Thumbnail: YouTube-Kanal „Martin Wehrle: Coaching- und Karrieretipps“

Berlin – Im YouTube-Video „Wadephul entlarvt: DAS rutschte ihm raus (unfassbar!)“ behauptet der Coach und Kommentator Martin Wehrle, Außenminister Johann Wadephul habe sich mit einem Satz „komplett verplappert“ und hinter verschlossener Tür eine „geheime Forderung“ vorgebracht: Deutsche Melde-, Sozial- und Aufenthaltsdaten wehrfähiger ukrainischer Männer sollten an Kiew gehen, damit die Männer „herangezogen“ werden können. Den Kern des Zitats hat Wehrle im Wesentlichen getroffen. Den Rahmen nicht. Wadephul sprach nicht hinter verschlossenen Türen und nicht als „Kriegsminister“, sondern öffentlich im Podcast von Paul Ronzheimer; das Gespräch ist auf den 9. September 2026 datiert, das Video erschien erst am 22. November. Eine beschlossene Datenweitergabe ist daraus nicht geworden. Der Minister sagte zugleich, eine Rückkehr solle „ohne Zwang“ erfolgen.

Das Video läuft auf dem Kanal „Martin Wehrle: Coaching- und Karrieretipps“ unter dem Handle @Martin_Wehrle. Es wurde am Sonntag, dem 22. November 2026, um 17.00 Uhr MEZ veröffentlicht, ist 16 Minuten und 8 Sekunden lang und der Kategorie Bildung zugeordnet. Bei unserem Abruf am selben Abend gegen 18.27 Uhr zählte es 4.154 Aufrufe, 626 Likes und 35 Kommentare. Der verifizierte Kanal hatte rund 757.000 Abonnenten. Sprecher ist Martin Wehrle selbst. Das Vorschaubild zeigt Außenminister Wadephul am Mikrofon, dazu die Zeile „WADE SCHOCKT UKRAINE“ und das Ausschnittbild von Händen, die ein Papier unterschreiben. Wadephul ist als Amtsträger erkennbar; Gesichter von Privatpersonen enthält das Bild nicht. Wir stützen uns auf das automatisch erzeugte deutsche Untertitelprotokoll. Einzelne Namen sind verhört; Zitate geben wir nur dort im Wortlaut wieder, wo sie klar verständlich sind, und kennzeichnen offensichtliche Hörfehler.

Gleich in der ersten halben Minute legt Wehrle eine Dramaturgie an, die das spätere Zitat schwerer macht, als es der Anlass hergibt. Ein „deutscher Spitzenpolitiker“ habe sich „komplett verplappert“ und „seine wahre Gesinnung enthüllt“. Wadephul habe „mit einer geheimen Forderung für blankes Entsetzen hier im Lande, aber auch in der Ukraine“ gesorgt. Die entscheidende Frage lautet bei Wehrle: „Was genau hat er hinter verschlossener Tür vorgeschlagen?“ Es gehe um „einen perfiden Plan des Kriegsministers“, um einen „brutalen Vertrauensbruch“ und eine „unfassbare Doppelmoral“. Das Originalzitat setze den Politiker „gerade massiv unter Druck“. Diese Kulisse ist der erste Prüfstein – und sie hält nicht stand. Das Gespräch lag zum Zeitpunkt des Uploads bereits gut zehn Wochen zurück. Es fand nicht hinter verschlossener Tür statt, sondern in einem öffentlichen Podcast. Und Wadephul ist Bundesaußenminister, nicht Kriegsminister; das Verteidigungsressort führt Boris Pistorius.

Wenig später liefert Wehrle die Quelle selbst nach und entkräftet damit seinen eigenen Einstieg. Das Zitat stamme „bei Paul Ronzheimer im Podcast“. Im Wortlaut, den Wehrle vorliest, heißt es: „Wir wissen ganz genau, wer hier lebt, wer z. B. die Sozialleistungen bezieht oder wer hier angemeldet ist, wer einen Aufenthaltsstatus hat. Anhand dieser Daten könnten diese Männer von der ukrainischen Regierung angeschrieben werden, dass sie herangezogen werden sollen. Ich finde, dass man das thematisieren kann und dass man es auch thematisieren muss.“ Dieser Kern ist in der Sache belastbar, in der Glättung aber etwas schärfer als das transkribierte Podcast-Gespräch. Im veröffentlichten Transkript des Ronzheimer-Podcasts sagt Wadephul unter anderem, man arbeite bereits mit der Ukraine zusammen und könne „schon Daten zur Verfügung stellen“; über solche Fragen müsse man miteinander reden. Man wisse, „wer hier lebt“, wer „Sozialleistungen zum Beispiel bezieht“, wer angemeldet sei und einen Aufenthaltsstatus habe. Mit diesen Daten könne man die Männer ansprechen, „dass sie auch vielleicht angeschrieben werden können von der ukrainischen Regierung“, damit sie „herangezogen werden sollen“. Man könne und müsse das thematisieren. Auf Nachfrage, ob Kiew dann Adressen bekäme, verweist Wadephul zudem auf ein von der ukrainischen Regierung in Berlin eingerichtetes Zentrum und sagt, Männer im wehrfähigen Alter könnten angesprochen, aufgefordert, gebeten werden; die Entscheidung liege bei der ukrainischen Regierung. Welche Konsequenz die Betroffenen zögen, sei ihre Sache – „ohne Zwang“.

Genau diesen Vorbehalt holt Wehrle später nach, stellt ihn aber als Widerspruch dar: Wie wolle man Männer, die vor dem Krieg geflohen seien, ohne Zwang an die Front bringen? Das ist ein politisches Argument, keine Fälschung des Zitats. Was Wehrle dagegen zu fest macht, ist der Schritt von einer diskutierten Möglichkeit zur bereits beschlossenen oder gar schon laufenden Weitergabe. Er sagt später, die Daten von Menschen, die „bei uns Asyl genießen“, „sollen ausgerechnet an den ukrainischen Staat weitergegeben werden“, und legt Wadephul in der Wiedergabe den Satz in den Mund, er werde „mal die Daten der jungen Männer an die Ukraine weiterleiten“. Im Podcast bleibt Wadephul bei „können“, „thematisieren“ und „vielleicht“. Eine eigene Rechtsgrundlage für das Filtern und Übermitteln von Melde- und Sozialdaten an eine ausländische Militärverwaltung ist öffentlich nicht vorgelegt worden; Datenschützer und juristische Kommentare verweisen auf Zweckbindung und Sozialgeheimnis. Auch eine spätere Umsetzung bis zu unserem Prüfzeitpunkt am 22. November ist aus den vorliegenden Quellen nicht ersichtlich. Der Satz beschreibt eine politische Idee, keinen vollzogenen Datentransfer.

Ein zweiter rechtlicher Punkt geht in Wehrles Sprache unter. Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland stehen in der Regel unter vorübergehendem Schutz nach der sogenannten Massenzustrom-Richtlinie, nicht automatisch unter klassischem Asyl. Wehrle spricht wiederholt von „Asyl“. Das klingt endgültiger, als der Rechtsstatus ist, und vermengt zwei verschiedene Schutzwege. Wie groß die Gruppe ist, um die es in der Debatte geht, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland beziffert: Zum Stichtag 30. Mai 2026 hielten sich 355.745 Männer zwischen 18 und 63 Jahren in Deutschland auf, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eingereist waren; im März 2025 waren es 297.660 gewesen. Das Innenministerium nannte für Ende Mai außerdem 265.804 Männer im engeren ukrainischen Wehralter von 23 bis 60 Jahren. Diese Zahlen sagen nichts über tatsächliche Wehrtauglichkeit oder Befreiungen. In einem früheren Bericht über Rückkehranfragen ukrainischer Männer hatten wir festgehalten, dass aus einem Berliner Beratungszentrum nur sehr wenige Anfragen von Männern in diesem Alter gemeldet wurden. Wehrle selbst nennt die amtlichen Zahlen nicht, argumentiert aber so, als sei die Zielgruppe bereits erfasst und gleichsam versandfertig.

Den Satz, Russland werde „für immer unser Feind bleiben, egal wie der Ukrainekrieg endet“, setzt Wehrle an den Anfang, als handle es sich um eine frische Amtsäußerung. Die Formulierung geht auf ein Telefonat vom Januar beziehungsweise Februar 2025 zurück. Wadephul, damals noch nicht Außenminister, glaubte mit Vertrauten des ukrainischen Präsidenten zu sprechen; tatsächlich führten russische Komiker das Gespräch. In der von Medien wiedergegebenen Fassung sagte er, Russland werde „immer ein Feind und eine Gefahr für unsere europäische Sicherheit sein“. In der Regierungspressekonferenz des Auswärtigen Amts vom 28. September 2026 wurde der Sprecher genau dazu befragt, nachdem Wadephul in New York mit Sergej Lawrow gesprochen hatte. Der Sprecher verwies auf die unveränderte Unterstützung der Ukraine, sagte aber auch, Deutschland sei bereit, zu einem konstruktiven Verhältnis mit Russland zurückzukehren, wenn Moskau den Angriffskrieg beende. Ob Wadephul den alten Satz noch aufrechterhalte, ließ er offen und verwies darauf, dass er aus der Zeit vor dem Regierungsantritt stamme. Wehrle erwähnt den Fake-Anruf und diese spätere Einordnung nicht. Einen Teil dieser Vorgeschichte hatten wir bereits in einem Beitrag zum Treffen Wadephuls mit Lawrow nachgezeichnet.

Ähnlich verkürzt fällt die Jahreszahl 2029 aus. Wehrle spricht erst von einer „Panikmache“ der Politik, wonach „2029 da steht der Russe bei uns an der Tür und fällt über Deutschland her“. Später legt er Wadephul direkt in den Mund, dieser verkünde groß, „die Russen greifen uns 2029 an“. Belegt ist etwas anderes: Verteidigungsminister Pistorius und später auch Wadephul haben sich auf nachrichtendienstliche Einschätzungen bezogen, nach denen Russland bis spätestens 2029 mindestens die Option für einen Krieg gegen die Nato schaffen könnte. Eine tagesschau-Recherche zur Jahreszahl hat nachgezeichnet, dass es um eine Fähigkeit und eine Planungsgröße geht, nicht um die feststehende Vorhersage eines Angriffs genau in diesem Jahr. Aus einer Option wird bei Wehrle ein angekündigter Überfall.

Weitere Behauptungen stehen neben dem Datenthema und sind teils Hörfehler, teils Zuspitzung. Die Automatikunterschrift nennt „den General Fad“ als Beispiel für „vernünftige Köpfe“, die einen Sieg über Russland als Katastrophe bezeichnet hätten, unter anderem wegen eines möglichen nuklearen Schritts oder eines Zerfalls des Landes. Gemeint ist nach Sinn und öffentlicher Debatte sehr wahrscheinlich der ehemalige Brigadegeneral Erich Vad, der wiederholt vor einer nuklearen Eskalation gewarnt hat; den Namen hat die Unterschrift offenbar verhört. Die Kooperation „zwischen dem großen Rüstungskonzern Rheinmetall und VW“, von der Wehrle sagt, er höre bereits davon, ist so nicht belegt: Rheinmetall hat eine Übernahme des VW-Werks Osnabrück öffentlich ausgeschlossen. Den Satz, „wir haben 27 Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg umgebracht“, führt Wehrle als moralischen Widerspruch an. Historiker sprechen üblicherweise von rund 27 Millionen Toten der Sowjetunion, nicht allein von ethnischen Russen; die Zahl ist also grob, aber in der Größenordnung geläufig. Die Nord-Stream-Sprengung präsentiert Wehrle als feststehende Tat „des ukrainischen Staates oder zumindest Menschen aus der Ukraine“ und als „größtes Attentat der Geschichte auf die deutsche Infrastruktur“. Ermittelt wird in Deutschland; ein rechtskräftiges Urteil, das diese Täterschaft abschließend feststellt, liegt öffentlich nicht vor. Es gilt die Unschuldsvermutung. Den Vorwurf, Friedrich Merz sei „heimlich noch ein Lobbyist von BlackRock“, dem Konzern, der „die meisten Aktien an Rüstungskonzernen rund um den Globus hält“, trägt Wehrle als Verdacht vor. Merz war bis 2020 Aufsichtsratschef der deutschen BlackRock-Tochter; das ist etwas anderes als ein aktuelles heimliches Mandat, und die Superlative zum Aktienbesitz bleiben Wehrles Behauptung.

Was Wehrle politisch will, sagt er klar und ist als Meinung kenntlich: Er selbst sei Kriegsdienstverweigerer, niemand dürfe gezwungen werden, in den Krieg zu ziehen, und die Bundesregierung solle „umschalten auf Diplomatie“. Den Widerspruch zwischen Waffenlieferungen und dem Schutz ukrainischer Männer in Deutschland hält er für unauflösbar, solange Berlin beides zugleich verspricht. Das darf man so sehen. Es ändert nichts daran, dass der Einstieg des Videos eine öffentliche Podcast-Äußerung vom 9. September in eine frische, geheime und bereits beschlossene Maßnahme eines „Kriegsministers“ umdeutet. Das Zitat ist prüfbar, die Verpackung ist es auch – und sie ist schiefer als der Satz, den Wadephul tatsächlich gesagt hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer zuerst eine geheime Forderung hinter verschlossener Tür ankündigt und kurz darauf dasselbe Zitat einem öffentlich abgerufenen Podcast zuordnet, arbeitet mit einem Kniff, nicht mit einem Versehen. Genau das untergräbt das berechtigte Misstrauen, das man einem Satz über Melde- und Sozialdaten entgegenbringen darf.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Frage, ob ein Zufluchtsland Adressen an einen kriegführenden Staat reicht, ist ernst. Gerade deshalb braucht es klare Begriffe: Außenminister ist nicht Kriegsminister, vorübergehender Schutz ist nicht dasselbe wie Asyl, und eine Idee zum Thematisieren ist noch keine vollzogene Datenübergabe. Wer das vermengt, macht aus einer heiklen Debatte eine fertige Verschwörung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass niemand gegen seinen Willen an die Front geschickt werden soll, ist ein starker Satz. Er wiegt umso mehr, wenn man ihn ohne falsche Kulisse vorträgt. Die Unschuldsvermutung gilt auch dort, wo es um Sprengungen und große Feindbilder geht. Härte in der Sache und Sorgfalt bei den Fakten gehören zusammen.

Was meinen Sie: Darf Deutschland der Ukraine Daten über hier lebende Männer zur Verfügung stellen – und wie weit darf ein Kommentar ein öffentliches Zitat dramatisch umdeuten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

RONZHEIMER.-Podcast: Ist Deutschland im Krieg gegen Russland? Mit Johann Wadephul, 9.9.2026: https://ronzheimer.podigee.io/832-ist-deutschland-im-krieg-gegen-russland-mit-johann-wadephul

Auswärtiges Amt: Erklärungen in der Regierungspressekonferenz, 28.9.2026: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/regierungspressekonferenz-2804184

tagesschau / WDR: Woher kommt die Russland-Prognose 2029?: https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/russland-nato-militaer-100.html

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