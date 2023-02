Wiesbaden: Notgeiler Exhibitionist zeigt sich Frauen

Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, Samstag, 25.02.2023, 22:35 Uhr

(he)Am Samstagabend zeigte sich in Wiesbaden ein Exhibitionist in schamverletzender Art und Weise zwei jungen Frauen, konnte jedoch von der Polizei festgenommen werden. Die beiden 20-jährigen Frauen wurden gegen 22:35 Uhr an einer auf der Saarstraße gelegenen Haltestelle von dem Mann angesprochen. Als dies auf keine Resonanz stieß, entblößte sich der Mann vor den Frauen, welche sich anschließend von der Örtlichkeit entfernten. Die verständigte Polizei traf noch vor Ort auf die gemeldete Person, fertigte eine entsprechende Strafanzeige und führte die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch. Der Mann wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Es handelte sich um einen 43-Jährigen aus Wiesbaden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden