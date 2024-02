Zentralbanker kämpfen mit globalen Konflikten und den Folgen des COVID-19-Betrugs!

Ein Zusammenbruch des chinesischen Marktes und der Konflikt im Nahen Osten haben der Weltwirtschaft erheblichen Schaden zugefügt, und die Probleme beginnen gerade erst. Als Präsident Xi Jinping beschloss, China zu sperren, bis der letzte Teil des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) innerhalb seiner Grenzen verschwand, war klar, dass das Land mit einigen wirtschaftlichen Rückschlägen konfrontiert sein würde.

Trotzdem wetteten mehrere schwer getroffene Hedgefonds-Manager darauf, dass China wieder zum Leben erwacht, nachdem Jinping den wirtschaftlichen Wechsel wieder auf “ein” zurückgeworfen hatte. Fairerweise gegenüber diesen bullischen Investoren schien sich die US-Wirtschaft nach ihren vergleichsweise kurzen COVID-Lockdowns zu erholen. Etgefähr ein Jahr später erkannte die Bundesregierung jedoch die Tiefe des Schadens, den sie dem Arbeitsmarkt zugefügt hatte, und die Inflation begann zu steigen.

Heute kämpft die Fed immer noch mit den Fallouts. Es hätte nicht schwer vorhersagen sollen, dass China nach fast einem Jahr selbstverschuldeten Schadens durch seinen zielstrebigen obersten Führer vor noch größeren wirtschaftlichen Herausforderungen stehen würde als die USA. Dennoch konnten erfahrene Hedgefonds-Investoren wie Chua Soon Hock nicht sehen, was die Zukunft für die chinesische Wirtschaft bereithält.

“Ich schreibe Ihnen mit schwerem Herzen und größtem Bedauern”, sagte Chua in einem Brief an Kunden, nachdem sein 330-Millionen-Dollar-Fonds im vergangenen Monat um 19 Prozent gesunken war. “Mein Vertrauen als Händler ist verloren”. Experten glauben, dass mehr als 6 Billionen Dollar Marktwert aus chinesischen und Hongkonger Aktien seit einem Höhepunkt 2021 ausgelöscht wurden.

Scamdemic COVID “policies” entsellt sich als riesige wirtschaftliche Zerstörungskugel

Die USA und andere Länder auf der ganzen Welt mit ähnlichen wirtschaftlichen Problemen, die durch eine unkorrigierbare COVID-Politik verursacht wurden, werden jetzt durch den Krieg am Roten Meer verschärft. Seit zwei Monaten gibt es unaufhörliche Raketen-, Drohnen- und Entführungsangriffe auf zivile Schiffe im Roten Meer, die eine der größten Umleitungen des internationalen Handels in der Geschichte der Menschheit verursachten.

Die größten Rohstoffhändler der Welt, die Trafigura Group, scheinen etwas Optimismus über die Situation zu haben. “Bisher denke ich, dass wir Glück hatten, dass wir nicht gesehen haben, wie ein Öltanker getroffen wurde”, sagte Saad Rahim, Chefökonom der Trafigura Group. “Das könnte wirklich etwas sein, das dann den Geist konzentriert”.

Aber was Rahim nicht erkannt hat, ist, dass Unternehmen, die nicht wollen, dass ihre Öltanker durch dieses Gebiet laufen, tatsächlich ein großer Hit sind, auch wenn nicht direkt durch einen physischen Streik. Wir haben dies schon einmal mit dem Krieg in und um ölreiche Länder gesehen. Sobald der Druck auf die Ölpreise ausgeübt wird, üben die Ölpreise Druck auf alles andere aus.

Einige Experten glauben, dass die Störung des Verkehrs über die Route des Roten Meer/Suezkanals monatelang andauern könnte, wobei Nationen auf der ganzen Welt ihre negativen Auswirkungen erleben. Da höhere Frachtkosten und Lieferverzögerungen die Flamme der Inflation anheizen, wird es für die Zentralbanken noch schwieriger sein, die Zinssätze zu senken und zu versuchen, sich von COVID zu erholen.

Wann werden die meisten amerikanischen Wähler erkennen, dass Trump Kriege beendet hat und die verantwortlichen Kommunisten jetzt WAR-Kriege. Es ist alles Teil des großen Veruntreuungsschemas von Billionen von Dollar, die angeblich für “Kriege” ausgegeben werden, die nirgendwohin gehen, nichts bringen und zu unzähligen Leben führen, die für immer ruiniert und verloren gehen. Das Biden-Regime ist mit der KPCh zusammen, so dass jede “Zerstörung” gut für ihre Taschen ist, während die Mittelschicht Amerikas von Krieg, Pharma und New-Age-Scamdemics vom Angesicht der Erde abgewischt wird.

Lesezeichen Censored.news auf Ihre Lieblingswebsites für Wahrheitsnachrichten über Abtreibungen, Selbstmord und Horrorgeschichten über psychische Gesundheit, die von den Massenmedien zensiert werden, während Sie dies lesen.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

NaturalNews.com

TheDailyDoom.com

newstarget.com