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Bergheim – Die Bild-Zeitung berichtet, ein 15-Jähriger habe nach einer tödlichen Tat in einer leerstehenden Schule das Opfer mit dem Handy gefilmt. Gegen den Jugendlichen besteht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln der dringende Tatverdacht des Totschlags; er sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet die Tat. In den vorliegenden Mitteilungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ist von einem Video oder einem Filmen des Opfers keine Rede. Der 38-jährige Wohnungslose war am Donnerstag in dem Gebäude in Bergheim-Niederaußem tot aufgefunden worden.

Stand: 13:46 Uhr MEZ

Der amtliche Stand ist damit zunächst unverändert. Am Donnerstag, dem 26. November, ging gegen 15.30 Uhr ein Hinweis bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis ein, in einer leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem sei eine Leiche gefunden worden. Einsatzkräfte fanden in dem Gebäude an der Straße Im Euel einen leblosen Mann mit Spuren von Gewalteinwirkung. Noch in den Abendstunden nahm die Polizei einen 15-jährigen Deutschen fest. Über den ersten Fund in der leerstehenden Schule haben wir bereits berichtet. Nach einer späteren Unterrichtung durch die Staatsanwaltschaft, festgehalten in einer dpa-Meldung des Kölner Stadt-Anzeigers, erließ das Amtsgericht Bergheim am Freitag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Jugendliche sitzt in einer Justizvollzugsanstalt, ein Pflichtverteidiger steht ihm zur Seite, und er bestreitet die Tat. Bei dem Toten handelt es sich um einen 38-jährigen Deutschen, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft als Wohnungsloser offenbar seit einiger Zeit in dem Gebäude übernachtet hatte. Der 15-Jährige sei gelegentlich dort gewesen und soll den Mann gekannt haben. In der Nacht vom 25. auf den 26. November soll er ihm aus bislang ungeklärtem Anlass tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Eine Mordkommission der Kölner Kriminalpolizei ermittelt weiter; der Vorwurf lautet auf Totschlag, nicht auf Mord.

Einen neuen Aspekt wirft erst ein BILD-Bericht vom Samstag auf. Darin heißt es, der 15-Jährige solle das Opfer nach der Tat mit dem Handy gefilmt haben; die Ermittler seien sich sicher, dass eine auf einer Aufnahme zu hörende Stimme dem Jugendlichen zuzuordnen sei. BILD überschreibt den Vorgang als Mord und beschreibt den Inhalt der Aufnahme. Diese Schilderung und etwaige Zitate aus einem solchen Video geben wir nicht wieder. In der gemeinsamen Nachtragsmeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Köln vom Freitagmittag sowie in der späteren Unterrichtung zum Haftbefehl kommt ein Video, ein Filmen des Opfers oder eine Stimmenzuordnung nicht vor. Ein lokaler Bericht vom Samstag schreibt lediglich, Polizei und Staatsanwaltschaft werteten unter anderem Handydaten aus. Das bestätigt weder die Existenz eines Tatvideos noch die von BILD behauptete Zuordnung. Die Staatsanwaltschaft hat mit Blick auf das jugendliche Alter weitere Angaben zur Person und zum Vorleben des Beschuldigten ausdrücklich abgelehnt. Deshalb nennen wir weder einen Klarnamen noch eine Schulform, noch Angaben zu Mitschülern oder zu weiteren privaten Aufnahmen.

Damit bleibt die zentrale neue Behauptung vorerst eine Zeitungsangabe ohne amtliche Bestätigung. BILD nennt den Vorgang „Obdachlosen-Mord“, obwohl der Haftbefehl nach Darstellung der Staatsanwaltschaft auf Totschlag lautet; eine Mordkommission ist ein Ermittlungsinstrument und keine rechtliche Festlegung auf den Mordtatbestand. Formulierungen, die den 15-Jährigen bereits als überführten Täter darstellen, gehen über den öffentlichen Stand der Behörden hinaus. Für den Jugendlichen gilt die Unschuldsvermutung. Wer den Hinweis gegeben hat, wie die Ermittler dem Beschuldigten zugeordnet wurden und welches Motiv vorliegen könnte, haben Polizei und Staatsanwaltschaft öffentlich nicht im Einzelnen dargelegt. Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter der Telefonnummer 0221 229–0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein schwerer Vorwurf gegen einen Jugendlichen wird nicht dadurch wahrer, dass ihn eine Schlagzeile als Tatsache verkauft. Maßgeblich bleibt, was Gericht und Staatsanwaltschaft öffentlich mitteilen, nicht was hinter einer Bezahlschranke als Enthüllung angeboten wird.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer ein mutmaßliches Tatvideo beschreibt oder zitiert, verletzt die Würde des Toten und treibt Spektakel mit einem Minderjährigen. Dafür gibt es keinen journalistischen Rechtfertigungsgrund.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Unschuldsvermutung gilt auch dann, wenn der Vorwurf totbringender Gewalt lautet. Ein Haftbefehl ist kein Urteil, und Bestreiten heißt: Die Schuld ist nicht festgestellt.

Unschuldsvermutung achten – keine Namen, keine Vorverurteilung!

Quellen:

Polizei Köln / Staatsanwaltschaft Köln – Nachtrag zur Pressemitteilung, 27.11.2026, 13.20 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6399382

Kölner Stadt-Anzeiger / dpa – Haftbefehl wegen Totschlags, 27.11.2026, 18.12 Uhr: https://www.ksta.de/region/rhein-erft/bergheim/15-jaehriger-festgenommen-leiche-in-schule-in-bergheim-gefunden-2-1426243

BILD – Teenager soll Opfer nach der Bluttat gefilmt haben, 28.11.2026: https://www.bild.de/regional/nordrhein-westfalen/bergheim-teenager-15-soll-opfer-nach-der-bluttat-gefilmt-haben-6b09c71a741a4ef94784aacc

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