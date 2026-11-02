VW-BETRUGS-ALARM IN DEUTSCHLAND! KRIMINELLE LOCKEN MIT GEFÄLSCHTEN VOLKSWAGEN-WEBSITES – KÄUFER DROHT DER TOTALVERLUST IHRES GELDES!

WOLFSBURG – AUTOKAUF WIRD ZUR GEFÄHRLICHEN BETRUGSFALLE! Was zunächst wie ein unglaubliches Schnäppchen aussieht, kann für ahnungslose Autokäufer in einem finanziellen Albtraum enden! Volkswagen schlägt Alarm und warnt eindringlich vor einer dreisten Betrugsmasche, bei der Kriminelle den Namen eines der bekanntesten deutschen Automobilhersteller missbrauchen, um Verbraucher um ihr hart verdientes Geld zu bringen. Im Mittelpunkt stehen professionell gefälschte Internetseiten, manipulierte Verkaufsunterlagen und angebliche Volkswagen-Angebote, die auf den ersten Blick kaum von seriösen Verkaufsaktionen zu unterscheiden sind. Doch hinter den verlockenden Preisen verbirgt sich eine perfide Täuschung: Die angebotenen Gebrauchtwagen existieren überhaupt nicht! Wer auf die Betrüger hereinfällt und eine Anzahlung oder sogar den vollständigen Kaufpreis überweist, riskiert, am Ende ohne Fahrzeug und ohne Geld dazustehen. Besonders erschreckend ist die Professionalität, mit der die Täter vorgehen. Sie verwenden den bekannten Markennamen Volkswagen, gestalten Internetauftritte im Stil des Automobilkonzerns und präsentieren vermeintliche Verkaufsangebote, die Vertrauen und Seriosität vermitteln sollen. Dabei profitieren die Kriminellen davon, dass immer mehr Menschen ihr nächstes Auto nicht mehr ausschließlich beim Händler vor Ort suchen, sondern bequem über das Internet. Ein paar Klicks auf dem Smartphone oder Computer genügen, um scheinbar attraktive Gebrauchtwagen zu entdecken. Genau hier beginnt die gefährliche Falle! Die Täter setzen gezielt auf den Wunsch vieler Verbraucher, beim Autokauf möglichst viel Geld zu sparen. Besonders günstige Fahrzeuge, hochwertige Ausstattungen und professionell aufgemachte Verkaufsunterlagen sollen mögliche Zweifel zerstreuen. Volkswagen und Volkswagen Financial Services veröffentlichten bereits am 20. Februar 2026 eine ausdrückliche Warnung vor solchen betrügerischen Angeboten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 20. April 2026 folgte eine weitere offizielle Mitteilung des Wolfsburger Autobauers. Auch das Technikportal TECHBOOK berichtete am 17. Juli 2026 ausführlich über die gefährliche Entwicklung. Die Warnungen zeigen, wie ernst der Hersteller diese Form des Identitätsmissbrauchs nimmt. Nach Angaben von Volkswagen werden teilweise komplette Angebotskataloge gefälscht und über E-Mails verbreitet. Die Dokumente sollen den Eindruck vermitteln, dass es sich um offizielle Verkaufsunterlagen des Konzerns oder seiner Finanzdienstleistungsgesellschaft handelt. Selbst vermeintliche Ansprechpartner, Kontaktadressen und Bankverbindungen sind Bestandteil der Täuschung. Besonders perfide: Nicht nur einfache Kleinwagen tauchen in solchen Lockangeboten auf. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks nannte Volkswagen unter anderem den Touareg als Beispiel für Fahrzeuge, mit denen die Betrüger Interessenten anlocken. Hochwertige Modelle werden zu Preisen angeboten, die teilweise erheblich unter dem üblichen Marktwert liegen. Für Menschen, die lange nach einem erschwinglichen Fahrzeug gesucht haben, kann ein solches Angebot zunächst wie ein Glücksgriff erscheinen. Doch genau diese vermeintliche Gelegenheit ist Teil der Betrugsstrategie. Statt eines günstigen Gebrauchtwagens wartet möglicherweise der vollständige Verlust einer beträchtlichen Geldsumme. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Verkaufsaktion von Volkswagen, sondern um betrügerische Angebote unter missbräuchlicher Verwendung des Firmennamens. Der Automobilhersteller stellt unmissverständlich klar, dass er grundsätzlich keine Gebrauchtwagen unmittelbar an private Endkunden verkauft. Der reguläre Verkauf erfolgt über autorisierte beziehungsweise zertifizierte Händler. Wer deshalb im Internet auf einen angeblichen Volkswagen-Direktverkauf stößt, sollte besonders misstrauisch werden. Hinter einer professionellen Internetseite muss noch lange kein echter Händler stehen. Und ein bekanntes Firmenlogo ist längst kein Beweis dafür, dass ein Angebot tatsächlich vom genannten Unternehmen stammt.

DIE GEFÄLSCHTE VW-WELT – SO DREIST TÄUSCHEN DIE BETRÜGER IHRE KUNDEN! Besonders alarmierend sind die konkreten Internetadressen und Telefonnummern, die Volkswagen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche öffentlich genannt hat. Die Täter verwenden Domains, deren Bezeichnungen gezielt eine Verbindung zum Wolfsburger Automobilkonzern suggerieren. Zu den in früheren Fällen verwendeten Internetadressen gehören volkswagen-fahrzeuge.de , vw-finanzierung.de , vw-vertrieb.de , volkswagen-digital.de , volkswagendasauto.de , mein-vw-konzern.de , der-volkswagen-konzern.de , vw-kundenportal.de und die-vw-gruppe.de . Schon die Namen dieser neun Internetadressen machen deutlich, wie überzeugend eine solche Täuschung auf unaufmerksame Interessenten wirken kann. Begriffe wie Finanzierung, Vertrieb, Konzern oder Kundenportal vermitteln den Anschein offizieller Unternehmensstrukturen. Doch Volkswagen warnte ausdrücklich davor, dass diese Adressen im Zusammenhang mit betrügerischen Angeboten verwendet worden seien. Die offizielle Volkswagen-Pressemitteilung enthält inzwischen sogar eine erweiterte Übersicht mit insgesamt 29 aufgeführten Internetadressen. Dazu zählen unter anderem auch vwportal.de , volkswagen-direktverkauf.de , vw-dreams.de , vw-showroom.de , vw-kundenservice.de , vw-deutschland.de , vw-sales.de , dein-vw.de und volkswagenfahrzeuge.de . Die Aufstellung ist nicht abschließend, und aus einer früheren missbräuchlichen Nutzung lässt sich nicht automatisch auf den heutigen Betreiber einer Domain schließen. Sie zeigt jedoch, mit wie vielen unterschiedlichen Bezeichnungen die Täter versucht haben, eine scheinbar offizielle Verkaufswelt aufzubauen. Besonders heimtückisch ist außerdem der Einsatz von Telefonnummern, die eine regionale Verbindung zum Hauptsitz von Volkswagen nahelegen. Genannt wurden unter anderem die Nummern 05361 309 3014, 05361 309 3007 und 05361 6130 93007. Die Vorwahl 05361 gehört zum Raum Wolfsburg und kann dadurch den Eindruck verstärken, der Interessent spreche tatsächlich mit einer offiziellen Stelle des Unternehmens. Auch die Nummer 05361 3093 012 erscheint in einer weiteren Warnung von Volkswagen. Eine Wolfsburger Vorwahl allein ist jedoch keinesfalls ein Echtheitsnachweis. Nach Angaben des Herstellers werden zudem gefälschte E-Mail-Adressen und manipulierte Bankverbindungen eingesetzt. Interessenten sollen dadurch glauben, sie würden einen regulären Kaufvertrag mit einem seriösen Unternehmen abschließen. Hinzu kommen professionell gestaltete Fahrzeugangebote und Verkaufsdokumente. Im schlimmsten Fall stimmt scheinbar alles: Die Internetseite sieht vertrauenswürdig aus, der Ansprechpartner tritt geschäftsmäßig auf, die Fahrzeugbeschreibung klingt überzeugend und die Unterlagen wirken ordentlich. Selbst vermeintliche Kaufverträge oder Zahlungsaufforderungen können Bestandteil einer solchen Täuschung sein. Das eigentliche Ziel bleibt jedoch immer gleich: Die Betrüger wollen möglichst schnell an das Geld ihrer Opfer gelangen. Besonders gefährlich wird es, wenn angebliche Verkäufer eine Reservierungsgebühr, eine Anzahlung oder den vollständigen Kaufpreis verlangen, bevor das Fahrzeug überhaupt besichtigt werden konnte. Wer dann überweist, finanziert möglicherweise kein Auto, sondern ausschließlich die kriminellen Machenschaften der Hintermänner. Denn nach den Warnungen von Volkswagen existieren weder die behaupteten Verkaufsstrukturen noch die angebotenen Fahrzeuge. Der Käufer hat damit unter Umständen nicht nur sein Geld verloren, sondern verfügt auch über keinerlei Fahrzeug, das übergeben werden könnte. Das Vertrauen in den bekannten Namen Volkswagen wird auf diese Weise gezielt als Werkzeug des Betrugs missbraucht. Die Täter müssen keine echten Fahrzeuge besitzen, keine Ausstellung betreiben und auch keinen regulären Autohandel unterhalten. Sie müssen lediglich genügend Interessenten davon überzeugen, dass hinter ihrer Internetpräsenz ein vertrauenswürdiger Anbieter steht. Genau deshalb ist diese Betrugsmasche für Verbraucher so gefährlich. Ein hübsches Design, ein Firmenlogo oder eine professionell formulierte E-Mail beweisen überhaupt nichts. Selbst scheinbar vollständige Kontaktdaten können gefälscht sein. Für potenzielle Käufer bedeutet das: Jede ungewöhnlich günstige Offerte muss kritisch hinterfragt werden, und jede Zahlungsaufforderung verdient besondere Aufmerksamkeit. Das gilt erst recht, wenn ein Verkäufer behauptet, ein angeblich exklusives Angebot sei nur kurzfristig verfügbar oder müsse sofort bezahlt werden.

POLIZEI ERMITTELT BUNDESWEIT – VOLKSWAGEN WARNT VOR DEM NÄCHSTEN FINANZIELLEN DESASTER! Die Dimension der Betrugsversuche beschäftigt längst auch die Ermittlungsbehörden. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtete, bestätigte die Polizei Braunschweig bereits im April 2026 entsprechende Ermittlungen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin standen die Ermittler mit verschiedenen Polizeidienststellen in Deutschland im Austausch, um zu klären, welche Stelle die weiteren Untersuchungen zentral übernehmen sollte. Die Betrugsmasche wurde demnach nicht nur in einer einzelnen Region festgestellt, sondern erstreckte sich über das gesamte Bundesgebiet. Darüber hinaus warnte Volkswagen ausdrücklich vor entsprechenden Angeboten in Österreich und der Schweiz. Welche finanziellen Schäden insgesamt entstanden sind und wie viele Menschen tatsächlich Geld an die Täter überwiesen haben, war aus den veröffentlichten Angaben nicht ersichtlich. Auch zur konkreten Zahl betroffener Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeugangebote machten die Ermittlungsbehörden zunächst keine Angaben. Deshalb wäre es unseriös, ohne entsprechende Belege von einer bestimmten Zahl Geschädigter oder einer bereits feststehenden Gesamtschadenssumme zu sprechen. Fest steht jedoch, dass Volkswagen selbst öffentlich vor der Betrugsmasche warnt und Betroffene ausdrücklich auffordert, unverzüglich die Polizei einzuschalten. Für Verbraucher stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wie lässt sich verhindern, beim nächsten Autokauf auf eine solche Falle hereinzufallen? Die wichtigste Schutzmaßnahme besteht darin, den Verkäufer und das angebotene Fahrzeug unabhängig zu überprüfen. Wer angeblich direkt bei Volkswagen einen gebrauchten Wagen kaufen soll, muss wissen, dass der Hersteller nach eigenen Angaben keine solchen Direktverkäufe an Endkunden durchführt. Ein seriöses Fahrzeugangebot sollte sich über einen tatsächlich existierenden, autorisierten Händler nachvollziehen lassen. Deshalb sollten Kaufinteressenten die offizielle Volkswagen-Internetseite aufrufen, dort einen Händler suchen und dessen Kontaktdaten eigenständig überprüfen. Es reicht nicht aus, einfach die Telefonnummer anzurufen, die auf einer möglicherweise gefälschten Verkaufsseite steht. Ebenso wenig sollte man sich allein auf per E-Mail übersandte Dokumente verlassen. Käufer sollten sich das Fahrzeug persönlich zeigen lassen, die Originalunterlagen kontrollieren und die Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Wagen mit den Papieren vergleichen. Auch eine Probefahrt und ein nachvollziehbarer Kaufvertrag gehören zu einer sorgfältigen Prüfung. Vor allem aber gilt: Keine voreilige Überweisung an unbekannte Verkäufer! Besonders bei hohen Anzahlungen oder der vollständigen Bezahlung vor Fahrzeugübergabe besteht ein erhebliches Risiko. Der ADAC empfiehlt, die Zahlung grundsätzlich erst bei der tatsächlichen Übergabe des Fahrzeugs, der Schlüssel und der Originalpapiere vorzunehmen. Wer bereits Geld an einen mutmaßlichen Betrüger überwiesen hat, sollte sofort seine Bank informieren und prüfen lassen, ob die Zahlung noch zurückgerufen oder gestoppt werden kann. Gleichzeitig müssen sämtliche Beweise gesichert werden. Dazu gehören E-Mails, Chatnachrichten, Kaufverträge, Überweisungsbelege, Telefonnummern, Internetadressen und Screenshots der betrügerischen Angebote. Anschließend sollte unverzüglich Strafanzeige bei der Polizei erstattet werden. Auch die betroffene Verkaufsplattform sollte über den Betrugsverdacht informiert werden, damit weitere Interessenten möglichst nicht auf dieselbe Masche hereinfallen. Der Fall macht deutlich, wie leicht die Vertrauenswürdigkeit eines bekannten Unternehmens im digitalen Zeitalter für kriminelle Zwecke instrumentalisiert werden kann. Während viele Verbraucher angesichts hoher Fahrzeugpreise und gestiegener Lebenshaltungskosten gezielt nach günstigen Gebrauchtwagen suchen, nutzen Betrüger offenbar genau diese Hoffnung auf ein erschwingliches Auto aus. Das vermeintliche Schnäppchen kann sich innerhalb kürzester Zeit in eine existenzielle finanzielle Belastung verwandeln. Wer mehrere Tausend oder sogar Zehntausende Euro für ein Fahrzeug spart, darf dieses Geld nicht wegen einer perfekt inszenierten Internetseite aufs Spiel setzen. Der Volkswagen-Betrugsalarm ist deshalb eine ernste Warnung an alle Autokäufer: Nicht jedes VW-Angebot stammt tatsächlich von Volkswagen, nicht jedes vermeintliche Autohaus existiert wirklich und nicht jedes angebotene Fahrzeug steht tatsächlich zum Verkauf. Wer sich vom Schnäppchenfieber blenden lässt, riskiert am Ende das Schlimmste: Das Geld ist weg – und das versprochene Auto hat niemals existiert!

Quellen und weiterführende Informationen: