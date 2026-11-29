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Innsbruck – Das Oberlandesgericht Innsbruck hat die Strafe gegen René Benko in einem Berufungsverfahren verschärft. Statt einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten verhängte das Gericht sechs Monate Haft ohne Bewährung. Zusammen mit einem bereits rechtskräftigen Urteil kommt Benko damit auf drei Jahre Freiheitsstrafe. Ein weiteres Urteil über zwei Jahre wegen schweren Betrugs ist noch nicht rechtskräftig.

Stand: 14:31 Uhr MEZ

Das Oberlandesgericht Innsbruck hat am Freitag die Zusatzstrafe gegen den früheren Signa-Gründer René Benko in der Berufung festgesetzt. Gegenstand der Verhandlung war nach Angaben des Vorsitzenden lediglich die Strafzumessung; der Schuldspruch wegen betrügerischer Krida steht nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs bereits fest. In erster Instanz hatte das Landesgericht Innsbruck im Dezember 2025 eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine unbedingte Geldstrafe von 4.320 Euro verhängt. Das OLG wandelte die Bewährungsstrafe in sechs Monate unbedingte Haft um. Zusammen mit einem bereits Ende September rechtskräftigen Urteil über 30 Monate Freiheitsstrafe kommt Benko damit auf drei Jahre.

Dem Gericht zufolge hatte Benko Vermögenswerte vor Gläubigern verborgen, darunter Luxusuhren und Manschettenknöpfe in einem Tresor bei Angehörigen seiner Frau. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft Innsbruck hatten den Schaden mit 98.950 Euro beziffert; Medienberichten zufolge wurde Benko nur wegen eines Teils der Gegenstände verurteilt, seine Frau wurde freigesprochen. Die Verteidigung um den Anwalt Norbert Wess hatte argumentiert, bei einer gemeinsamen Beurteilung aller Vorwürfe wären die bereits feststehenden 30 Monate ausreichend gewesen, und beantragt, eine weitere Strafe zu mindern oder zu erlassen. Die Anklage betonte erschwerende Umstände und eine hohe kriminelle Energie; Benko schloss sich seinem Verteidiger an und verzichtete auf ein Schlusswort.

Benko war am 23. Januar 2025 festgenommen worden. Die Untersuchungshaft vom 23. Januar bis zum 10. Dezember 2025 wird auf die verhängte Strafe angerechnet. Seit Oktober verbüßt er elektronisch überwachten Hausarrest in einer privat zur Verfügung gestellten Wohnung auf der Innsbrucker Hungerburg. Ob er dort bleiben darf, muss das OLG noch entscheiden; die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wendet sich gegen die Fußfessel und verlangt den Vollzug in einer Justizanstalt.

Die Signa-Gruppe war Ende November 2023 insolvent geworden, Benko selbst im März 2024. Anfang November verhängte ein Gericht in einem weiteren Verfahren wegen schweren Betrugs zwei Jahre unbedingte Haft; Gegenstand war eine Garantieerklärung gegenüber der Familienstiftung von Hans Peter Haselsteiner über rund 5 Millionen Euro. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, beide Seiten haben berufen, Benko bestreitet die Vorwürfe. Im Signa-Komplex sind mehr als zehn Verfahren anhängig; für alle nicht rechtskräftig abgeurteilten Vorwürfe gilt die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Verschärfung ist keine Überraschung. Wer Vermögenswerte vor Gläubigern versteckt, muss mit unbedingter Haft rechnen. Bewährung wäre hier die Ausnahme gewesen, nicht die Regel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ob die Strafe im Hausarrest oder hinter Gittern verbüßt wird, ist noch offen. Die Staatsanwaltschaft will den elektronisch überwachten Hausarrest nicht hinnehmen. Das ist eine eigene Entscheidung und sollte nicht im Schatten der Strafzumessung untergehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Weitere Verfahren laufen, und dort gilt die Unschuldsvermutung. Ein Schuldspruch in einer Sache macht niemanden in allen anderen Punkten schuldig. Die Justiz muss jeden Vorwurf für sich beweisen, ohne öffentliche Vorverurteilung.

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Quellen:

ORF Tirol: https://tirol.orf.at/stories/3381398/

Der Standard: https://www.derstandard.at/story/3000000351434/benko-vom-olg-zu-zusaetzlichen-sechs-monaten-unbedingt-verurteilt

BILD: https://www.bild.de/news/ausland/gericht-verschaerft-urteil-rene-benko-muss-jetzt-drei-jahre-ins-gefaengnis-6b09ac293d0d9d6539f90247

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