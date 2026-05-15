ZWEI PSYCHIATRIE-FACHARBEITER-FLÜCHTLINGE AN EINEM TAG! SCHOCK-ALARM NACH DOPPELTER FLUCHT – JETZT RÄTSELN ERMITTLER ÜBER MÖGLICHE VERBINDUNG!

Emmendingen steht unter Schock! Während Polizei und Ermittler ohnehin schon mit Hochdruck nach einem aus einer geschlossenen Psychiatrie verschwundenen Gewalttäter suchen, kommt jetzt heraus: Am selben Tag verschwand offenbar noch ein weiterer Mann aus derselben Einrichtung. Eine Entwicklung, die viele Fragen aufwirft und die Diskussion über Sicherheitskonzepte in geschlossenen Einrichtungen neu entfacht. Die Nachricht sorgt weit über Baden-Württemberg hinaus für Unruhe. Denn plötzlich steht nicht mehr nur ein einzelner Fall im Fokus – sondern eine spektakuläre Doppel-Flucht, die selbst erfahrene Beobachter aufhorchen lässt.

Im Mittelpunkt steht Ahmed H., der wegen schwerer Gewaltdelikte in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht war. Nach Behördenangaben soll er bei einem genehmigten Freigang das gesicherte Gelände verlassen und nicht zurückgekehrt sein. Besonders brisant: Dem Mann wurden in der Vergangenheit schwere Taten vorgeworfen. Nach Informationen der Ermittler soll er einen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und einen weiteren Menschen bedroht haben. Später kam ein weiterer Vorfall hinzu. Dennoch wurde sein Gefahrenpotenzial zuletzt offenbar als deutlich reduziert bewertet. Hintergrund seien positive Entwicklungen während der Behandlung gewesen, darunter Therapiebeteiligung und Medikamenteneinnahme. Genau diese Einschätzung sorgt nun für heftige Diskussionen. Kritiker fragen: Wie sicher sind solche Prognosen wirklich – und welche Risiken entstehen, wenn Lockerungen gewährt werden?

Noch explosiver wird die Lage durch den zeitlichen Zusammenhang mit dem zweiten Flüchtigen. Auch Sofiane O., der wegen eines schweren Gewaltdelikts untergebracht war, verschwand am selben Tag. Ob zwischen beiden Fällen eine Verbindung besteht, bleibt offiziell offen. Ermittler halten sich auffällig bedeckt und verweisen auf laufende Maßnahmen. Genau dieses Schweigen befeuert Spekulationen. Handelt es sich um einen Zufall – oder steckt mehr dahinter? In der Bevölkerung wächst die Verunsicherung. Während die Fahndung weiterläuft, bleibt eine Frage im Raum: Wie konnte es zu einem solchen Sicherheitsbeben kommen – und wer trägt am Ende die Verantwortung?

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