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Bergheim – Nach dem Fund eines toten Mannes in einer leerstehenden Schule im Stadtteil Niederaußem hat die Polizei einen 15-jährigen Deutschen festgenommen. Das Amtsgericht Bergheim erließ am Freitag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags; der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet die Tat. Der 38-jährige Wohnungslose soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch tödliche Stichverletzungen ums Leben gekommen sein. Eine Mordkommission der Kölner Kriminalpolizei ermittelt weiter, das Motiv ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang ungeklärt.

Stand: 13:46 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 27. November 2026 mit der Überschrift „Leiche in verlassener Schule gefunden: Junge (15) festgenommen!“. Wir haben die Angaben mit der gemeinsamen Nachtragsmeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Köln abgeglichen, die am Freitag um 13.20 Uhr über das Presseportal verbreitet wurde, sowie mit der ersten Amtmeldung vom Donnerstagabend, 19.22 Uhr, und mit der dpa-Fassung, die der Kölner Stadt-Anzeiger am Freitag um 18.12 Uhr veröffentlichte. Der Kern stimmt: In der leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem wurde am Donnerstag ein toter Mann gefunden, ein 15-Jähriger wurde festgenommen, eine Mordkommission ermittelt. An einem entscheidenden Punkt ist der BILD-Text jedoch überholt, und mehrere amtlich mitgeteilte Details fehlen dort ganz.

Der amtliche Ablauf beginnt am Donnerstag, dem 26. November 2026. Gegen 15.30 Uhr erhielt die Polizei im Rhein-Erft-Kreis einen Hinweis, demzufolge in einer leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem eine Leiche gefunden worden sei. Polizeikräfte fanden in dem Gebäude an der Straße Im Euel einen leblosen Mann mit Spuren von Gewalteinwirkung. Der Tatort wurde gesichert, Verstärkungskräfte umstellten das Objekt. Die Kriminalpolizei Köln richtete eine Mordkommission ein und entsandte den Erkennungsdienst zur Spurensicherung. Wer den Hinweis gab, teilten die Behörden nicht mit; das lässt auch BILD offen. Über den ersten Fund in der leerstehenden Schule haben wir bereits berichtet.

Am Freitag um 13.20 Uhr folgte der Nachtrag. Staatsanwaltschaft und Polizei Köln gaben gemeinsam bekannt, die Polizei habe noch in den Abendstunden des Donnerstags einen 15-jährigen Deutschen festgenommen. Bei dem Toten handle es sich um einen 38-jährigen Deutschen. Die Staatsanwaltschaft Köln prüfe derzeit, ob die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls gegeben seien. Die Mordkommission ermittle weiter zu Tatablauf, Hintergründen und Tatmotivation. Genau diesen Stand gibt BILD im Wesentlichen wieder: Die Festnahme werde am Freitag verkündet, es werde geprüft, ob ein Haftbefehl beantragt werde, eine Mordkommission ermittle.

Im Laufe des Freitags war dieser Stand jedoch überholt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft, die dpa und der Kölner Stadt-Anzeiger am Nachmittag und frühen Abend wiedergaben, erließ das Amtsgericht Bergheim Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der 15-Jährige befinde sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm sei ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt worden. BILD schreibt dagegen weiterhin, es werde geprüft, ob ein Haftbefehl beantragt werde. Das war um 13.20 Uhr der amtliche Wortlaut. Am Abend gilt ein anderer: Der Haftbefehl ist erlassen, der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Das ist die wichtigste Abweichung.

Auch der Inhalt des Vorwurfs geht über das hinaus, was BILD mitteilt. Die Staatsanwaltschaft erklärte, bei dem Opfer handele es sich um einen 38 Jahre alten Wohnungslosen. Der Mann habe sich offenbar seit einiger Zeit in dem leerstehenden ehemaligen Schulgebäude aufgehalten, um dort zu übernachten. Der 15-Jährige sei „gelegentlich“ dort gewesen und soll den 38-Jährigen gekannt haben. In der Nacht von Mittwoch, dem 25. November, auf Donnerstag soll der Jugendliche dem Mann aus „bislang ungeklärtem Anlass“ tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Der Jugendliche bestreitet die Tat. Keine dieser Angaben steht in dem geprüften BILD-Text: weder die Wohnungslosigkeit des Toten noch die mögliche Bekanntschaft, weder die Stichverletzungen noch die bestreitende Einlassung, noch die rechtliche Einordnung als Totschlag.

Gerade deshalb kommt es auf die Wortwahl an. Eine Mordkommission ist ein Ermittlungsinstrument der Kriminalpolizei, kein Schuldspruch und keine Festlegung auf den Mordtatbestand. Der Haftbefehl richtet sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf den dringenden Verdacht des Totschlags. Das ist eine andere rechtliche Kategorie als Mord. Für den 15-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung. Er ist Beschuldigter, nicht Verurteilter, und er bestreitet die Tat. Formulierungen, die den Jugendlichen bereits als Täter festschreiben, gehen über den amtlichen Stand hinaus.

Streng zu beachten ist außerdem der Jugendschutz. Die Behörden nennen weder den Namen des 15-Jährigen noch den des Toten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte wörtlich: „Mit Blick auf das jugendliche Alter und dem daraus resultierenden besonderen Schutz seiner Persönlichkeitsrechte können weitere Informationen zur Person und insbesondere zum Vorleben des Beschuldigten nicht erteilt werden.“ Wir folgen dieser Grenze: keine Klarnamen, keine Angaben zum Vorleben, keine identifizierenden Details zu Schule, Familie oder Wohnadresse des Jugendlichen. BILD nennt ebenfalls keinen Namen, bleibt aber bei der zugespitzten Bezeichnung „Junge“ und lässt den förmlichen Schutzhinweis der Staatsanwaltschaft weg.

Was die Behörden öffentlich sagen, gehört dagegen in den Bericht. In der Nachtragsmeldung vom Freitagmittag bezeichnen Staatsanwaltschaft und Polizei Köln sowohl den Festgenommenen als auch den Toten als Deutsche. BILD erwähnt die Nationalität nicht. Wir geben sie wieder, weil sie in der Amtmeldung steht, und spekulieren nicht darüber hinaus. Ebenso nennen wir das Alter des Toten, 38 Jahre, das in der Amtmeldung und in der späteren Unterrichtung durch die Staatsanwaltschaft übereinstimmend angegeben wird.

Zum Ort bleiben wir bei der amtlichen Beschreibung. Die Behörden sprechen von einer leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem an der Straße Im Euel. Einen früheren Schulnamen, eine Hausnummer oder weitere Adressdetails veröffentlichen sie nicht. Deshalb nennen auch wir keinen Schulnamen. Bergheim ist die Kreisstadt des Rhein-Erft-Kreises in Nordrhein-Westfalen, westlich von Köln; Niederaußem ist ein Stadtteil. Zuständig sind Staatsanwaltschaft und Polizei Köln, obwohl der erste Hinweis bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis einging. Diese Zuständigkeitslage hatte sich schon in der Erstmeldung vom Donnerstag gezeigt.

Offen bleiben nach wie vor das Motiv und der genaue Tatablauf. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem bislang ungeklärten Anlass. Wie die Ermittler dem Jugendlichen so rasch auf die Spur kamen, haben die Behörden öffentlich nicht im Einzelnen dargelegt. Auch wer den Hinweis gegeben hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0221 229–0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. Weitere Einzelheiten zur Spurensicherung, zur Obduktion und zu möglichen Tatwerkzeugen sind in den vorliegenden amtlichen Texten nicht ausgeführt; die Behörden beschränken sich auf die Angabe tödlicher Stichverletzungen und auf Spuren von Gewalteinwirkung.

Dass BILD hinter dem Abendstand zurückbleibt, erklärt sich aus dem zeitlichen Abstand der amtlichen Texte. Die Nachtragsmeldung um 13.20 Uhr beschrieb noch die Prüfung eines Haftbefehls. Erst die spätere Unterrichtung durch die Staatsanwaltschaft, festgehalten in der dpa-Fassung des Kölner Stadt-Anzeigers um 18.12 Uhr, nennt den erlassenen Haftbefehl, die Untersuchungshaft, den Pflichtverteidiger, die Wohnungslosigkeit des Opfers und den Vorwurf der tödlichen Stichverletzungen. Wer nur den früheren BILD-Text liest, erfährt die Festnahme zutreffend, aber nicht mehr den aktuellen justiziellen Stand.

Festzuhalten bleibt damit der Stand am Freitagabend, 27. November 2026: In der leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem wurde am Donnerstagnachmittag ein 38-jähriger Deutscher tot aufgefunden, ein Wohnungsloser, der dort offenbar übernachtet hatte. Ein 15-jähriger Deutscher, der sich nach Darstellung der Staatsanwaltschaft gelegentlich dort aufhielt und den Mann gekannt haben soll, wurde noch am Donnerstagabend festgenommen. Das Amtsgericht Bergheim erließ am Freitag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft, ein Pflichtverteidiger steht ihm zur Seite, und er bestreitet die Tat. Die Mordkommission ermittelt weiter.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Meldung, die stehenbleibt, während das Gericht schon entschieden hat, hilft niemandem. Wer nur die Prüfung eines Haftbefehls beschreibt, obwohl der Beschluss bereits vorliegt, bleibt hinter den Behörden zurück.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Jugendlicher bleibt ein Jugendlicher, auch wenn der Vorwurf schwer wiegt. Kein Name, kein Vorleben, keine fertige Schuld: Das ist nicht Nachsicht, sondern Recht. Die Unschuldsvermutung gilt, und der Beschuldigte bestreitet die Tat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein leerstehendes Schulhaus als Nachtquartier eines Wohnungslosen, und darin ein Toter: Das darf niemanden kaltlassen. Stillgelegte Gebäude dürfen nicht zu unsichtbaren Orten werden, an denen erst ein Hinweis die Polizei auf den Plan ruft.

Unschuldsvermutung achten – keine Namen, keine Vorverurteilung!

Quellen:

Polizei Köln / Staatsanwaltschaft Köln, Presseportal, 27.11.2026, 13.20 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6399382

Polizei Köln / Staatsanwaltschaft Köln, Presseportal, 26.11.2026, 19.22 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6398820

Kölner Stadt-Anzeiger / dpa, 27.11.2026, 18.12 Uhr: https://www.ksta.de/region/rhein-erft/bergheim/15-jaehriger-festgenommen-leiche-in-schule-in-bergheim-gefunden-2-1426243

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