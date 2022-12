Wiesbaden: Mann mit dunklen Teint und Messer raubt Kinder auf Dürerplatz aus!

(thi) Am frühen Mittwochnachmittag wurden drei 10 und 11 Jahre alte Jungs auf ihrem Heimweg von der Schule beraubt. Ein 11-jähriger Taunussteiner wartete gegen 13:25 Uhr am Dürerplatz auf seinen Bus, wobei er von einem Jugendlichen angesprochen und nach Geld gefragt wurde. Als der Geschädigte dies verneinte, habe ihm der Räuber sein Smartphone aus der Hand gerissen und es seiner weiblichen Begleiterin übergeben. Diese habe aus der Hülle des Smartphones die Busfahrkarte des 11-Jährigen entnommen und ihm das Telefon wieder zurückgegeben. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung Emser Straße. Die Räuber sollen 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Die weibliche Täterin habe eine weiße Jacke mit Kapuze und eine Bluejeans sowie eine Umhängetasche getragen. Der männliche Täter soll einen dunklen Teint, schwarze Haare gehabt haben und komplett dunkel bekleidet gewesen sein. Weiter hatte er einen Rucksack bei sich. Etwa 10 Minuten später kam es dann in der Emser Straße zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 10- und eines 11-jährigen Wiesbadeners, wobei der Täter ein Messer als Drohmittel eingesetzt habe. Der Räuber habe die Geschädigten ebenfalls nach Geld gefragt. Als die beiden Kinder angaben, kein Geld bei sich zu haben, habe der Unbekannte ein Messer gezogen. Da die Wiesbadener kein Geld bei sich hatten, ließ der Räuber von ihnen ab. Die beiden Kinder konnten daraufhin flüchten. Der gescheiterte Räuber wurde als circa 14 bis 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit dunklen Teint, kurzen, dunklen Haaren mit rasierten Seiten und einer normalen Statur beschrieben. Er habe eine schwarze Trainingsjacke, ähnlich der Marke Adidas und schwarze Jogginghose getragen.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der beiden Vorfälle sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2140 in Verbindung zu setzten.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden