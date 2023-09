Versuchter Totschlag durch 3 Ukrainer in Bad Tölz!

BAD TÖLZ. Am Mittwochabend (6. September 2023) kam es in einer dezentralen Unterkunft für Asylsuchende zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Mehrere Männer sollen im Zuge dieser Auseinandersetzung drei Personen, eine davon schwer, verletzt haben und flüchteten anschließend. Die Kripo Weilheim hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen. Am Donnerstagabend (7. September 2023) konnten drei dringend Tatverdächtige Männer in Baden-Württemberg, an der deutsch-französischen Grenze, festgenommen werden.

Am Mittwoch, 6. September 2023, kam es gegen 22.30 Uhr in einer dezentralen Unterkunft für Asylsuchende zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Die Streitigkeit habe sich nach den bisherigen Erkenntnissen wenig später vor das Anwesen verlagert. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung haben mehrere Männer einen 24-Jährigen sowie einen 33-Jährigen, möglicherweise unter Beteiligung eines Pkw, leicht bis mittelschwer verletzt. Eine 17-Jährige wurde schwer verletzt, schwebt aber glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr.

Die ukrainischen Tatverdächtigen flüchtete im Anschluss mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Sofort eingeleiteten Such- und Fahndungsmaßnahmen von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bad Tölz verliefen anfangs ohne Erfolg.

Die drei Verletzten wurden, nach erfolgter medizinischer Erstversorgung vor Ort, durch den ebenfalls sofort alarmierten Rettungsdienst, in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Eine 17-jährige kam mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus, sie schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Mittels umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, auch unter Beteiligung des Fahndungskommissariats 6 der KPI Rosenheim, konnte am Donnerstagabend der Pkw eines Tatverdächtigen an der deutsch-französischen Grenze im Bereich Ottersweier / Baden-Württemberg festgestellt werden.

Durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg / Baden-Württemberg konnten letztendlich drei dringend tatverdächtige Ukrainer (23 Jahre, 25 Jahre und 50 Jahre) vorläufig festgenommen werden.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II leiteten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Tölz die erste Ermittlungen vor Ort ein, welche wenig später vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernommen wurden. Die weiteren, umfangreichen Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts, werden mittlerweile vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim geführt. Ermittelt wird unter anderem gegen den 50-jährigen Mann wegen versuchten Totschlages.

Die drei in Baden-Württemberg vorläufig Festgenommenen wurden zur Klärung der Haftfrage im Laufe des Freitags (8. September 2023) dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht München vorgeführt.

Gegen alle drei wurden ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.