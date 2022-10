Wien: zwei Vergewaltungen und ein sexueller Missbrauch!

Verdacht auf sexuellen Missbrauch

Eine 18-Jährige soll mit mehreren unbekannten Jugendlichen eine öffentliche WC-Anlage im Bereich des Pratersterns betreten haben. Dort soll es jedoch gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen mit einem dieser Jugendlichen gekommen sein. Nach dem Übergriff soll die Frau mit allen Beteiligten die Örtlichkeit verlassen haben, wobei ihr einer der Jugendlichen plötzlich die Handtasche entrissen haben soll. Die Täter flüchteten und die junge Frau erstatte Anzeige. Das Landeskriminalamt Wien Außenstellen Zentrum Ost führt die laufenden Ermittlungen.

vom 26.10.2022, 11:04 Uhr Reaktionen bitte an die LPD Wien

Verdacht der Vergewaltigung!

Vorfallszeit: 29.10.2022, 00:00 Uhr

Vorfallsort: 10., Martin-Luther-Park

Sachverhalt: Vergangene Nacht soll eine 22-jährige Frau im Martin-Luther-Park von einem bislang unbekannten Mann von hinten zu Boden gerissen und vergewaltigt worden sein. Das Opfer verständigte im Anschluss die Rettung, welche die Polizei alarmierte. Sofort wurde eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter durchgeführt, die jedoch erfolglos blieb.

Die Frau beschreibt den Tatverdächtigen als ca. 20-30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

vom 29.10.2022, 09:48 Uhr Reaktionen bitte an die LPD Wien

Vergewaltigung

Vorfallszeit: 27.10.2022, 00:30 Uhr

Vorfallsort: 23., Fridtjof-Nansen-Park

Sachverhalt: Mit Hochdruck ermitteln Beamte des Landeskriminalamts Wien aktuell gegen einen bislang unbekannten Mann. Er soll in der Nacht auf Donnerstag eine 18 Jahre alte Frau in einem Bus belästigt, sie anschließend verfolgt und sie im Fridtjof-Nansen-Park gepackt, geschlagen, bedroht und vergewaltigt haben. Die junge Frau ging anschließend nach Hause und entschloss sich am Nachmittag Anzeige zu erstatten. Sie suchte deshalb die Polizeiinspektion Lehmanngasse auf. Die Beamten verständigten daraufhin umgehend das Landeskriminalamt Wien.

Der Tatverdächtige soll Mitte 20, ca. 175 cm groß und ausländischer Herkunft sein.