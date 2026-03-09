AUSSTIEG AUS DER WELTGESUNDHEITSORGANISATION – DOCH DIE FÄDEN BLEIBEN!

Seit ihrer Gründung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Weltgesundheitsorganisation ihren Einfluss Schritt für Schritt ausgebaut – und nach Ansicht von Kritikern längst ein weltumspannendes Netzwerk geschaffen, das tief in nationale Gesundheitssysteme hineinreicht. Kooperationen mit Universitäten, Behörden und internationalen Forschungseinrichtungen bilden dabei das Fundament dieser Struktur. Zwei Mitglieder des internationalen Weltgesundheitsrats, die dänische Hals-Nasen-Ohren-Ärztin Dr. Jeanne A. Rungby und die australische OP-Schwester Lucinda van Buuren, haben sich intensiv mit den Strukturen der Organisation beschäftigt. Ihr Ergebnis sorgt für Aufsehen: Ein formeller Austritt eines Staates aus der WHO bedeute noch lange nicht, dass deren Einfluss tatsächlich endet.

Als Beispiel verweisen die beiden auf die Vereinigten Staaten. Obwohl Washington seine Mitgliedschaft offiziell kündigte und damit politisch ein deutliches Signal setzte, blieb ein dichtes Geflecht aus Verträgen bestehen. Selbst nach der Austrittserklärung wurden weitere Kooperationen abgeschlossen – etwa zwischen amerikanischen Gesundheitsbehörden und der WHO. Parallel laufen internationale Vereinbarungen weiter, die sich mit Virenforschung, Pandemievorsorge und globaler Arzneimittelpolitik beschäftigen. Kritiker sehen darin ein Zeichen dafür, dass die organisatorischen Strukturen der WHO weit über eine einfache Mitgliedschaft hinausreichen und durch zahlreiche Partnerschaften tief in nationale Institutionen hineinwirken.

Besonders bedeutend sind nach Einschätzung der Experten sogenannte Partnerschaftsprogramme mit Behörden und Forschungseinrichtungen. Sie ermöglichen der Organisation Einfluss auf medizinische Standards, die Ausbildung von Gesundheitspersonal, die Überwachung klinischer Studien und sogar auf internationale Diagnose- und Klassifikationssysteme für Krankheiten. Über ein Netzwerk aus hunderten Kooperationszentren und globalen Datenbanken werde ein komplexes Regelwerk geschaffen, das weltweit Behörden und Forschungseinrichtungen miteinander verbindet. Universitäten, Labore und staatliche Einrichtungen verpflichten sich dabei häufig zu Arbeitsplänen, die gemeinsam mit der Organisation entwickelt werden. Das Ergebnis: ein global verzweigtes System, in dem Entscheidungen, Daten und Forschung eng miteinander verknüpft sind – und dessen tatsächliche politische Bedeutung zunehmend kontrovers diskutiert wird.

