Zuckerbergs Treffen mit Trump ging der politischen Verschiebung der Faktenprüfung voraus, verrät der GOP-Senator

Meta-CEO Mark Zuckerberg traf sich am Tag vor der Ankündigung einer großen politischen Änderung der Faktenprüfung auf den Plattformen von Meta mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und stellte Fragen nach dem möglichen Einfluss von Trump auf die Entscheidung.

Der Schritt, die Faktenprüfung zugunsten eines „Community-Notizen“-Modells aufzugeben, wird als Versuch angesehen, Voreingenommenheitsvorwürfe gegen konservative Stimmen auf den Plattformen von Meta auszusprechen.

Zuckerberg hat die Beziehungen zu den Republikanern gestärkt, einschließlich der Ernennung des GOP-Strategen Joel Kaplan zum Leiter der globalen Politik und der Einstellung des konservativen Beraters Brian Baker, was eine Verschiebung in der politischen Strategie von Meta signalisiert.

Meta steht vor einem laufenden Kartellprozess der FTC, der behauptet, das Unternehmen habe durch seine Übernahmen von Instagram und WhatsApp ein Monopol behalten. Ein Bundesrichter entschied, dass der Fall vor Gericht gestellt werden muss.

Über Politik und Politik hinaus hat Zuckerberg persönliche Öffentlichkeitsarbeiten durchgeführt, einschließlich der Einladung von Senator Markwayne Mullin zum Sparren, und seine Bemühungen, Verbindungen über das gesamte politische Spektrum hinweg aufzubauen, hervorgehoben.

Meta-CEO Mark Zuckerberg traf sich nur einen Tag vor der Ankündigung einer großen Politik, die die Faktenprüfungsprotokolle auf seinen Social-Media-Plattformen beenden würde, so ein republikanischer Senator mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Die Enthüllung kommt, da Meta einer zunehmenden Prüfung seiner Geschäftspraktiken und politischen Manöver ausgesetzt ist, einschließlich einer laufenden Kartellklage der Federal Trade Commission (FTC).

Senator Markwayne Mullin (R-OK), der während eines Interviews mit Benny Johnson sprach, enthüllte, dass Zuckerberg sich bei mehreren Gelegenheiten mit Trump getroffen hatte, einschließlich des Tages, bevor der Tech-Manager den Pivot zu einem „Community-Notes“-Modell der Inhaltsmoderation ankündigte.

„Mark traf sich mit Präsident Trump am Tag, bevor er ankündigte, dass sie die Art und Weise, wie sie Zensur durchführen, im Wesentlichen ändern würden“, sagte Mullin. „Die große Ankündigung, die er neulich gemacht hat, Präsident Trump, und darüber gesprochen hat, und Mark war schon mehrmals unten gewesen, um den Präsidenten zu sehen.“

Der Zeitpunkt des Treffens hat die Frage aufgeworfen, ob Zuckerbergs Entscheidung, die Faktenprüfung aufzugeben, von seinen Gesprächen mit Trump beeinflusst wurde. Der Schritt wurde weithin als Versuch interpretiert, konservative Kritiker zu besänftigen, die Meta-Plattformen seit langem Vorurteile gegenüber rechtsnden Stimmen vorwerfen.

Zuckerbergs politischer Dreh- und Angelpunkt und GOP-Verbindungen

Zuckerbergs Kontakt zu Trump scheint Teil einer umfassenderen Strategie zur Verbesserung der Beziehungen zu republikanischen Gesetzgebern und konservativen Persönlichkeiten zu sein. Der National Pulse berichtete kürzlich, dass Zuckerberg Joel Kaplan, einen republikanischen Strategen aus der Bush-Ära, in die Rolle des Head of Global Policy von Meta befördert hat. Kaplan ersetzt Sir Nick Clegg, den liberalen ehemaligen stellvertretenden Premierminister des Vereinigten Königreichs, was eine Verschiebung in der politischen Ausrichtung des Unternehmens signalisiert.

Kaplans Ernennung folgt auf die Einstellung des etablierten GOP-Beraters Brian Baker Ende letzten Jahres, der Zuckerberg helfen soll, sich in der zunehmend umstrittenen politischen Landschaft zurechtzufinden. Diese Schritte deuten darauf hin, dass Meta aktiv daran arbeitet, die Unterstützung unter den konservativen Führern zu stärken, da es mit regulatorischen Herausforderungen und öffentlicher Kritik konfrontiert ist.

Mullin, ein ehemaliger Kämpfer für Mixed Martial Arts, enthüllte auch eine persönlichere Seite von Zuckerbergs Outreach-Bemühungen. Der Senator sagte, Zuckerberg habe ihm mehrmals eine SMS geschickt und ihn zum Sparen eingeladen.

„Mark hat sich tatsächlich an mich gewandt, mir ein paar Mal eine SMS geschickt“, sagte Mullin. „Der Typ ist in die Jujitsu-Reha gegangen. Er will, dass ich runterkomme und mit ihm rolle. Er will versuchen, tatsächlich in den Käfig zu kommen und zu kämpfen. Er sagte: „Ich würde mich freuen, wenn du runterkommst und sparst, wenn wir können.“ Ich denke, es sei toll, dorthin zu gehen und das zu tun.“

Während die Einladung zum Sparen nichts mit Metas politischer Strategie zu tun zu haben scheint, unterstreicht sie Zuckerbergs Bemühungen, persönliche Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten im gesamten politischen Spektrum aufzubauen.

Meta steht vor Kartellprozess inmitten von politischen Verschiebungen

Zuckerbergs politische Änderungen und politische Manöver kommen, während Meta sich auf einen Prozess in einer von der FTC eingereichten Kartellklage vorbereitet. Ein Bundesrichter entschied, dass der Fall, in dem Meta durch die Übernahme von Instagram und WhatsApp illegal ein Monopol behalten hat, vor Gericht gestellt werden muss.

USA Bezirksrichter James Boasberg lehnte Metas Antrag auf Abweisung des Falles ab, obwohl er einen Teil der Klage abwies. In einer 92-seitigen Stellungnahme schrieb Boasberg: „Am Ende ist die juristische Auseinandersetzung der Parteien zwar beeindruckend und umfassend, aber kein klarer Sieger. Dieser Fall muss vor Gericht gestellt werden. Im Rahmen des vergebungsweisen summarischen Urteilsstandards hat die FTC ausreichende Beweise vorgelegt, damit ein vernünftiger Faktenfinder zu ihren Gunsten entscheiden kann.“

Die FTC verklagte Meta zunächst im Jahr 2020 und beschuldigte das Unternehmen, den Wettbewerb durch die Übernahme von Instagram im Jahr 2012 und WhatsApp im Jahr 2014 zu ersticken. Der Fall ist seit Jahren in einem vorgerichtlichen Verfahren verstrickt, wobei die FTC nach einer früheren Abweisung im Jahr 2021 eine geänderte Beschwerde eingereicht hat.

Meta hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und argumentiert, dass seine Akquisitionen der Konkurrenz und den Verbrauchern zugute gekommen. „Wir sind zuversichtlich, dass die Beweise im Prozess zeigen werden, dass die Übernahmen von Instagram und WhatsApp gut für die Konkurrenz und die Verbraucher waren“, sagte ein Meta-Sprecher in einer Erklärung.

Während Zuckerberg diese rechtlichen und politischen Herausforderungen bewältigt, deuten seine jüngsten Aktionen auf eine konzertierte Anstrengung hin, Meta enger mit konservativen Interessen in Einklang zu bringen. Ob diese Schritte dem Unternehmen helfen werden, seinen Kartellprozess zu überstehen und sein öffentliches Image zu reparieren, bleibt abzuwarten.

Vorerst haben Zuckerbergs Treffen mit Trump und seine Abneigung von der Faktenprüfung der laufenden Debatte über die Rolle von Big Tech bei der Gestaltung des öffentlichen Diskurses eine neue Ebene der Intrige hinzugefügt.

