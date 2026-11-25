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Wiesbaden – Das Statistische Bundesamt hat die ausführlichen Ergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2026 vorgelegt. Die Wirtschaftsleistung stieg preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Schnellmeldung vom 30. Oktober. BILD spricht von einem Wirtschafts-Dämpfer und sieht Deutschland weiter auf Kurs zum stärksten Wirtschaftsjahr seit 2022. Eine solche Jahresprognose steht in der amtlichen Mitteilung nicht.

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 25. November 2026, 08:23 Uhr, über die ausführlichen BIP-Ergebnisse, die das Statistische Bundesamt um 08:00 Uhr als Pressemitteilung Nr. 409 veröffentlicht hat. Die Zeitung setzt den Ort auf Berlin. Die amtliche Mitteilung stammt aus Wiesbaden. BILD überschreibt den Vorgang mit „Weniger als erwartet“ und „Wirtschafts-Dämpfer“. Die Kernzahl selbst ist korrekt: Nach der Erstschätzung vom 30. Oktober, Pressemitteilung Nr. 381, lag der preis-, saison- und kalenderbereinigte Zuwachs noch bei 0,2 Prozent. Jetzt weist Destatis 0,1 Prozent aus. Die Behörde selbst formuliert nüchterner: Der Anstieg fiel um 0,1 Prozentpunkte niedriger aus als in der Schnellmeldung berichtet. Vor allem die Exporte und die Umsätze im Einzelhandel hätten sich im September 2026 schwächer entwickelt als zunächst angenommen.

Präsidentin Ruth Brand wird von BILD zutreffend zitiert: „Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im 3. Quartal 2026 ab.“ Das steht so in der Pressemitteilung. Die Zahlen für die beiden Vorquartale bleiben unverändert: Im ersten Quartal 2026 wuchs das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP um 0,4 Prozent, im zweiten Quartal um 0,3 Prozent. Die Neu-Alt-Tabelle der Behörde weist für diese beiden Quartale eine Differenz von 0,0 Prozentpunkten aus. Revidiert wurde nur das dritte Quartal, und zwar sowohl im Vorquartalsvergleich als auch im Vorjahresvergleich.

Den Vorjahresvergleich lässt BILD ganz aus. Preisbereinigt lag das BIP im dritten Quartal 2026 um 1,2 Prozent höher als im dritten Quartal 2025, preis- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent. In der Schnellmeldung waren das noch 1,3 Prozent bzw. 1,2 Prozent gewesen. In jeweiligen Preisen betrug die Wirtschaftsleistung 1.186,88 Milliarden Euro, ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Schnellmeldung hatte hier noch 1.188,63 Milliarden Euro und 4,6 Prozent genannt. Der Vorjahresvergleich beschreibt das Niveau, nicht die kurzfristige Dynamik. Destatis erinnert ausdrücklich daran, dass für die Konjunkturbeobachtung der saison- und kalenderbereinigte Vorquartalsvergleich im Vordergrund steht.

Die Verwendungstabelle zeigt, warum das Quartal flacher ausfiel als die erste Jahreshälfte. Die Konsumausgaben insgesamt stiegen preis-, saison- und kalenderbereinigt nur um 0,1 Prozent, genau wie schon im Vorquartal. Die privaten Konsumausgaben, rund 70 Prozent des gesamten Konsums, legten ebenfalls um 0,1 Prozent zu. Die Haushalte waren bei Verbrauchsgütern zurückhaltender, Destatis nennt Nahrungsmittel und Energieprodukte wie Kraftstoffe. Die Konsumausgaben des Staates wuchsen mit 0,3 Prozent stärker. Die Bruttoanlageinvestitionen sanken um 1,2 Prozent. Besonders scharf war der Rückgang bei den Ausrüstungen, also Maschinen, Geräten und Fahrzeugen: minus 3,5 Prozent. Destatis verweist auf geringere gewerbliche Pkw-Zulassungen und schreibt, die Abwärtsdynamik der ersten Jahreshälfte habe sich verstärkt. Die Bauinvestitionen gingen um 0,3 Prozent zurück, deutlich moderater.

Beim Außenhandel drehte sich das Bild gegenüber der ersten Jahreshälfte. Die Exporte sanken um 1,0 Prozent zum Vorquartal, die Warenausfuhren um 0,8 Prozent, die Dienstleistungsexporte um 1,7 Prozent. Weniger ausgeführt wurden unter anderem Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, chemische Erzeugnisse sowie Metalle. Die Importe gingen noch etwas stärker zurück, insgesamt um 1,4 Prozent, Waren um 1,5 Prozent, Dienstleistungen um 1,1 Prozent. Weil die Einfuhren stärker nachgaben als die Ausfuhren, blieb der Außenbeitrag im Vorquartalsvergleich trotzdem leicht positiv; die Destatis-Tabelle weist einen Wachstumsbeitrag von 0,1 Prozentpunkten aus. Im Vorjahresvergleich steht der Außenhandel anders da: Die preisbereinigten Exporte lagen um 3,1 Prozent über dem dritten Quartal 2025, die Importe um 1,3 Prozent. Mehr Waren gingen vor allem in die Europäische Union, die Exporte in die Volksrepublik China sanken.

Auf der Entstehungsseite war die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung mit plus 0,3 Prozent insgesamt sogar etwas höher als das BIP-Wachstum. Das Verarbeitende Gewerbe verlor jedoch 0,3 Prozent, nachdem es in den ersten beiden Quartalen noch zugenommen hatte. Destatis führt Umsatzrückgänge in der Kokerei und Mineralölverarbeitung sowie in der chemischen Industrie auch auf eingeschränkte Transportkapazitäten der Binnenschifffahrt wegen Niedrigwassers zurück. Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen sowie von Metallerzeugnissen steigerten dagegen ihre Umsätze. Das Baugewerbe blieb mit minus 0,1 Prozent nahezu unverändert. Unter den Dienstleistungen stach Information und Kommunikation mit plus 1,5 Prozent hervor. Rückgänge gab es im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit minus 0,6 Prozent und bei den Unternehmensdienstleistern mit minus 0,2 Prozent.

BILD schreibt, Experten hätten bereits mit einer Abschwächung gerechnet, unter anderem wegen weiterhin hoher Energiepreise und Transportprobleme durch Niedrigwasser. Die Niedrigwasser-Passage hat in der amtlichen Mitteilung einen engen Ort: Sie betrifft Umsatzrückgänge einzelner Industriezweige, nicht die Revisionsbegründung für die Gesamtrechnung. Die Worte „hohe Energiepreise“ und „Experten“ kommen in der Pressemitteilung nicht vor. Destatis stellt fest, dass Erzeuger- und Einfuhrpreise weiter anzogen und die Investitionstätigkeit zusätzlich belasteten. Das ist ein Hinweis auf Preisdruck bei den Ausrüstungsinvestitionen im Vorjahresvergleich, keine allgemeine Expertenlage zur Energie. Wer die Abschwächung pauschal auf Energiepreise und Niedrigwasser zurückführt, vermengt eine amtliche Einzelbeobachtung mit einer nicht belegten Zuschreibung.

Auch die Beschäftigungsseite fehlt bei BILD. Die Wirtschaftsleistung erbrachten im dritten Quartal rund 45,7 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 222.000 Personen oder 0,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Rückgang konzentrierte sich vor allem auf das Verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe. Die durchschnittlich geleisteten Stunden je Erwerbstätigen stiegen nach vorläufigen IAB-Angaben um 0,1 Prozent, das Arbeitsvolumen sank um 0,3 Prozent. Die preisbereinigte Produktivität je Erwerbstätigenstunde nahm um 1,5 Prozent zu, je Erwerbstätigen um 1,7 Prozent. Die Sparquote der privaten Haushalte lag bei 9,1 Prozent, nach 9,4 Prozent im Vorjahresquartal. International blieb Deutschland hinter der Europäischen Union zurück: Das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP der EU stieg um 0,5 Prozent zum Vorquartal, in Spanien um 0,6 Prozent, in den USA um 0,8 Prozent. Italien stagnierte bei 0,0 Prozent, Frankreich sank um 0,1 Prozent.

BILD behauptet außerdem, auch nach der Korrektur bleibe die deutsche Wirtschaft auf Kurs, 2026 zum stärksten Wirtschaftsjahr seit 2022 zu machen. In der Destatis-Mitteilung vom 25. November steht das nicht. Die Behörde legt Quartalswerte vor, keine Jahresprognose und keinen Vergleich des laufenden Jahres mit 2022. Ob 2026 am Ende das stärkste Jahr seit 2022 wird, hängt vom vierten Quartal und von späteren Revisionen ab. Die bisherige Jahresmitte war positiv, das dritte Quartal flacher; beides ist belegt. Der Schluss auf das Gesamtjahr ist eine Wertung der Zeitung, keine amtliche Feststellung. Bereits in einem älteren Beitrag auf dieser Seite prüften wir Steingarts These vom Abstieg nach Plan anhand amtlicher Wirtschaftsdaten; die heutige Quartalszahl ist ein neuer Datenstand, kein nachträglicher Beleg für jene Kolumne.

Methodisch erinnert Destatis daran, dass die Schnellmeldung rund 30 Tage nach Quartalsende erscheint und wegen der begrenzten Datenlage unsicherer ist als die rund 25 Tage später folgenden ausführlichen Ergebnisse. Danach werden die Zahlen noch mehrmals überarbeitet. Eine Abwärtsrevision um 0,1 Prozentpunkte ist in diesem System nicht ungewöhnlich, und sie ändert nicht das Vorzeichen: Das dritte Quartal bleibt im Plus. Sie ändert aber die Beschreibung der Dynamik. Wer nur die Schlagworte Dämpfer, Fahrtverlust und Wachstumskurs übernimmt, lässt gerade die Teile weg, die Destatis diesmal erstmals im Detail vorlegt: den schwachen Konsum, den scharfen Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen, den Vorzeichenwechsel beim Export und den erneuten Rückgang der Erwerbstätigkeit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Korrektur der Schnellmeldung ist keine Sensation, sondern der vorgesehene Ablauf. Die erste Zahl kommt früh und mit lückenhafter Datenbasis, die zweite stützt sich auf den letzten Monat des Quartals. Wer daraus gleich einen Dämpfer macht, verkauft eine planmäßige Präzisierung als Stimmungsumschwung. Umgekehrt wäre es ebenso falsch, die Revision kleinzureden, als wäre die Abflachung nur ein Rechenrest.

KOMMENTAR / MEINUNG: Entscheidend ist die Zusammensetzung, nicht die Stelle hinter dem Komma. Wenn Haushalte kaum mehr ausgeben, Unternehmen spürbar weniger in Maschinen und Fahrzeuge stecken und der Export zum Vorquartal dreht, ist das ein anderes Bild als ein bloßes Plus. Dazu passt, dass weniger Menschen erwerbstätig sind als vor einem Jahr. Wachstum bei schrumpfender Beschäftigung kann Produktivität sein – oder ein Hinweis, dass die Menge der Arbeit nicht mehr mitwächst.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Zeitung, die aus drei positiven Quartalen schon das stärkste Jahr seit Jahren macht, greift vor. Das Jahr ist nicht zu Ende, und das Amt hat eine solche Jahresaussage gar nicht getroffen. Genauso wenig belegt ein flacheres Quartal den großen Niedergang. Wer die Bürger ernst nimmt, trennt die amtliche Tabelle von der Überschrift und sagt offen, was Destatis gemessen hat und was nur behauptet wird.

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Quellen:

Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 409 vom 25. November 2026: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/11/PD26_409_811.html

Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 381 vom 30. Oktober 2026 (Schnellmeldung): https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/10/PD26_381_811.html

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