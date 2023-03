Zwei Kinder aus Geisenheim vermisst!

Geisenheim, 07.03.2023, 06:00 Uhr,

(wie) Seit Dienstagmorgen werden die 11-jährige Celine KRAMER und der 13-Jährige Leon STEINHEIMER aus Geisenheim vermisst. Die Vermissten wurden zuletzt am Dienstagvormittag gegen 06:00 Uhr in der Trinostraße gesehen und sind seitdem unbekannten Aufenthalts. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sie in Begleitung eines 17-Jährigen Luka unterwegs sein. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Beide Kinder erscheinen älter als sie es wirklich sind. Die Vermisste 11-Jährige ist 1,55 Meter groß und schlank sowie ca. 55 Kilogramm schwer. Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare und war zuletzt mit einer hellgrauen Jacke der Marke „Nike“ und einer Schlafanzughose mit Zebramuster bekleidet. Der vermisste 13-Jährige ist 1,86 Meter groß, kräftig gebaut und circa 90 kg schwer. Er hat an den Seiten kurze und auf dem Haupt längere, rote Haare mit Pony. Bekleidet soll er mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Weste sein, zudem trägt er eine schwarz-grau karierte Bauchtasche mit sich. Es gibt Hinweise, dass die Kinder im Bereich Norddeutschland unterwegs sind. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345- 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.