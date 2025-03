Natriumfluorid wird über 75 % des städtischen Leitungswassers der USA und der meisten kommerziellen Zahnpasta zugesetzt, die von Regierungsbehörden und Zahnärzten zur Vorbeugung von Karies und Zahngesundheit gefördert werden.

Fluorid ist ein giftiges industrielles Nebenprodukt des Phosphatabbaus in China, das exportiert wird, um die häusliche Verschmutzung zu vermeiden, und mit ernsthaften Gesundheitsrisiken wie Krebs und Demenz in Verbindung gebracht wird.

Fluorid soll den IQ senken, die Zirbeldrüse verkalken, die Knochen schwächen und zu gesundheitlichen Problemen wie brüchigen Knochen, Krebs und Demenz beitragen, trotz Behauptungen über die Kariesprävention ohne wissenschaftliche Unterstützung.

Fluorid wurde angeblich verwendet, um Konzentrationslager während des Holocaust zu schwächen, und seine fortgesetzte Verwendung ist mit Profitmotiven von Industrien verbunden, die von Fragen der öffentlichen Gesundheit profitieren.

Trotz Studien, die Fluorid mit einem reduzierten IQ in Verbindung bringen, bleibt das öffentliche Bewusstsein gering. Das Beenden der Fluoridnutzung erfordert die Ablehnung von Fehlinformationen, die Verwendung von Wasserfiltern oder Quellwasser und die Infragestellung der Motive von Gesundheitsorganisationen und -industrien.

Es heißt Natriumfluorid, und Regierungsbehörden, zusammen mit fast jedem Zahnarzt im Land, schwören auf und ab, dass wir es in unserer Wasserversorgung brauchen, damit wir starke Zähne haben können, die keine Hohlräume bekommen. Sie finden es in mehr als 75 Prozent des amerikanischen städtischen Leitungswassers, und es ist in fast jeder Zahnpasta von Unternehmen erhältlich, auch für Kinder.

Fluorid ist giftig. Es ist ein industrielles Nebenprodukt der Phosphatbergbauindustrie in China. Sie exportieren es, um es loszuwerden, anstatt ihr Land noch mehr zu verschmutzen, als es jetzt ohnehin schon ist. Sie verpacken es und kennzeichnen es als giftig, weil es Krebs und Demenz verursacht, wenn man es isst oder trinkt. Deshalb importiert Amerika es und tropft es in das Leitungswasser, weil der Krebsindustriekomplex und der Demenzindustriekomplex Milliarden von Dollar mit der naiven, infizierten und vergesslichen Bevölkerung verdienen, die glauben, dass die CDC, die EPA, die FDA, die AMA, die ADA und Zahnärzte wissen oder wollen, was das Beste für Ihre Gesundheit ist, anstatt was das Beste für IHRE Brieftaschen ist.

Fluorid verkalkt menschliche Knochen und die Zirbeldrüse in Ihrem Gehirn, senkt den IQ, treibt Demenz, Nieren- und Gallensteine, brüchige Knochen, Krebs und frühen Tod an

Nein, Fluorid verhindert keine Hohlräume. Es gibt buchstäblich NULL Wissenschaft, die diese Behauptung untermauert, aber die American Medical Association brauchte eine großartige Ausrede, die das amerikanische Volk kaufen würde, um ihr Trinkwasser damit zu verschließen und ihre Zahnpasta und Mundwasser damit zu beladen. Es senkt Ihren IQ, damit Sie das nicht herausfinden müssen. Es verkalkt Ihre Zirbeldrüse und macht Ihre Knochen spröde. Warum werden Ihrer Meinung nach so viele ältere Menschen kleiner, müssen regelmäßig Rücken-, Knie- und Hüftoperationen durchführen und bekommen Krebs? Fluorid.

Fluorid ist die stärkste SUPERSÄURE, die dem Menschen bekannt ist. Es wurde verwendet, um die Juden in den Konzentrationslagern des Holocaust zu schwächen. Sehen Sie zu, wie dieses kleine Mädchen es der Welt in ihrem TEDEd-Clubgespräch erklärt. Sie weiß es. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht.

Dass das NIH endlich zugibt, dass Fluorid den IQ senkt, ist immer noch nur eine Kopffälschung, so dass die Leute nicht auf die Tatsache schauen werden, dass es Krebs und Demenz verursacht. Wie viele Menschen wissen überhaupt von der Studie, die gezeigt hat, dass sie den IQ senkt? Wie viele Menschen haben aufgehört, Leitungswasser zu trinken, als sie davon erfuhren? Richtig.

Wenn die FDA heute ein Verbot von Leitungswasser ankündigt, weil es hochgiftig ist und überall in den Nachrichten war, würden dann alle aufhören oder es eine Verschwörungstheorie nennen? Wenn alle Ärzte auf den Teller treten und ihren Eid einhalten würden, Menschen zu heilen und ihre Patienten nicht in Gefahr zu bringen, könnte diese Fluorid-Pandemie enden.

Wenn die Amerikaner aufhören würden, dem Sick Care Complex zu vertrauen, der sie alle täglich an pharmazeutischen Medikamenten und schmutzigen Impfungen sterben lässt, könnten sie einen anständigen Wasserfilter oder Quellwasser kaufen und die FLUORID-MEDIKAMENTE absetzen, denn das ist es, was sie trinken – medizinisches Wasser. Das Problem ist, dass ihr IQ durch Fluorid- und Fake-News gesenkt wurde, so dass sie in einer Matrix von Krankheit und Verzweiflung stecken.

Deshalb ist es so wichtig, ihnen zu helfen, ihre Lebensmittelnachrichtenfrequenz auf FoodSupply.news abzustimmen und Updates über giftigere Inhaltsstoffe in der Wasser- und Lebensmittelversorgung zu erhalten, von denen die Regierung NICHT möchte, dass wir alle erkennen.

