Symbolfoto – Bild KI-generiert

Wismar – Den Satz „Dann habt ihr morgen (…) Fischstäbchen“ hat nach Recherchen der Wochenzeitung „Die Zeit“ nicht ein Außenstehender gesagt, sondern die Geldgeberin der privaten Rettungsinitiative, Karin W.-M., in einer internen Sprachnachricht an das eigene Team. Der Zusammenhang war die Nacht zum 1. Mai 2026 im Skagerrak: Der Buckelwal, bekannt als Timmy, wurde bei schwerem Wellengang in einem stählernen Lastkahn gegen die Wände geschleudert. Initiator Jens S. fürchtete, eine Freilassung werde „der teuerste Flop aller Zeiten“. Darauf antwortete die Geldgeberin mit der Warnung, bei weiterem Seegang knalle das Tier dagegen – dann habe man am nächsten Tag „Fischstäbchen“. BILD macht daraus am Sonntag eine schockierende Schlagzeile, lässt aber zentrale Befunde der derselben Zeit-Recherche weitgehend weg: Die Walkuh hatte laut dem leitenden dänischen Pathologen seit Monaten nichts mehr gefressen, der Magen war leer. Eine eindeutige Todesursache steht damit nicht fest, eine bloße Leerstelle ist der Tod aber auch nicht.

Der BILD-Text erschien am Sonntag, dem 22. November 2026, um 17.46 Uhr und ist frei zugänglich. Er stützt sich ausdrücklich auf neue Recherchen der „Zeit“, die dafür unter anderem 13.000 Chatnachrichten, interne Dokumente und Aussagen von Beteiligten ausgewertet haben soll. Das zugrunde liegende Stück erschien in der „Zeit“-Ausgabe Nr. 50/2026 mit dem Datum 18. November; der NDR berichtete am 21. November. Die Strandung und der Transport liegen also mehr als ein halbes Jahr zurück. Auf pressecop24 gibt es dazu bereits mehrere ältere Beiträge, unter anderem zur Freilassung und zu späteren Streitigkeiten. Einen Text zu diesem Fischstäbchen-Satz und zur jetzt vorliegenden Zeit-Recherche gab es hier bisher nicht. Wir prüfen, was BILD dem Blatt entnimmt – und was die Zeitung weglässt. Beteiligte Privatpersonen nennen wir mit Vornamen und abgekürztem Nachnamen.

Zuerst der Satz, den der Chefredakteur zitiert hat, weil sich daran alles andere messen lässt. In der von der „Zeit“ ausgewerteten Chatgruppe soll Jens S., in frühen Dokumenten der Initiative als Einsatzleiter geführt, davor gewarnt haben, den Wal am nächsten Tag herauszulassen: Dann werde das „der teuerste Flop aller Zeiten, und die ganzen Kritiker haben alle recht, dass eine dumme Laientruppe den Wal umgebracht hat durch Dummheit.“ Karin W.-M., die die Aktion gemeinsam mit Media-Markt-Gründer Walter Gunz finanzierte, soll darauf geantwortet haben: „Wollt ihr das nicht verstehen? Wenn das Schiff sich bewegt bei Wellengang, dann knallt er dagegen. Dann habt ihr morgen (…) Fischstäbchen.“ Die Klammern stehen so in den vorliegenden Wiedergaben; welches Wort genau ausgelassen wurde, ist öffentlich nicht mitgeteilt. BILD rückt die Warnung an den Anfang und den Streit um das weitere Vorgehen danach. Die Reihenfolge in den ausführlicheren Wiedergaben der Zeit-Recherche ist umgekehrt: Erst die Sorge vor einem öffentlichen Flop, dann die Fischstäbchen-Antwort als Widerspruch dagegen, den Wal in der Barge zu lassen. Das ändert den Sinn. Es war keine zynische Ankündigung an die Öffentlichkeit, sondern eine interne Warnung der Geldgeberin an die eigene Gruppe.

Der Ort und die Lage sind in den Quellen enger beschrieben, als BILD sie zeichnet. In der Nacht zum 1. Mai, in der Nähe von Skagen im Skagerrak, sollen hohe Wellen gegen den Lastkahn geschlagen haben. Jemand aus der Besatzung – die „Zeit“ zitiert den Satz, ohne dass BILD ihn übernimmt – soll gesagt haben: „Der knallt gegen Metall. Versteht ihr das denn nicht? Der geht kaputt, wenn wir den da drinlassen jetzt.“ Ein Kapitän wird mit der Frage wiedergegeben, wie oft der Wal noch vorne anschlagen solle. Karin W.-M. soll die Barge zuvor mit einer Waschmaschine verglichen und gesagt haben, man müsse das Tier herausholen, „sonst wird er zu Tode geschüttelt“. BILD fasst das zu der Feststellung zusammen, der Wal sei immer wieder gegen die Stahlwände geschleudert worden und die Polsterung habe offenbar nicht ausgereicht. Das trifft die Richtung, verkürzt aber die internen Warnungen, die gerade aus dem Kreis der Retter selbst kamen.

Umstritten ist, was daraus für die Verletzungen folgt. BILD schreibt, am Maul sei eine offene Wunde zu sehen gewesen, und beruft sich auf Aussagen des Walretters Jeffrey Foster, wonach bei Freilassungsversuchen an der Schwanzflosse gezogen und der Schlepper „Robin Hood“ das Tier sogar mit Schläuchen an der Fluke fixiert haben soll. In den vorliegenden Zusammenfassungen der Zeit-Recherche heißt es, Foster und eine Tierärztin hätten am Morgen des 1. Mai Verletzungen am Maul festgestellt; der „Zeit“ lägen Bilder einer großen, leuchtend roten Wunde vor. Ein erster Versuch, das Tier mit einem Seil über die Fluke rückwärts aus der Barge zu leiten, sei gescheitert – Wale können nicht rückwärts schwimmen, und Timmy war vorwärts hineingeschwommen. Später soll Foster sich geweigert haben, an einem weiteren Seilplan mitzuwirken; die Freilassung gelang demnach am 2. Mai. Den von BILD genannten Schlauch-Vorwurf am Schlepper „Robin Hood“ konnten wir in den frei zugänglichen Zusammenfassungen so nicht unabhängig belegen; wir geben ihn deshalb nur als BILD-Wiedergabe einer Foster-Aussage wieder, nicht als festgestellte Tatsache.

Genau hier setzt die von BILD zitierte Gegendarstellung an. Die Tierärztin Kirsten Tönnies, die an der Aktion beteiligt war, sei laut BILD im Podcast „Im Kopf von … Dr. Kirsten Tönnies“ „ein bisschen schockiert“ und kritisiere, die Arbeit von sieben Wal-Experten komme zu kurz; die „Zeit“ tue so, als sei nur Foster vor Ort gewesen. Die Darstellung der Maulverletzung halte sie für übertrieben: Bei einer so schweren Verletzung hätte die Obduktion das deutlich zeigen müssen. Den gefährlichen Wellengang bestreite sie nicht, die Polsterung hätte besser sein müssen. Danach sei es wieder ruhiger gewesen, und am Samstagmorgen habe die Gefahr des Herumschleuderns nicht mehr bestanden. Diese Einlassung ist eine Stellungnahme einer Beteiligten, kein amtsärztliches Gegengutachten. Ob die Obduktion eine frische Maulwunde noch hätte zeigen können, ist selbst strittig: Bei der öffentlichen Untersuchung Anfang Juni auf Anholt erklärten dänische Fachleute, Verletzungen seien nicht zu erkennen gewesen, das könne aber auch an der Verwesung liegen.

Den schwersten Auslasser hat BILD am Ende. Die Zeitung schreibt, ob die Rettungsaktion den Tod beschleunigt habe, bleibe ungeklärt, und: „Die dänischen Untersuchungen konnten keine eindeutige Todesursache feststellen.“ Das war der Stand nach der öffentlichen Obduktion im Juni. Die Zeit-Recherche, auf die BILD sich stützt, geht weiter. Der NDR berichtet unter Berufung auf dieselbe Arbeit, aus dem noch unveröffentlichten Obduktionsbericht der dänischen Behörden gehe hervor, dass die Walkuh bereits ausgehungert war. Der leitende Pathologe Tim Kåre Jensen sagte der „Zeit“: „Ihr Magen war bei der Obduktion komplett leer.“ Und: „Sie hatte seit Monaten nichts mehr gefressen.“ Eine Krankheit als Todesursache sei nicht gefunden worden. Seine Vermutung: „Die Walkuh starb an Schwäche und ertrank, als sie sich nicht mehr über Wasser halten konnte.“ Der vollständige Bericht ist öffentlich weiter nicht zugänglich. Das ist keine gerichtlich festgestellte Todesursache, aber auch mehr als die Leerstelle, die BILD stehen lässt.

Dazu gehört ein zweiter Befund, den BILD ebenfalls nicht erwähnt. Zwei Fachleute analysierten für die „Zeit“ Netzreste und schlossen aus, dass es sich um ein Ostsee-Fischernetz gehandelt habe. Der Fischereibiologe Daniel Stepputtis sagte, die Walkuh habe wahrscheinlich ein Stellnetz aus dem Kattegat oder Skagerrak aus den Ankern gerissen und ein rund 150 Meter langes und drei Meter breites Netzteil hinter sich hergeschleppt: „Und das kostet richtig viel Kraft.“ Ein Fischereinetz-Händler erklärte, mit einer solchen Maulsperre habe das Tier kaum noch Nahrung aufnehmen können. Wann genau sie sich verfing, ist unklar; der Zusammenhang zwischen Netz und Hunger bleibt eine fachliche Einschätzung. Bereits im März war das Tier in der Wismarer Bucht mit Netzresten gesehen worden. Wer über den Transport spricht, ohne diesen vorherigen Zustand zu nennen, verkürzt die Vorgeschichte auf die Barge.

Hinzu kommt, was BILD sprachlich verwischt: Timmy war keine männliche Figur. Nach der Obduktion steht fest, dass es sich um ein Weibchen handelte, das in den letzten Monaten nicht trächtig war. Der populäre Name bleibt, die Biologie nicht. Freigelassen wurde das Tier am 2. Mai, rund 70 Kilometer vor der dänischen Küste im Skagerrak; der Kadaver wurde am 14. Mai vor Anholt gefunden, die Identifizierung über den Sender folgte am 16. Mai. Die Spanne von zwölf Tagen zwischen Freilassung und Fund, die BILD nennt, stimmt. Ob die mutmaßlichen Verletzungen in der Barge den Tod beschleunigten, ist damit weiter nicht nachgewiesen. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hatte die private Aktion geduldet, eine förmliche Beauftragung war nach späterer Darstellung des Ministeriums rechtlich nicht erforderlich. Fachleute des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund hatten zuvor empfohlen, das geschwächte Tier in Ruhe zu lassen. Minister Till Backhaus (SPD), der damals das Umweltressort führte, sagte der „Zeit“, von den Verletzungen höre er zum ersten Mal, und auf die Frage, ob er diesem Team erneut einen Buckelwal anvertrauen würde: „Ganz klar: Nein.“ BILD macht daraus, der Minister würde die Initiative „nicht erneut beauftragen“. Gunz erklärte, er habe von den Verletzungen nichts gewusst, es sei „sehr viel schiefgelaufen“. Karin W.-M. und die Initiative wiesen laut „Zeit“ den Vorwurf zurück, die Rettung nachträglich als Verletzung des Tierwohls umzudeuten.

Was bleibt, ist weniger sauber, als eine schockierende Überschrift es nahelegt, und ernster, als eine bloße Heldengeschichte es war. Belegt ist eine interne Warnung der Geldgeberin an die eigene Gruppe, festgemacht am Fischstäbchen-Satz, in einer Nacht schweren Seegangs. Belegt sind Streit, Zweifel an der Qualifikation und der spätere Befund eines leeren Magens. Nicht belegt ist, dass der Transport die Todesursache war. In einem früheren Bericht über die Freilassung und in einem Beitrag über eine spätere Dankesfeier des Ministers hatten wir Teile dieser Geschichte schon nachgezeichnet, als die internen Nachrichten noch nicht öffentlich waren. Die neuen Quellen ändern den Blick, sie schließen den Fall nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Fischstäbchen-Satz wirkt in der Überschrift wie ein kalter Witz über ein sterbendes Tier. Im Zusammenhang ist er etwas anderes: eine Warnung aus der eigenen Finanzierungsrunde an das eigene Team, den Wal nicht in der stählernen Wanne zu lassen. Wer den Satz aus diesem Streit löst, macht aus einer internen Alarmmeldung eine Pointe.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Geschichte über die Rettung ohne den leeren Magen und ohne das geschleppte Netz ist unvollständig. Wenn ein Pathologe sagt, die Walkuh habe seit Monaten nichts mehr gefressen, gehört das in denselben Text, der den Transport anklagt. Sonst entsteht der Eindruck, erst die Barge habe ein gesundes Tier zerstört. Das ist gerade die Frage, die offen bleibt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Mitleid rettet keinen Wal, wenn Fachleute vorher warnen und eine Privatinitiative trotzdem den Vortritt bekommt. Der Minister sagt inzwischen klar, er würde diesem Team kein solches Tier mehr anvertrauen. Das ist ein politisches Eingeständnis. Es ersetzt kein Urteil darüber, was am Ende den Tod verursacht hat – und genau deshalb darf die Berichterstattung Befund und Verdacht nicht in einen Topf werfen.

Was meinen Sie: Hat BILD den Fischstäbchen-Satz richtig eingeordnet – und wie schwer wiegt, dass die Zeitung den leeren Magen und das Netz kaum erwähnt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Die Zeit, Nr. 50/2026: Buckelwal vor Poel – »Der geht kaputt, wenn wir den da drinlassen«, 18.11.2026: https://www.zeit.de/2026/50/buckelwal-poel-rettung-tierquaelerei-till-backhaus

NDR: Buckelwal vor Poel schleppte 150 Meter Dorschnetz durch die Ostsee, 21.11.2026: https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/buckelwal-vor-poel-schleppte-150-meter-dorschnetz-durch-die-ostsee,wal-744.html

BILD: Wal Timmy – „Dann habt ihr morgen Fischstäbchen“, 22.11.2026: https://www.bild.de/regional/mecklenburg-vorpommern/wal-timmy-dann-habt-ihr-morgen-fischstaebchen-retter-unter-druck-6b02e0ac25b618a0b5d5bd64

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