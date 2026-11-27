Symbolfoto – Bild KI-generiert

Washington – US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag auf Truth Social über sein Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin berichtet. Das Treffen lag bereits eine Woche zurück und fand in Shenzhen statt – es war kein neues Telefonat. Trump schrieb, er wolle sehen, dass Putin „jede militärische Aggression gegen Territorien in ganz Europa“ zurücknimmt, damit schnell ein Deal zwischen Russland und der Ukraine möglich werde. Jeden Monat würden Tausende Menschen getötet, es sei „EIN KOMPLETTES BLUTBAD“.

Stand: 15:53 Uhr MEZ

Den Beitrag veröffentlichte Trump am Donnerstag um 15:53 Uhr MEZ, während er das Thanksgiving-Fest in Florida verbrachte. Wörtlich schrieb er, er habe bei seinen Gesprächen in China viel Zeit darauf verwendet, dass Putin „all Military aggression against territories throughout Europe“ zurücknehme, „in the hopes that a Deal can be made between Russia and Ukraine, and made quickly“. Er glaube wirklich, dass dies eine starke Möglichkeit sei: „Thousands of people are being killed each and every month, A COMPLETE BLOODBATH – and will be a Great Tribute to everyone!“ Welche Territorien außerhalb der Ukraine er meinte und welches Verhalten genau enden soll, sagte er nicht. Im selben Beitrag erklärte er, er habe Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Vorabend in Mar-a-Lago über die Gespräche mit Putin unterrichtet.

Das Treffen mit Rutte fand am Mittwochabend auf Trumps Anwesen statt. In der gemeinsamen Erklärung, die die Nato veröffentlichte, heißt es, beide hätten die Bedeutung betont, dass Russland Handlungen vermeidet, die den Krieg absichtlich oder unabsichtlich ausweiten könnten, und dass so rasch wie möglich eine friedliche Lösung gefunden wird. Die Fassung, die Trump selbst als gemeinsame Erklärung auf Truth Social stellte, nennt an dieser Stelle Russland und die Ukraine. Später sagte Trump vor Journalisten in Mar-a-Lago, das größte Problem für eine Einigung sei, dass sich die beiden Staatschefs wirklich hassen. Ob Putin zum G20-Treffen Mitte Dezember nach Florida kommt, wisse er nicht; wenn es nach ihm ginge, würde er ihn gerne dabeihaben. Der Kreml teilte mit, über eine Teilnahme sei noch nicht entschieden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Verantwortung für eine mögliche Eskalation zurück. Wenn von einer Ausweitung des Konflikts die Rede sei, beziehe sich das offensichtlich auf Versuche der Ukraine, den geografischen Umfang auszudehnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte am Donnerstag, Russland schließe nach Geheimdienstinformationen die Vorbereitungen für einen neuen massiven Schlag ab; Ziel sollten Energieanlagen, Logistik und lebenswichtige Einrichtungen sein. In der Nacht zuvor griff Moskau die Ukraine nach Angaben der Luftabwehr mit ballistischen Raketen und 113 Drohnen an. Zum Hintergrund gehört auch, dass Polen Russland in dieser Woche einen vorsätzlichen Luftraumverstoß vorwirft; darüber haben wir bereits berichtet. Das Gespräch, auf das sich Trump bezieht, fand am 19. November in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels statt – auch gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Über das Treffen in Shenzhen haben wir bereits berichtet. Dort hatte Trump Putin öffentlich als seinen Freund bezeichnet. Einen fertigen Friedensdeal gibt es weiter nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eben noch der Freund in China, jetzt das große Wort vom Blutbad – und trotzdem bleibt die Botschaft weich. Wer nur schreibt, er würde gerne sehen, dass die Aggression endet, stellt kein Ultimatum. Ein Wunsch ist noch lange keine Wende.

KOMMENTAR / MEINUNG: Während in Florida feierlich vom schnellen Deal die Rede ist, heulen in der Ukraine die Sirenen. Worte auf einer Plattform ändern nichts an einschlagenden Raketen. Der Krieg richtet sich nicht nach dem Tonfall eines Beitrags.

KOMMENTAR / MEINUNG: Europa sollte den Unterschied kennen zwischen einer gemeinsamen Erklärung und dem, was der Präsident anschließend selbst ins Netz stellt. Beim einen ist nur Russland genannt, beim anderen sollen beide Seiten den Krieg nicht ausweiten. Wer das übersieht, macht aus einem Wortlaut schnell eine klare Kante, die so nicht beschlossen wurde.

Der Krieg endet nicht durch einen Beitrag im Netz. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Donald J. Trump auf Truth Social, 26.11.2026, 15:53 Uhr MEZ: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/117683312242798397

Nato – Joint Statement von Präsident Trump und Generalsekretär Rutte, 26.11.2026: https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/11/26/joint-statement-by-the-president-of-the-united-states-of-america-and-the-nato-secretary-general

Reuters – Trump says he asked Putin to pull back military aggression throughout Europe, 26.11.2026: https://www.channelnewsasia.com/world/trump-putin-russia-ukraine-military-aggression-europe-6585761

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