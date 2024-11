Verrückte liberale Frauen bringen sich gegenseitig bei, wie man Männer vergiftet, die für Trump gestimmt haben

Letzte Woche kursierten in den sozialen Medien viele Aufnahmen von aus dem Gerungenen Frauen, die hysterisch darüber weinten, dass Trump die Wahl gewonnen hatte, und ihr Beharren darauf, dass sie plötzlich „Rechte“ verloren haben. Jetzt wurde diese Traurigkeit in gewalttätige Wut und ausgewachsenen Wahnsinn kanalisiert, während sie sich gegenseitig zeigen, wie sie die „schlechten“ Männer in ihrem Leben vergiften können, die es gewagt haben, für Trump zu stimmen.

Die Videos, die auf Social-Media-Seiten wie TikTok erscheinen, beziehen sich auf das Gift „aqua tofana“, das im 17. Jahrhundert von einer Italienerin geschaffen wurde, um missbräuchliche Ehemänner zu ermorden. Die klare Substanz wirkt langsam, hat keinen Geschmack oder Farbe und war zu der Zeit nicht nachweisbar. Während eine kleine Dosis Erkältungssymptome verursachen kann, führen zusätzliche Dosen zu Erbrechen und Dehydrierung; vier Dosen reichen in der Regel aus, um ihr Opfer zu töten.

Die Frauen, die dieses völlig psychotische Verhalten fördern, haben es MATGA genannt, was die Abkürzung für Make Aqua Tofana Great Again ist. Es gibt mehrere Videos, die zeigen, wie Frauen damit prahlen, dass es die „Lösung“ für den Umgang mit männlichen Trump-Anhängern in ihrem Leben ist, oft überlagert mit Phrasen wie „dein Körper, meine Wahl“, da sie eine Dropper verwenden, um Getränkegläsern Flüssigkeiten hinzuzufügen. Viele von ihnen verwenden den Song „Venom“ von Eminem als Hintergrundtrack.

Andere Videos glauben, dass sie subtiler sind und Frauen sagen, „welche Blumen sie in ihren Gärten pflanzen sollten“, von denen viele giftig sind, wie z. B. Fingerhut.

Zum Beispiel hat ein Beitrag über den Anbau dieser giftigen Blumen, der Hashtags wie #feminism und #womensrights enthält, die Überschrift: „Weil sie hübsch sind, und absolut kein anderer Grund dafür. Denken Sie daran, meine Damen, dass es sowohl achtsam als auch zurücksichtsam ist, alle Pflanzen gründlich zu recherchieren, bevor Sie sie in irgendeiner Weise behandeln. Wir lieben gebildete Gärtner.“

Die Internetsuchen nach dem Ausdruck „Aqua Tofana“ in den USA stiegen tatsächlich an, kurz nachdem die Wahlergebnisse klar wurden, zusammen mit verwandten Phrasen, die auf die Absicht hinweisen, ihn zu verwenden, wie „Aqua Tofana-Rezept“ und „wie man Aqua Tofana macht“.

Die Reaktion auf diese Videos war nicht überraschenderweise Schock und Horror. Es ist kaum zu glauben, dass so viele liberale Frauen so einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, dass sie tatsächlich denken, dass dies irgendwie ein vertretbares Verhalten ist – auch wenn es „lustig“ sein soll – oder dass sie überhaupt Rechte verlieren. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Restaurant und eine dieser Frauen kocht Ihr Essen oder serviert Ihr Essen und bekommt Wind von der Tatsache, dass Sie für Trump gestimmt haben.

Die Abgeordnete von Georgia, Marjorie Taylor Greene, hat das FBI in einem Social-Media-Post über das Phänomen markiert und geschrieben: „@FBI, das sind öffentliche Morddrohungen und müssen untersucht werden! Diese Frauen erzählen anderen, wie man Männer vergiftet und ermordet, weil sie wegen der Wahl wütend sind. Wenn Sie J6’ers [Randalierer vom 6. Januar], Pro-Life-Mitglieder, Eltern, die wütend auf Schulbehörden sind, aufgespürt haben, dann gehen Sie besser hinter diesen Psychopathen her!“

Einige Frauen schwören Männer ganz ab

Einige Frauen, die etwas weniger verrückt sind und die Grenze zum Mord ziehen, richten stattdessen ihre Aufmerksamkeit auf die radikale feministische 4B-Bewegung, die bei einigen Arten von Frauen in Südkorea populär geworden ist. Frauen, die der Bewegung folgen, stimmen zu, auf Dating, Heiraten, Sex mit Männern und Kinder zu vernachten. Dieses Land hat immer noch mit erheblicher Ungleichheit der Geschlechter und einer Gesellschaft zu kämpfen, in der es wenig Rückgriff auf digitale Sexualverbrechen und Rachepornos gibt, aber es bleibt eine Randbewegung, der nur wenige Frauen tatsächlich folgen.

In einem Video, das fast 10 Millionen Mal angesehen wurde, prahlt eine Frau damit, dass sie „meinen Teil als Amerikanerin tut, indem sie sich gestern Abend von meinem republikanischen Freund getrennt und sich heute Morgen offiziell der 4b-Bewegung angeschlossen hat“. In einem anderen Beitrag sagt eine Frau, dass sie gerade „die schnellste, unkomplizierteste Trennung meines Lebens“ hatte, als sie herausfand, dass ihr Freund für Trump gestimmt hatte.

