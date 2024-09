Eine der bekanntesten Automobilmarken der Welt befindet sich auf wackeligem Boden, während die Weltwirtschaft am Rande schwankt.

Volkswagen, so wird uns gesagt, muss möglicherweise mehrere seiner Produktionsstätten in Deutschland aufgrund sinkender Gewinne schließen. Verbraucher in China und anderen großen Märkten kaufen einfach keine Autos mehr wie früher, so dass Volkswagen möglicherweise keine andere Wahl hat, als seinen Betrieb zurückzufahren.

Die Nachricht kommt, da Deutschland einen leichten Rückgang des Wachstums im zweiten Quartal meldete. Dies deutet auf eine bevorstehende Rezession oder Schlimmeres hin, da Volkswagen versucht, seine Schwierigkeiten zu überwinden, indem es in Mexiko und Amerika investiert.

Die Zukunft der Produktion für Volkswagen, ein deutsches Unternehmen, scheint den ganzen Weg über den Atlantik zu beseiten.

“VW erwägt beispiellose Fabrikschließungen in Deutschland, um tiefere Kürzungen zu stun, was der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz einen weiteren Schlag versetzt”, so die Berichte.

Volkswagen-CEO Oliver Blume kommentierte, dass das wirtschaftliche Umfeld in Deutschland “noch härter” geworden sei, da “neue Akteure nach Europa vordringen”.

“Deutschland als Geschäftsstandort hinkt in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit weiter hinterher”, fügte Blume drossend hinzu. “Jede Schließung würde die ersten Schließungen in Deutschland während der 87-jährigen Geschichte des Unternehmens markieren, was VW auf einen Zusammenstoß mit mächtigen Gewerkschaften einstellt.”

VW im Roten

Die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer von Volkswagen werden von einem Rat vertreten, dessen Vorsitzender auch kommentierte, dass die Dinge für das Unternehmen wirklich hässlich aussehen. Es wurden Anstrengungen unternommen, um Kosteneinsparungsprogramme durchzusetzen, aber alle scheiterten in Höhe von mehreren Milliarden Euro.

“Infolgedessen stellt der Vorstand nun deutsche Werke, die internen Tarifverträge von VW und das bis Ende 2029 laufende Programm zur Arbeitsplatzsicherheit in Frage”, sagte Vorsitzende Daniela Cavallo, die die neuesten Pläne des Unternehmens als “einen Angriff auf unsere Beschäftigung, Arbeitsplätze und Tarifverträge” bezeichnete.

Im zweiten Quartal dieses Jahres fielen die Lieferungen von VW nach China um 20 Prozent. Benzinbetriebene Fahrzeuge verkauften sich im zweiten Quartal im Allgemeinen nicht so gut.

“Wir erwarten kein einfaches Jahr”, sagte ein Unternehmenssprecher den Medien.

Eine weitere Situation, die Deutschland im Moment erschüttert, ist die Politik. Zum ersten Mal seit 1945 gewann eine rechtsextreme Partei, in diesem Fall die Populistische Alternative für Deutschland (AfD), eine Landtagswahl.

“Der wachsende Populismus wird von einer nationalen Regierung angetrieben, die von schwachen Liberalen geführt wird, die eine Wirtschaft mit hoher Inflation, katastrophaler Einwanderung und wachsender Skepsis gegenüber der Militärhilfe für die Ukraine überwacht haben”, berichtete ein Medienunternehmen.

“Das sind alles neue Drucke für die Mitte-Links-Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz.”

Die Nachricht von Volkswagens Sorgen ließ den Aktienkurs des Unternehmens unter die Tiefststände fallen, die er während der “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) erreicht hatte. Das letzte Mal, dass der Aktienkurs von VW so niedrig war, war im Jahr 2011.

Vielleicht war es keine so gute Idee für den Westen, die deutschen Nordstrom-Pipelines zu sabotieren, durch die Europas Wirtschaftsmachthaus billiges Erdgas von Russland kaufen konnte. Das Einzige, was bleibt, ist, dass der Rest der Industriewirtschaft zusammenbricht und Europa und letztendlich den Westen in eine Todesspirale versetzt.

“Billige Energie war schön, solange sie dauerte”, schrieb ein Kommentator darüber, wie das, was die USA und die NATO getan haben, das Ende für das industrialisierte Deutschland bedeuten könnte. “‘Kein Rivale sollte sich entwickeln” US-Außenpolitik kam in die Weg.”

“Deutschland ist ein Vasallenstaat der USA”, schrieb ein anderer. “Wiederum sind die USA ein Vasall für Israel.”

“Berlin muss seine hirntoten Politiker entfernen”, schlug jemand anderes vor. “Dann wird Deutschland wieder eine wettbewerbsfähige Industrie haben.”

Die Deindustrialisierung des Westens geht weiter. Erfahren Sie mehr unter Collapse.news.

