-Mottos gibt es leider nicht. Die Schlagzeilen bekommen trotzdem alle ab.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und wer schreibt ehrlich auf, was passiert ist? Der eine Ticker zählt jede Rempelei als Eskalation, der andere vermeldet erst den Kessel und dann den Weitermarsch. Wir halten es lieber altmodisch: erst Polizeibilanz, dann Urteil. Wer Steine auf Polizisten wirft, gehört bestraft – aber bitte nach Beweisen und nicht nach Bauchgefühl. Bis dahin gilt: Vermummung schützt vielleicht vor Kameras, aber nicht vor Ermittlern.

Wir bleiben dran, sobald die Polizei Berlin ihre Bilanz der Nacht vorlegt! Was meinen Sie: Hätte die Polizei die Vermummung von Anfang an unterbinden müssen – oder war Halloween die perfekte Tarnung? Schreiben Sie es uns!

Quellen:

BILD – Live-Ticker zu den Gen-Z-Protesten: Berlin: Vermummte in den Straßen (31.10.2026): https://www.bild.de/news/inland/live-ticker-die-angst-vor-der-eskalation-bei-den-genz-protesten-6ae57fd0aedea8cd9ffbef16

Polizei Berlin Einsatz auf X – Teilnehmerzahl rund 3000 (18:38 Uhr): https://x.com/PolizeiBerlin_E/status/2116585677257159133

Polizei Berlin Einsatz auf X – Lageupdate am Abend, Pyrotechnik (18:29 Uhr): https://x.com/PolizeiBerlin_E/status/2116583254929117364

Polizei Berlin Einsatz auf X – Mehr als 500 Teilnehmende am Rosenthaler Platz (17:52 Uhr): https://x.com/PolizeiBerlin_E/status/2116575021904650710

Polizei Berlin Einsatz auf X – Bilanz Kundgebung Brandenburger Tor (17:28 Uhr): https://x.com/PolizeiBerlin_E/status/2116567912303542291

Polizei Berlin Einsatz auf X – rund 1.500 Einsatzkräfte (14:38 Uhr): https://x.com/PolizeiBerlin_E/status/2116525245024620776

rbb24 – Demo „GenZ hat genug!“: Angespannte Stimmung in Berlin-Mitte: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2026/10/demo-gen-z-hat-genug-rosenthaler-platz-polizei.html

Tagesspiegel – Liveblog: Barrikaden brennen in Hamburg, Böllerwürfe in Berlin: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/liveblog/barrikaden-brennen-in-hamburg-bollerwurfe-in-berlin-wasserwerfer-einsatz-in-koln-16223578.html

Tagesspiegel/dpa – Angespannte Stimmung und Böllerwürfe bei Demo in Berlin: https://www.tagesspiegel.de/berlin/dpa-jugendprotest-angespannte-stimmung-und-bollerwurfe-bei-demo-in-berlin-16224760.html

Tagesspiegel/dpa – Eierwürfe bei Demonstration nahe Hackescher Höfe: https://www.tagesspiegel.de/berlin/dpa-jugendprotest-eierwurfe-bei-demonstration-nahe-hackescher-hofe-in-berlin-16224533.html

WELT/dpa – Angespannte Stimmung und Böllerwürfe bei Demo in Berlin: https://www.welt.de/regionales/berlin/article6ae629f94db6c62483ec3a3f/angespannte-stimmung-und-boellerwuerfe-bei-demo-in-berlin.html

Berliner Morgenpost – Gen-Z-Proteste: Böllerwürfe in Mitte (News-Blog): https://www.morgenpost.de/berlin/article413535446/genE28091z-proteste-am-brandenburger-tor-friedlich-boellerwuerfe-bei-demo-in-mitte.html

B.Z. – Zwei Demos in Berlin: Gen Z distanziert sich von radikalem Protest: https://www.bz-berlin.de/berlin/gen-z-regelt-berlin-distanz-zu-zweiter-demo-6ae4647407389cfdaeb52b62

Berliner Zeitung – Liveblog zu den Gen-Z-Protesten in Berlin: https://www.berliner-zeitung.de/article/gen-z-proteste-in-berlin-liveblog-10547017

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