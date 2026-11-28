Schwerin – „Die Antifa regiert“: Mit dieser Zeile attackiert NIUS den neuen Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern, Michael Noetzel (Linke), und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Antifa-Beiträge, um die es geht, gibt es tatsächlich. Doch eine zentrale Behauptung im Video hält der Prüfung nicht stand, und vieles darin ist Meinung, nicht Tatsache.

Stand: 13:50 Uhr MEZ

Das Video „Schwesigs Justizminister: ‚Als Sympathisant von Terroristen begonnen, jetzt Chef der Staatsanwälte‘“ erschien am 27. November um 12.44 Uhr auf dem Kanal NIUS und dauert gut 20 Minuten. Es diskutieren unter anderem die NIUS-Kommentatoren Alexander Kissler und Wolfgang Herles. Grundlage unserer Prüfung sind die automatisch erzeugten Untertitel.

Stimmt: Noetzel wurde am 16. November als Minister für Justiz und Integration der neuen rot-rot-grünen Landesregierung vereidigt. Laut NDR bekennt er sich in Beiträgen auf Facebook zur „Antifaschistischen Aktion“. In einem Beitrag vom Dezember 2025 heißt es: „Mit ca. 18 Jahren wird dich jemand zu einem Antifa-Treffen einladen, es ist wichtig für dich dort hinzugehen.“ Ein Reel mit erhobener Faust und dem historischen Antifa-Logo war ab dem 12. November nicht mehr abrufbar – dem Tag seiner Nominierung. Wir berichteten bereits: Das Antifa-Reel war nicht mehr abrufbar.

Was das Video verschweigt: Laut Justizministerium wurde der Beitrag nur „kurzzeitig gelöscht“ und ist inzwischen wieder online, wie der Nordkurier unter Berufung auf dpa berichtet. Das Ministerium erklärt, Noetzel habe „selbstverständlich eine klare Haltung gegen Extremismus“. Zudem verzichtet er nach eigenen Angaben, wie seine Vorgängerin, ausdrücklich auf das Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften. Die Titelzeile „Chef der Staatsanwälte“ ist damit zugespitzt.

Falsch: NIUS spricht von einer Solidaritätsbekundung mit der „verurteilten Terroristin Maja T.“. Maja T. wurde in Ungarn wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe zu Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextreme verurteilt – das Berufungsgericht reduzierte die Strafe im September rechtskräftig auf 7 Jahre. Eine Verurteilung wegen Terrorismus gibt es nicht. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Auslieferung nach Ungarn zuvor als rechtswidrig eingestuft.

Meinung, nicht Fakt: Dass Schwesig wolle, „dass die Antifa in Mecklenburg-Vorpommern regiert“, und dass alles „einem größeren Plan“ folge, sind Wertungen der Diskutanten ohne Beleg. Schwesig hatte sich bis zur Aufzeichnung nicht öffentlich geäußert. Kritik kommt auch aus der Politik: CDU-Landeschef Philipp Amthor fordert eine klare Distanzierung von gewaltbereiten Teilen der Antifa-Szene, AfD-Fraktionschef Enrico Schult hält Noetzel für „untragbar“. Der Richterbund erwartet eine klare Abgrenzung von verfassungsfeindlichen Strukturen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Justizminister muss über jeden Zweifel erhaben sein. Wer sich mit Faust und Antifa-Logo zeigt und dann Beiträge verschwinden lässt, darf sich über Fragen nicht wundern. Eine klare Abgrenzung von linksextremer Gewalt wäre das Mindeste.

KOMMENTAR / MEINUNG: Aber wer Kritik übt, muss bei den Fakten bleiben. Aus einer Verurteilung wegen krimineller Vereinigung wird keine Terroristin, nur weil es besser klingt. Solche Übertreibungen schwächen am Ende die berechtigten Fragen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Jetzt ist Manuela Schwesig am Zug. Sie hat diesen Minister ins Kabinett geholt, sie muss erklären, ob sie von den Beiträgen wusste – und wie sie dazu steht.

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Quellen:

YouTube, NIUS: https://www.youtube.com/watch?v=ytxLHpc7ziM

NDR: https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/geloeschtes-antifa-reel-wie-viel-haltung-darf-ein-justizminister-zeigen,noetzel-100.html

LTO: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/maja-t-berufung-urteil-budapest-linksextremismus

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